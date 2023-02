Política habitacional do Acre ganha forte impulso com Minha Casa Minha Vida

Uma das principais propostas apresentadas pelo governador Gladson Cameli durante a reunião de governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no final de janeiro, foi a construção de casas populares.

Com o objetivo de participar das tratativas para a apresentação de propostas e conhecer o novo regramento para o programa social Minha Casa, Minha Vida, representantes do governo do Acre vão se reunir em Brasília com o governo federal, num evento que vai acontecer na próxima quinta-feira, 16.

“Nosso objetivo é garantir o maior número possível de habitações para os acreanos. Estamos construindo uma relação muito boa com o governo federal, e vamos apresentar nossas propostas e a situação em que o estado se encontra”, disse o governador Gladson Cameli.

De acordo com o secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago, a comissão do Acre vai ser uma das primeiras a serem recebidas pelo governo federal para discutir as tratativas.

“Vou me reunir com o secretário Nacional de Habitação, Alfredo dos Santos. Vamos pleitear a construção de novas unidades habitacionais, e também será uma reunião importante, pois precisamos entender o novo regramento do programa social”, explicou.

A prioridade dada à construção de casas populares é uma das propostas do governo do Acre para garantir dignidade às pessoas, gerar emprego e desenvolvimento no estado.

O secretário adiantou, ainda, que os municípios acreanos devem ser consultados em um momento futuro para posterior apresentação do déficit habitacional e a disponibilidade de áreas livres para habitação.