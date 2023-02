Nesta segunda-feira (13), o Mesa Brasil do Sesc no Acre, recebeu no auditório da Fecomércio entidades sociais assistidas pelo programa para a primeira reunião de alinhamento das atividades em 2023.

Durante a reunião ocorreu troca de experiências, interação, informação e aproximação, com pautas técnicas no âmbito social e nutricional, com a apresentação dos novos cadastros das referidas instituições e orientação de manipulação de boas práticas de alimentos.

Maior rede de bancos de alimentos da América Latina, Mesa Brasil Sesc é referência no combate à fome e ao desperdício de alimentos. Atua ao lado de parceiros — como centrais de distribuição e abastecimento de alimentos, feiras livres, redes atacadistas e varejistas, e indústria alimentícia — que doam excedentes de produção ou produtos fora dos padrões de comercialização, mas em condições seguras para consumo. Empresas dos mais variados setores disponibilizam seus recursos e serviços para esta iniciativa. O programa de segurança alimentar e nutricional atende, diariamente, milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de instituições socioassistenciais cadastradas.

Além da distribuição de alimentos, o Mesa Brasil Sesc promove ações educativas nas áreas de Nutrição e Serviço Social. A dimensão educativa é um grande diferencial do programa, que proporciona o desenvolvimento e autonomia dos indivíduos e potencializa seu trabalho por meio da formação de agentes multiplicadores. Experiente no gerenciamento de doações, o Mesa Brasil Sesc coordena, ainda, ações emergenciais em prol de populações atingidas por calamidades públicas.