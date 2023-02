IEEE aponta as áreas tecnológicas mais importantes em 2023

Smart tv UHD 4K controled by hand using remote control.

O famoso Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) divulgou a lista das tendências tecnológicas que devem impactar o ano de 2023. Intitulada O impacto da tecnologia em 2023 e além: um estudo global do IEEE, a pesquisa ouviu líderes globais de tecnologia dos EUA, Reino Unido, China, Índia e Brasil. O estudo, que incluiu 350 diretores de tecnologia, diretores de informação e diretores de TI, abrange as tecnologias mais importantes em 2023 e as tendências tecnológicas futuras.

Segundo os entrevistados, cinco áreas vão liderar as mudanças: computação em nuvem (apontada por 40% deles), 5G (38%), metaverso (37%), veículos elétricos (35%) e a Internet Industrial das Coisas (33%). A pesquisa também aponta os setores industriais mais afetados pelas tecnologias listadas. São eles, pela ordem de menção: telecomunicações (indicado por 40% dos entrevistados), automotivo e transporte (39%), energia (33%) e serviços bancários (33%).

Em relação ao metaverso, que aparece com destaque para 2023, os especialistas avaliam que as principais inovações nessa área devem envolver o 5G e conectividade onipresente, a oferta de headsets de realidade virtual (VR) e de óculos de realidade aumentada (AR). Além disso, mais de três quartos (76%) dos tecnólogos globais dizem que de 26% a 75% das interações com colegas, clientes e gerenciamento em sua empresa serão realizadas virtualmente em 2023.

As tecnologias que promovem a sustentabilidade também estão crescendo em importância. A grande maioria (94%) dos entrevistados concorda que priorizou as metas de sustentabilidade para 2023 e todas as tecnologias implementadas por suas empresas devem ser eficientes em termos de energia, ajudando a reduzir sua pegada de carbono.