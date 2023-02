O certame ofertou 1.000 vagas imediatas e 2.373 vagas para formação de cadastro reserva no cargo de Técnico do Seguro Social, com remuneração de R$ 5.905,79.

São divulgados na seguinte ordem: cargo/Gerência Executiva do INSS, número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

Saiu nesta quarta-feira, 15 de fevereiro de 2022, o resultado final na primeira etapa do concurso público e a convocação para a matrícula no curso de formação para o provimento de vagas no cargo de Técnico do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social.

EDITAL Nº 14 – INSS, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL

O PRESIDENTE INTERINO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) torna públicos o resultado final na primeira etapa do concurso público e a convocação para a matrícula no curso de formação, referentes ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Técnico do Seguro Social.

1 DO RESULTADO FINAL NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO

1.1 Resultado final na primeira etapa do concurso público, na seguinte ordem: cargo/Gerência Executiva do INSS, número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX RIO BRANCO – AC

10831797, Elisandra Correia Teixeira, 106.00, 1 / 10398269, Lais Priscilla Fraga Galvao, 102.00, 2 / 11054946, Alexandre Magno da Paz, 102.00, 3 / 10236220, Maria do Carmo Sales Pereira, 100.00, 4 / 10047202, Wilton de Oliveira Moreira, 99.00, 5 / 10722723, Julio Cesar da Silva Martins, 98.00, 6 / 11072073, Elio de Gusmao Vasconcelos Neto, 96.00, 7 / 10202165, Rodrigo Savio Gomes Pedrosa, 96.00, 8 / 10072954, Josineide Aquino da Silva Amaral, 95.00, 9 / 10867600, Gabriel Vasconcelos de Souza, 94.00, 10 / 10349545, Nayana Sesconeto Martins Borges, 93.00, 11 / 10071348, Esmael de Freitas Barros, 93.00, 12 / 10365827, Brenda Maria Regados Aparecido, 92.00, 13 / 10679355, Lubony Weslley Barbosa Ferreira, 91.00, 14 / 10645296, Nilberto de Oliveira Clementino, 91.00, 15 / 10175043, Magno Chaves Souza, 90.00, 16 / 10344350, Marcus Vinicius Ferreira da Silva, 90.00, 17 / 10760461, Igor Lucas Lebre de Souza, 89.00, 18 / 10369429, Stephanne Gomes Ferreira, 88.00, 19 / 10660652, Evelyn Bruna Lima Evangelista, 88.00, 20 / 10598883, Irma Isabelle de Meneses Haluen, 88.00, 21 / 10383674, Bruno Matheus Santos Rodrigues, 88.00, 22 / 10448238, Maria Constanca Oliveira da Conceicao, 88.00, 23 / 10916823, Mackdowgla Costa da Silva, 86.00, 24 / 11084016, Christophe Sylas do Nascimento Laurentino, 86.00, 25 / 10369322, Sheilly Raquelly Prado de Paula, 86.00, 26 / 10559883, Ivana de Queiroz Olegario, 86.00, 27 / 10653873, Macevaldo Souza do Nascimento, 86.00, 28 / 11369570, Douglas Fernando Carvalho Sol*, 84.00, 29 / 11038271, Eurimar Araujo de Lima*, 75.00, 30.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10047202, Wilton de Oliveira Moreira, 99.00, 1 / 10175043, Magno Chaves Souza, 90.00, 2 / 10916823, Mackdowgla Costa da Silva, 86.00, 3 / 11084016, Christophe Sylas do Nascimento Laurentino, 86.00, 4 / 10653873, Macevaldo Souza do Nascimento, 86.00, 5 / 10253492, Joao Paulo Batista de Freitas, 82.00, 6 / 10108767, Larissa Batista Leite, 80.00, 7 / 10762638, Marcos da Silva Melo, 79.00, 8.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MACEIÓ – AL

10679082, Joao Victor de Souza Vieira, 110.00, 1 / 10247309, Thaynara Andrade Aguiar, 109.00, 2 / 10958784, Arielle Ribeiro Bezerra, 108.00, 3 / 10743686, Samuel Ferreira da Silva Rocha, 107.00, 4 / 10778155, Cristiano Gomes Figueiredo, 106.00, 5 / 10271895, Sirlene Souza Silva, 105.00, 6 / 10263663, Lauriany Maria Ferreira Araujo, 104.00, 7 / 10498596, Joalan Klinger da Silva, 102.00, 8 / 10256561, Maria Adriana da Cunha Franca, 102.00, 9 / 10781853, Gustavo Paffer Cruz de Gusmao, 102.00, 10 / 10791923, Maxwell Valdivino Vicente, 101.00, 11 / 10207640, Carlos Andre da Silva Ferreira, 101.00, 12 / 11156693, Paula Marques Fernandes, 100.00, 13 / 10207497, Hayde Saldanha de Oliveira Neta, 100.00, 14 / 10283932, Fabiana Ramalho dos Santos, 100.00, 15 / 10765200, Marcos Antonio da Silva, 100.00, 16 / 10141712, Nathalia Del Rio Silva, 100.00, 17 / 10446772, Kamilla Mariana Chagas, 99.00, 18 / 10478918, Alessandro Duarte Lins Guerrera, 99.00, 19 / 10233052, Rodrigo Henrique de Oliveira Silva, 99.00, 20 / 10274405, David Rafael Santana Sacramento, 99.00, 21 / 10263612, Heberton Luig Lima Feitoza, 99.00, 22 / 10186561, Luiz Emanuel de Araujo Oliveira, 98.00, 23 / 10056236, Joao Guilherme Cordeiro Acioli, 98.00, 24 / 10038758, Bruno Batolomeu da Silva Sena, 98.00, 25 / 10495742, Felipe Rocha Pinto, 98.00, 26 / 10001963, Rhayssa Germanna Silva Higino, 98.00, 27 / 10653381, Israel Silva da Conceicao, 98.00, 28 / 10690240, Iara Kelly de Moura Correia, 97.00, 29 / 10521584, Jose Marcondes de Araujo, 97.00, 30 / 10287711, Michel Santos Silva, 97.00, 31 / 10260530, Maria Betania Lopes do Nascimento, 97.00, 32 / 10667973, Leonardo Barros Leite, 96.00, 33 / 10259740, Marcio Lima Moreira, 96.00, 34 / 10770616, Alberto Pita de Azevedo*, 91.00, 35 / 10997829, Luandesson Araujo de Almeida*, 89.00, 36.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10056236, Joao Guilherme Cordeiro Acioli, 98.00, 1 / 10001963, Rhayssa Germanna Silva Higino, 98.00, 2 / 10653381, Israel Silva da Conceicao, 98.00, 3 / 10287711, Michel Santos Silva, 97.00, 4 / 10995115, Jackson Santos da Silva, 96.00, 5 / 10286607, Fabiano Melo da Silva, 94.00, 6 / 10797426, Mykaelle Bulhoes Cavalcanti Madeiro de O, 93.00, 7 / 10868464, Thiara de Vasconcellos Costa Melo, 92.00, 8 / 10119240, Josimara Rodrigues Dantas, 91.00, 9.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MANAUS – AM

10627202, Igor Matheus Severo de Andrade, 107.00, 1 / 10775716, Marcus Vinicius Cunha Ferreira, 105.00, 2 / 10017246, Sandro Saraiva Antony, 103.00, 3 / 10660719, Elenilson Antonio Luz Cruz, 102.00, 4 / 10944220, Alberto Magno de Medeiros Chixaro, 102.00, 5 / 10188560, Ynara Pereira de Lima, 101.00, 6 / 11023671, Paulo Fernando Fonseca Castagnari, 101.00, 7 / 10126289, Samuel David Lins Couto, 100.00, 8 / 10753551, Carolina Ramos de Souza Oliveira, 100.00, 9 / 10265038, Ricardo Augusto Maues Guedes Filho, 100.00, 10 / 10108912, Pedro Rafael Alencar da Silva, 100.00, 11 / 10649252, Gabriel Mar da Silva, 99.00, 12 / 10724969, Natasha dos Anjos Mattos, 99.00, 13 / 10704561, Gabriel Freire de Souza, 99.00, 14 / 10567952, Kamila Teixeira Bonfim, 98.00, 15 / 10231161, Heitor Malta Lopes do Amaral, 98.00, 16 / 10047428, Daniel Rodrigues Chagas Junior, 98.00, 17 / 10850984, Sabrina Lima da Silva, 98.00, 18 / 10748469, Sara Ventura Palmeira, 98.00, 19 / 10143421, Lorrana Oliveira Gadelha, 98.00, 20 / 10867538, Vinicius Assis Alves, 98.00, 21 / 11018459, Victor Hugo Amorim Rique, 97.00, 22 / 10775405, Juliana Almeida de Santana Menezes Ferreira, 96.00, 23 / 10827985, Nathalia Teixeira Bittencourt, 96.00, 24 / 10551509, Francisco das Chagas Silva, 96.00, 25 / 11092730, Carlos Manuel Costa Fernandes, 96.00, 26 / 10114601, Igor Moraes Bezerra Calixto, 96.00, 27 / 11454985, Brendon Batista da Conceicao, 95.00, 28 / 10346059, Raphael Ricelle de Oliveira Ferreira, 95.00, 29 / 10174516, Nayron Igor Tomaz da Silva, 95.00, 30 / 10551574, Matheus Farias Leao, 95.00, 31 / 10728971, Lucas Xavier Souza, 95.00, 32 / 10716148, Paulo Roberto Tavares Ferreira Filho, 95.00, 33 / 10214993, Glaucia Alves Tavares, 94.00, 34 / 10215097, Evandro Bento da Silva, 94.00, 35 / 10023364, Danielle Benchimol Gomes, 93.00, 36 / 10660655, Patricia de Lima Linhares, 93.00, 37 / 10952765, Edney Gomes do Nascimento, 93.00, 38 / 11398448, Eder Leoni Mancini, 92.00, 39 / 10120225, Daniele de Oliveira, 92.00, 40 / 10066962, Fabiany Abreu Menezes Aguiar, 92.00, 41 / 11014934, Vanessa Aparecida Jartas Silva, 92.00, 42 / 10567205, Naira Vieira Braga, 92.00, 43 / 10209828, Maiara Rodrigues Alves Maximiano, 92.00, 44 / 10371570, Flaviana dos Santos Lima, 92.00, 45 / 10995712, Marcos Gabriel Abensur Aquino, 92.00, 46 / 10759836, Francisca Lobo da Silva, 91.00, 47 / 10581131, Francisco Wellington Teixeira, 91.00, 48 / 10677573, Joelma Moreira Alcantara, 91.00, 49 / 10052871, Jose Matheus Rocha da Silva, 91.00, 50 / 10401939, Artur do Prado Araujo, 91.00, 51 / 11165504, Tiago Oliveira Albuquerque, 91.00, 52 / 11048256, Karina Martins Pereira Barbosa, 90.00, 53 / 10885308, Ana Paula Porto Ferreira, 90.00, 54 / 10235920, Silvana Ilan Ramos de Barros, 90.00, 55 / 10562892, Jose Raimundo Souza dos Santos, 90.00, 56 / 11064898, Aline Cristina Freitas de Aguiar, 90.00, 57 / 10126827, Nicole Vilas Boas Tolomelli, 90.00, 58 / 11096326, Antonia Dias de Lima, 90.00, 59 / 11055416, Valderi da Silva Rodrigues, 90.00, 60 / 10656222, Elissandro da Cruz Pinheiro, 90.00, 61 / 10996039, Carlos Eugenio Aguiar Pereira de Carvalho Renha, 89.00, 62 / 10030850, Elias Facanha Marques, 89.00, 63 / 11054014, Francidaisy da Silva Leao, 89.00, 64 / 10235851, Andre Ricardo Neves da Franca, 89.00, 65 / 10232582, Janio dos Santos Mendes, 88.00, 66 / 11038080, Israel Gomes da Silva, 88.00, 67 / 10478792, Helder dos Santos Vieira, 88.00, 68 / 10906917, Cynthia Nunes Veloso, 88.00, 69 / 10589887, Roque Ronald Oliveira Silva Junior, 88.00, 70 / 11078538, Geliel de Oliveira Aquino, 88.00, 71 / 10061566, Laysa Jackelyne Gomes da Silva, 87.00, 72 / 10004524, David Willis Carneiro Marques, 87.00, 73 / 10916163, Lisiany Omar Costa Retto, 87.00, 74 / 10824375, Kelen Pereira Gemaque, 87.00, 75 / 10869898, Ebrain Conceicao Melo, 87.00, 76 / 11026224, Thiago Silva Filgueiras, 87.00, 77 / 10620473, Guilherme Taveira de Oliveira, 87.00, 78 / 10996886, Atila Soares Moreira, 86.00, 79 / 10202983, Mateus da Silva dos Reis, 86.00, 80 / 10731970, Kethlem de Holanda Branco, 86.00, 81 / 10094911, Geovana de Lima Leao, 86.00, 82 / 10137540, Eudileia Vieira da Silva, 86.00, 83 / 11040847, Jose Dias Teixeira Neto, 86.00, 84 / 10604385, Paulo Cesar Santos Almeida, 86.00, 85 / 10530807, Ivan Coutinho Vieira, 86.00, 86 / 11054701, Glena Ferreira Duarte, 86.00, 87 / 11086623, Francyni Mendes Ferreira, 86.00, 88 / 10529757, Victor Leite Cassiano, 86.00, 89 / 11190611, Franciany Freitas dos Santos, 86.00, 90 / 10854255, Edson Rodrigues Pereira*, 77.00, 91 / 10763655, Moises Crisostomo Rodrigues*, 77.00, 92 / 11376684, Eduardo dos Santos Ramos*, 75.00, 93 / 10241514, Felipe Oscar de Souza Conceicao*, 66.00, 94.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10724969, Natasha dos Anjos Mattos, 99.00, 1 / 10551509, Francisco das Chagas Silva, 96.00, 2 / 10401939, Artur do Prado Araujo, 91.00, 3 / 10202983, Mateus da Silva dos Reis, 86.00, 4 / 10796400, Franque Ribeiro Oliveira, 85.00, 5 / 10093077, Matheus Ferreira de Barcelos, 85.00, 6 / 10701209, Ana Cristina Cantanhede Barros, 82.00, 7 / 10995218, Roberto Rocha Guimaraes da Silva Junior, 81.00, 8 / 11264891, Antonio Jose Kayan Alves Vasconcelos, 81.00, 9 / 10292463, Thiago Henrique Alves Costa, 80.00, 10 / 11283016, Samantha Regina da Silva Moreira, 78.00, 11 / 10871282, Antonio Alves Costa Neto, 76.00, 12 / 10872153, Maria Thais Fontes de Freitas, 76.00, 13 / 10917284, Lucas Henrique da Silva Marques, 75.00, 14 / 10201148, Luiz Henrique Coelho de Moraes, 74.00, 15 / 11038725, Arlene da Silva Muniz, 74.00, 16 / 10142137, Daniel Nascimento Soares, 73.00, 17 / 10111755, Eric Gabriel de Sousa, 72.00, 18 / 10652460, Francisco das Chagas Bentes Marques Junior, 71.00, 19 / 10656985, Mariana Elvira de Souza, 71.00, 20 / 10099155, Victor Hugo Barbosa Bueno, 70.00, 21 / 10371909, Daniel Reis Vieira, 70.00, 22 / 10061298, Fernanda Eduarda Cruz Abrantes, 69.00, 23 / 11257227, Edna Furtado Chagas, 69.00, 24 / 10170911, Luana Maciel de Sousa, 69.00, 25 / 10607498, Maria Fernanda Bastos Peres, 69.00, 26.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MACAPÁ – AP

10851216, Hiago Schiaat Lima Cesar, 101.00, 1 / 10094764, Roger Muller Santos dos Santos, 100.00, 2 / 10199349, Yasmin Barrozo de Oliveira, 96.00, 3 / 10254772, Alessandra dos Santos Paiva, 96.00, 4 / 10230255, Jardel Araujo da Silva, 94.00, 5 / 10232776, Camila da Costa Marques, 92.00, 6 / 10351118, Arlete dos Santos Pereira, 91.00, 7 / 11122596, Elizeu dos Santos Rangel, 90.00, 8 / 10115536, Leandro de Nazare, 90.00, 9 / 10673055, Renan Carlos Mesquita Pantoja Amanajas, 90.00, 10 / 10158104, Mateus Ruy Secco Freitas, 89.00, 11 / 10434834, Cristiane Dias Carvalho, 89.00, 12 / 10752870, Mateus Nascimento Raiol, 89.00, 13 / 10016241, Gustavo dos Santos Calado, 89.00, 14 / 10344630, Tayna Machado Menezes, 88.00, 15 / 10393981, Joana Paula Araujo dos Santos, 88.00, 16 / 11181113, Lazaro do Nascimento Sampaio, 88.00, 17 / 10078885, Tania Cristina Mendes Magalhaes, 87.00, 18 / 10375010, Israel de Souza Araujo, 86.00, 19 / 10710618, Suelen da Silva Tavares, 85.00, 20 / 11257025, Thiago do Nascimento Moreira, 85.00, 21 / 11126277, Maria Marcela da Silva Moraes, 85.00, 22 / 10946851, Hellen Sara de Abreu Martins, 85.00, 23 / 10749180, Andrea Patricia Ferreira Pimentel, 84.00, 24 / 10046653, Gustavo Matheus Brito Silva da Costa, 83.00, 25 / 10078134, Doriane Pantoja da Silva, 83.00, 26 / 10197008, Rayan Richard Davi Correa, 81.00, 27 / 10586663, Vanessa Oliveira de Souza Saldanha, 81.00, 28 / 10969053, Hilarielton Monteiro Picanco*, 59.00, 29.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10232776, Camila da Costa Marques, 92.00, 1 / 11122596, Elizeu dos Santos Rangel, 90.00, 2 / 11257025, Thiago do Nascimento Moreira, 85.00, 3 / 10078134, Doriane Pantoja da Silva, 83.00, 4 / 11166121, Jatniel Jonatas Brandao Cunha, 77.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BARREIRAS – BA

10010284, Caick dos Santos Silva, 106.00, 1 / 10984434, Fabio Silva Oliveira, 105.00, 2 / 10752563, Joao Pedro Ribeiro Pacheco, 104.00, 3 / 10702457, Mauro Costa Rocha, 104.00, 4 / 10279544, Lowenny Santos Rodrigues, 102.00, 5 / 11115660, Andrea de Melo Rodrigues, 101.00, 6 / 11098168, Clerista Santos de Sales, 99.00, 7 / 10185351, Gilmar Galvao Silva, 98.00, 8 / 10040187, Maria Lucia da Silva Castro, 97.00, 9 / 10221053, Tamara Araujo Schenfert, 96.00, 10 / 10723105, Carlos Magno Oliveira Bomfim, 96.00, 11 / 10151164, Israel Nunes Silva, 96.00, 12 / 10433772, Juracir Pereira de Souza, 95.00, 13 / 10119760, Gustavo Souza Nascimento, 95.00, 14 / 10031576, Guiomar Miranda de Souza, 95.00, 15 / 10731595, Eliete Rodrigues dos Santos, 95.00, 16 / 11146187, Fabiola Benvindo Oliveira, 95.00, 17 / 10570154, Armando Lauro Costa Neto*, 72.00, 18.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10711833, Joao Pedro de Jesus Silva, 94.00, 1 / 10799340, Andre Luiz do Nascimento Silva, 91.00, 2 / 10122249, Otavio Rodrigues de Medeiros, 91.00, 3 / 10052300, Ezequiel de Oliveira Santos, 90.00, 4.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX FEIRA DE SANTANA – BA

10641785, Danilo Gois de Andrade, 110.00, 1 / 10015629, Silene dos Santos Brandao, 107.00, 2 / 10010154, Lidia Ribeiro de Oliveira, 105.00, 3 / 11115597, Naiana da Paz Almeida, 105.00, 4 / 10388266, Cristiane Alcantara Mendes, 104.00, 6 / 10911115, Renildo Carneiro Souza, 103.00, 7 / 11125666, Clebson Matheus Neri Costa Araujo, 100.00, 8 / 10328543, Murilo Pereira Muniz, 100.00, 9 / 10697795, Evila Dayane Carneiro Costa, 98.00, 10 / 10695033, Walber Santos de Almeida, 96.00, 11 / 11026783, Jorge Luiz de Jesus Santos, 96.00, 12 / 10121303, Naiara Soares de Brito, 96.00, 13 / 11001703, Lais Matos Barbosa, 96.00, 14 / 10335515, Djalma Campos do Rosario, 95.00, 15 / 10528679, Tarcianny Sampaio de Souza Santos, 95.00, 16 / 11170585, Maira Moreira Peixoto Coelho*, 93.00, 17 / 10116030, Felipe Luiz Ferreira Santos*, 82.00, 18.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10695033, Walber Santos de Almeida, 96.00, 2 / 10335515, Djalma Campos do Rosario, 95.00, 3 / 10991191, Aline Maria Nunes Sousa, 93.00, 4.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos sub judice, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10740871, Cleber Santos Santana, 105.00, 5.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10740871, Cleber Santos Santana, 105.00, 1.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ITABUNA – BA

10020035, Tarcisio Ribeiro dos Santos, 110.00, 1 / 10690217, Frederico Lauton Guimaraes, 105.00, 2 / 11055065, Milena dos Santos Pereira, 104.00, 3 / 10823638, Bruno Carvalho Nunes, 104.00, 4 / 11142483, Livia Fernanda Dias Rufino, 103.00, 5 / 10609920, Adriana Angelo dos Santos Sarmento, 102.00, 6 / 10726301, Flavia Rubia Pariz, 102.00, 7 / 10344762, Laila Carolina Sequeira Lago, 102.00, 8 / 10796139, Gilvan Araujo Santos Junior, 101.00, 9 / 10392327, Karoline de Andrade Guimaraes de Pinho, 100.00, 10 / 10018317, Ariosvaldo Santos Pinheiro, 100.00, 11 / 10681795, Nivalda Santos Oliveira, 100.00, 12 / 10995767, Givaldo Santos, 99.00, 13 / 10351417, Rodrigo Manoel Moraes dos Santos, 99.00, 14 / 10768702, Gabrielle Cruz Oliveira, 99.00, 15 / 10240391, Maria Pabiana da Silva Santos, 98.00, 16 / 10736557, Anthony Cristyan Fernandes da Silva Melo, 98.00, 17 / 10259373, Thalita Moreno Souza, 98.00, 18 / 11040542, Eliane Farias Fonseca, 98.00, 19 / 10720991, Adriana Mendes Miranda, 97.00, 20 / 10528467, Joclan Ribeiro Costa, 97.00, 21 / 10497870, Igor Cruz Dias, 97.00, 22 / 10337217, Matheus Nunes dos Santos Paixao, 97.00, 23 / 11067436, Joao Victor dos Santos Balieiro, 96.00, 24 / 10041310, Tomaz Rodrigo dos Santos Dantas, 96.00, 25 / 10188081, Matheus Pereira Orrico, 96.00, 26 / 10904976, Daniele Braide Tartaglia, 96.00, 27 / 10257510, Joao Victor Santos Silva, 95.00, 28 / 10873271, Erika Brandao Andrade*, 81.00, 29 / 10618133, Leonardo de Souza Gomes Menezes*, 80.00, 30.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10020035, Tarcisio Ribeiro dos Santos, 110.00, 1 / 10681795, Nivalda Santos Oliveira, 100.00, 2 / 10995767, Givaldo Santos, 99.00, 3 / 10240391, Maria Pabiana da Silva Santos, 98.00, 4 / 10041310, Tomaz Rodrigo dos Santos Dantas, 96.00, 5 / 10341210, Jessica Caroline Queiroz da Silva, 92.00, 6 / 10885423, Marcos Heli Trindade da Silva, 92.00, 7 / 10104902, Taciana Solidade dos Santos Oliveira, 91.00, 8 / 10700516, Jocimara Reis Santos, 91.00, 9.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JUAZEIRO – BA

10117449, Marly Magna Pereira do Nascimento, 105.00, 1 / 10697186, Girlene Pinto Sousa, 103.00, 2 / 10019409, Gustavo Elias de Carvalho Rolemberg, 102.00, 3 / 10554590, Adriana Ribeiro de Amorim, 102.00, 4 / 10668385, Jones Brandon Lima do Amaral, 101.00, 5 / 10710249, Jose Orlando Ferreira Costa, 100.00, 6 / 10378203, Jonatas Queiroz Viena Silva, 100.00, 7 / 10874692, Lucas Bento de Andrade, 100.00, 8 / 11067562, Diego Silva Brito, 100.00, 9 / 10425514, Yaponyra Brasileiro de Oliveira, 100.00, 10 / 10110016, Renan Silva Machado, 99.00, 11 / 10126038, Wilken Berken Pereira da Silva**, 98.00, 12 / 10339501, Lucas Leonardo Caldeira Pinto, 98.00, 13 / 11043912, Joelson Silva Souza, 98.00, 14 / 10129338, Matheus Sousa de Miranda, 97.00, 15 / 10987834, Ana Carolina Ferreira dos Santos, 97.00, 16 / 10097056, Leopoldino Francisco Andrade Neto, 97.00, 17 / 10837683, Aline da Costa Constantino, 97.00, 18 / 10636019, Liliane da Silva e Souza*, 88.00, 19.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10129338, Matheus Sousa de Miranda, 97.00, 1 / 10478029, Carlos Francilio Costa e Silva, 94.00, 2 / 11015422, Marcia Domingas de Souza, 93.00, 3 / 10843236, Jacson da Silva Santana, 92.00, 4 / 10774312, Roberta Souza Santos, 88.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SALVADOR – BA

11049027, Bruna dos Santos de Brito, 113.00, 1 / 10923118, Breno Custodio Rabelo Goes, 107.00, 2 / 10116848, Dario Menezes, 106.00, 3 / 10101286, Daiane Pereira Franklin, 105.00, 4 / 10159301, Marcia Barreto Pereira, 104.00, 5 / 10488366, Joao Vinicius da Silva Lisboa, 103.00, 6 / 11159075, Miris Jaira Rodrigues Silva, 102.00, 7 / 10178899, Ronaldo Jose Atahide Amorim**, 102.00, 8 / 10632101, Juliete dos Santos Lopes, 102.00, 9 / 11185387, Rosana Costa Rocha, 101.00, 10 / 10261782, Mariana Xavier de Oliveira, 101.00, 11 / 10477690, Naraline dos Reis Carvalho Conzaga, 100.00, 12 / 10134901, Giovanna Santos Pellegrino, 100.00, 13 / 10749064, Ezequiel Fagundes dos Santos, 100.00, 14 / 10933050, Andreza dos Santos Fernandes, 100.00, 15 / 10533244, Loraine Martins Alves Jatoba, 100.00, 16 / 10894328, Rosevaldo Pires Alves, 100.00, 17 / 10119810, Amanda de Goes Luz Queiroz, 99.00, 18 / 10679306, Antonio Arnaldo dos Santos, 99.00, 19 / 10082060, Henrique Andersen Santos de Sena, 98.00, 20 / 11031273, Rafael Goncalves de Souza, 98.00, 21 / 10961685, Ana Paula Campos Sa, 98.00, 22 / 11171264, Filipe Lopes de Quadros, 98.00, 23 / 11548726, Mateus Costa Conceicao, 98.00, 24 / 10526770, Carlos Augusto dos Reis Leite, 98.00, 25 / 10833388, Thaiane Ferreira Lustosa, 97.00, 26 / 11097047, Paloma Sampaio Moreira, 97.00, 27 / 10325006, Arinalva Santos Silva, 97.00, 28 / 10531103, Luciana Barreto Pires*, 82.00, 29.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10923118, Breno Custodio Rabelo Goes, 107.00, 1 / 10116848, Dario Menezes, 106.00, 2 / 10488366, Joao Vinicius da Silva Lisboa, 103.00, 3 / 11185387, Rosana Costa Rocha, 101.00, 4 / 10261782, Mariana Xavier de Oliveira, 101.00, 5 / 10933050, Andreza dos Santos Fernandes, 100.00, 6 / 10894328, Rosevaldo Pires Alves, 100.00, 7 / 10119810, Amanda de Goes Luz Queiroz, 99.00, 8 / 10679306, Antonio Arnaldo dos Santos, 99.00, 9 / 11031273, Rafael Goncalves de Souza, 98.00, 10 / 10833388, Thaiane Ferreira Lustosa, 97.00, 11.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BA

10119682, Rafael da Silva Gusmao de Oliveira, 109.00, 1 / 10492309, Lucas dos Santos Caldas, 104.00, 2 / 10949570, Rosangelo de Andrade Ferreira, 103.00, 3 / 11036327, Franciele de Oliveira Araujo, 103.00, 4 / 11299300, Rafael de Oliveira, 102.00, 5 / 10835005, Geisa Sousa Coutinho, 101.00, 6 / 10740324, Marta do Rosario Monteiro, 101.00, 7 / 10042581, Jose Manoel Dourado Bastos Cardoso, 100.00, 8 / 10058836, Taline Valeria Goes Reis, 100.00, 9 / 10334922, Anna Victoria Batista Souza, 98.00, 10 / 10712879, Marcos Luiz dos Santos, 98.00, 11 / 10439236, Adelson Jose Queiroz Rios, 97.00, 12 / 11167222, Joao Luiz Lima de Santana, 97.00, 13 / 10022675, Cintia Maria Silva dos Santos, 97.00, 14 / 10670735, Taina Bulhoes Oliveira Pinheiro, 97.00, 15 / 10024283, Adelmo Inocencio da Silva Junior, 96.00, 16 / 11088952, Pablo Vinicius Passos da Silva, 96.00, 17 / 10559375, Matheus de Araujo Carvalho, 96.00, 18 / 10323868, Roseane dos Santos Ribeiro, 95.00, 19 / 10021219, Emilly Rauedys Carneiro, 95.00, 20 / 11037170, Luciana Santos da Silva, 95.00, 21 / 10319663, Aristoteles dos Santos Pereira, 94.00, 22 / 10343169, Lucas Malta Gentil, 94.00, 23 / 10906357, Fagner Santos Oliveira, 94.00, 24 / 10082661, Graziele Barbosa de Oliveira, 94.00, 25 / 10343518, Erica Nunes Machado, 93.00, 26 / 10143616, Maiala Santos, 93.00, 27 / 10629284, Carlos Humberto de Oliveira Filho*, 75.00, 28.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10492309, Lucas dos Santos Caldas, 104.00, 1 / 10022675, Cintia Maria Silva dos Santos, 97.00, 2 / 10323868, Roseane dos Santos Ribeiro, 95.00, 3 / 10319663, Aristoteles dos Santos Pereira, 94.00, 4 / 10082661, Graziele Barbosa de Oliveira, 94.00, 5 / 10143616, Maiala Santos, 93.00, 6 / 10705271, Eliete Santos Santana, 93.00, 7 / 10980868, Jadson Alves Santos, 92.00, 8.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VITÓRIA DA CONQUISTA – BA

10039395, Aelson Paixao de Jesus Junior, 104.00, 1 / 10015484, Darlan dos Anjos Piloto, 103.00, 2 / 10894039, Caio Santos de Oliveira, 100.00, 3 / 10967191, Emerson Oliveira Sousa, 99.00, 4 / 10640373, Adriane Martins Couto Rodrigues, 99.00, 5 / 10750786, Potagoras Millas Santos de Oliveira, 98.00, 6 / 10044366, Vitor Prates Aguiar, 98.00, 7 / 11134045, Luana da Silva de Novais, 97.00, 8 / 10108500, Juliana Luz Oliveira, 97.00, 9 / 10365135, Rafael Souza Ribeiro, 97.00, 10 / 11192241, Alexandre Lopo de Macedo, 97.00, 11 / 10119742, Leandro Chaves da Silva, 96.00, 12 / 10929629, Cristiane Santos Quintela, 96.00, 13 / 10629953, Alecio Lemos de Oliveira, 96.00, 14.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10750786, Potagoras Millas Santos de Oliveira, 98.00, 1 / 10108500, Juliana Luz Oliveira, 97.00, 2 / 10119742, Leandro Chaves da Silva, 96.00, 3 / 10232834, Alican Modesto de Oliveira Barros Meira, 92.00, 4.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX FORTALEZA – CE

10997848, Milena Fonseca de Santiago Roiz, 107.00, 1 / 10336275, Rachel Karoline de Sousa, 106.00, 2 / 10203910, Joao Marcos da Costa Lira, 106.00, 3 / 10038365, Emanoel Thobias Rocha Candido, 106.00, 4 / 10573728, Nelson Martins Bezerra de Sousa, 106.00, 5 / 10811020, Dayse Roberta Ferreira Bezerra, 103.00, 6 / 10623607, Daniel Rodrigues Cosmo, 102.00, 7 / 10424263, Paulina de Oliveira Cavalcante, 102.00, 8 / 10298228, Gabriel Rocha Araujo, 102.00, 9 / 10882323, Luiz Felippe Oliveira Quirino, 102.00, 10 / 11322599, Ana Andreia Freire da Cruz Silva, 102.00, 11 / 10939299, Francisco Valdeny Goncalves de Sousa, 102.00, 12 / 10653855, Yuri Braga da Rocha, 102.00, 13 / 10010388, Miqueias Araujo Furtado, 102.00, 14 / 10146237, Patricio da Costa Fonseca, 102.00, 15 / 10097818, Marcos Tome dos Santos, 101.00, 16 / 11095853, Isadora Daniel Barros, 101.00, 17 / 11142207, Nicolas Mariano Pereira de Souza, 101.00, 18 / 10095875, Rafael Elson Freitas Gadelha, 100.00, 19 / 11048428, Lucas da Silva Medeiros, 100.00, 20 / 10932228, Luana da Costa Chaves, 100.00, 21 / 10904382, Deborah Julyanne Rocha Brandao, 100.00, 22 / 10782393, Rosivania Virginio da Silva Santiago Barros, 99.00, 23 / 10042685, Maria Vitoria Ribeiro Sousa, 99.00, 24 / 10627050, Leonardo Sobreira Camilo Soares*, 96.00, 25 / 10679215, Sidinei Rogerio de Castro Melo*, 94.00, 26.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10437729, Jose Wellington da Silva Barros, 96.00, 1 / 10888699, Jassiara da Silveira Santos, 93.00, 2 / 10272604, Fernando Antonio Pereira Lima Filho, 93.00, 3 / 10765167, Andressa Cristina de Sousa Marques, 92.00, 4 / 10088259, Daniel da Silva, 91.00, 5 / 10520038, Rayane do Nascimento Silva, 91.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JUAZEIRO DO NORTE – CE

10692069, Rivelania Jorge de Menezes, 107.00, 1 / 10268121, Haysa Kelly Saraiva Monteiro, 107.00, 2 / 10150963, Ruan Luiz Lima de Oliveira, 106.00, 3 / 10082708, Luis Fernando Alves da Silva, 106.00, 4 / 10886946, Gessiane Vidal Pinheiro Custodio, 106.00, 5 / 10978546, Pricylla Davilla Freitas Macedo, 104.00, 6 / 10227176, Vivianne Souza Santos, 104.00, 7 / 11049856, Dionilson Candido da Silva, 102.00, 8 / 10827319, Caique Monteiro Rocha, 102.00, 9 / 10035269, Amanda Carioca Silva, 102.00, 10 / 11021496, Marcelo Guimaraes Araujo, 102.00, 11 / 10293758, Everton Luiz Batista de Morais, 101.00, 12 / 10777879, Jairo Afro Dias, 101.00, 13 / 10512766, Raimunda Jescivania Camilo Duarte, 100.00, 14 / 11148287, Wagner Rodrigues Araujo, 100.00, 15 / 10983728, Eline Vilar Aires, 100.00, 16 / 10432846, Francisco Junior Souza Albuquerque, 100.00, 17 / 10700140, Ramiro Rodrigues de Oliveira, 99.00, 18 / 10073231, Adriana Barreto Noronha Ribeiro, 99.00, 19 / 11052262, Raimundo Nonato de Jesus Junior, 99.00, 20 / 11113654, Eugenio Luca Feliciano de Holanda, 99.00, 21 / 10349380, Edson Sanderlan Pereira da Silva, 99.00, 22 / 10912293, Tayrinne Tiffane Goncalves Maia, 98.00, 23 / 10184551, Luiza Delianne Calixto de Araujo Barbosa, 98.00, 24 / 10955658, Raul Martins Pereira, 98.00, 25 / 10047149, Rafaela Silva de Oliveira, 98.00, 26 / 11246986, Thiago Ferreira Bezerra, 98.00, 27 / 10333082, Aniceto Bruno Lima de Andrade*, 86.00, 28.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10150963, Ruan Luiz Lima de Oliveira, 106.00, 1 / 10227176, Vivianne Souza Santos, 104.00, 2 / 10827319, Caique Monteiro Rocha, 102.00, 3 / 10777879, Jairo Afro Dias, 101.00, 4 / 10078878, Gabriel Thalison Silva Souza, 97.00, 5 / 10117614, Maria Nagilla Silva de Oliveira, 94.00, 6 / 11199301, Edson Ferreira Monteiro, 92.00, 7 / 10891357, Vanessa Gabrielle Rodrigues Amorim, 91.00, 8.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SOBRAL – CE

11029813, Alex Gomes Carneiro, 112.00, 1 / 10697542, Jack Jhon Ximenes Loiola de Sousa, 111.00, 2 / 10777410, Rosa do Espirito Santo, 110.00, 3 / 10292749, Douglas Eugenio Vasconcelos Rocha, 109.00, 4 / 10690989, Maria Gilmara Ferreira Damasceno, 108.00, 5 / 10996972, Eduardo Rodrigues Brito, 107.00, 6 / 10714872, Rafaelly Beserra Alves, 105.00, 7 / 10169400, Ronatan Santos Martins, 105.00, 8 / 10105429, Viviane Lima da Cunha, 104.00, 9 / 11079459, Lucas Goncalves Olimpio, 102.00, 10 / 10187826, Tiago Jose Araujo Ferreira Moreira, 102.00, 11 / 10985804, Bruno Davi Rocha, 101.00, 12 / 10188647, Antonio Hilario Matos Filho, 101.00, 13 / 11144109, Sheila Cristina Alves de Abreu, 101.00, 14 / 10954889, Mylla Rodrigues Gameleira, 100.00, 15 / 10301057, Rosineude Ferreira da Silva, 100.00, 16 / 10726704, Adriana Rodrigues Mota, 99.00, 17 / 10315285, Iorana Araujo Fialho, 99.00, 18 / 11026871, Francisco Marcos Sergio Ripardo Nascimento, 99.00, 19 / 10651846, Benedito Paulo de Aguiar, 99.00, 20 / 10944356, Danielle Romero Barroso, 99.00, 21 / 10715861, Elizandra Soares de Sousa, 99.00, 22 / 10403308, Francisco Leonidas Fernandes Lima, 98.00, 23 / 10737650, Joab Fonteles Rios, 98.00, 24 / 10337549, Adrian David Pereira Cavalcante*, 91.00, 25 / 10795670, Mateus Lima Aquino Nogueira*, 91.00, 26.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11079459, Lucas Goncalves Olimpio, 102.00, 1 / 10954889, Mylla Rodrigues Gameleira, 100.00, 2 / 10315285, Iorana Araujo Fialho, 99.00, 3 / 10946064, Josue Pinto de Mesquita, 96.00, 4 / 10013029, Clauber Vinicius Ricardo Coelho, 94.00, 5 / 10264458, Maria Bezerra Sousa, 94.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DISTRITO FEDERAL – DF

10804545, Enilde Jacobina do Lago Ferreira, 110.00, 1 / 10118357, Evandeilma da Silva Costa, 105.00, 2 / 10782201, Brenda Alves Damas, 105.00, 3 / 10837745, Ana Louise Silva Fogaca, 104.00, 4 / 10106335, Gabriel Augusto Brasil Pessanha, 104.00, 5 / 10112948, Hellen Vieira de Lima, 102.00, 6 / 10311300, Stempher da Silva Paiva, 102.00, 7 / 10176335, Gabriel Moreira dos Santos, 102.00, 8 / 10109448, Allan Kelvin de Oliveira Macedo, 101.00, 9 / 10428573, Cristiano Urquiza Soares Costa, 100.00, 10 / 10234217, Nathana Ferreira Coelho, 99.00, 11 / 10182764, Beatriz Cristina de Mesquita Goncalves, 99.00, 12 / 10762500, Jussara Macedo Neves, 99.00, 13 / 10408986, Vitor Augusto Mendes Prego, 98.00, 14 / 10186147, Marcus Tadeu do Valle Filho, 97.00, 15 / 10065536, Jean Ramos Sampaio, 97.00, 16 / 11315099, Geovane Maciel Lima, 96.00, 17 / 11266295, Anitha Rezende Bueno Pontes Barata, 96.00, 18 / 10106655, Cleiciane de Souza Ferreira, 96.00, 19 / 10988941, Ana Carolina Santos de Deus, 96.00, 20 / 10767055, Andrea Cristina Correa Guimaraes, 96.00, 21 / 10705993, Juliana Ferreira Costa*, 88.00, 22.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10311300, Stempher da Silva Paiva, 102.00, 1 / 10234217, Nathana Ferreira Coelho, 99.00, 2 / 10525041, Alyson Rodrigues de Souza, 93.00, 3 / 10808095, Vinicius Santos Silva, 91.00, 4 / 10463836, Gabriel Santos Belo, 90.00, 5 / 10114145, Fernanda Melo da Silva Cedro, 90.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VITÓRIA – ES

10090170, Felipe Fioresi Dalvi, 112.00, 1 / 10833782, Alexandre Tadeu Fraga Nogueira, 110.00, 2 / 11185902, Pasqual Rupf Junior, 109.00, 3 / 10790988, Clara de Souza Rocha Lorenzutti, 105.00, 4 / 10859107, Carla Naiara dos Santos de Souza, 103.00, 5 / 10129486, Eric Caliari Stelzer, 103.00, 6 / 10754728, Marcos Antonio de Souza, 103.00, 7 / 10395698, Luiz Paulo Silva, 101.00, 8 / 10026312, Marcos Ribeiro Campos, 101.00, 9 / 10910915, Simone Fidelis de Oliveira, 100.00, 10 / 10728327, Herbert Aires Sousa Pereira Magalhaes Jardim, 100.00, 11 / 10719485, Henrique Luiz Moreira Farias, 99.00, 12 / 10110682, Camila de Souza Martins Calmon, 99.00, 13 / 10533282, Klaus Medeiros Saettler, 99.00, 14 / 10188119, Delma Crestan Ramos, 98.00, 15 / 10126913, Keslley Siqueira Delfim, 98.00, 16 / 10743092, Matthews Blanck Silva, 97.00, 17 / 10467022, Amanda Aparecida Fabris da Costa, 97.00, 18 / 11113810, Marcos Rosa de Almeida, 97.00, 19 / 11011483, Milene Valeria de Sousa Oliveira, 96.00, 20 / 11030622, Leonardo Tofoli Giurizzatto, 96.00, 21 / 10170522, Hugo Mozzer, 96.00, 22 / 10432731, Iury Paulino Rodrigues de Oliveira, 96.00, 23 / 11037748, Edgar Pina Pereira, 96.00, 24 / 10252169, Gustavo Raul Carretto Sosa, 96.00, 25 / 10606221, Yara dos Santos Rodrigues, 96.00, 26 / 10490300, Aline Gotardo, 95.00, 27 / 11165609, Heraldo Jose da Conceicao Junior, 94.00, 28 / 10057485, Iago Marques Nunes, 94.00, 29 / 10084095, Luiza Passos Ramalhete, 93.00, 30 / 10923752, Hemily Stange Freire*, 91.00, 31 / 10724249, Joaquim Pereira Ventura*, 88.00, 32.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10859107, Carla Naiara dos Santos de Souza, 103.00, 1 / 10126913, Keslley Siqueira Delfim, 98.00, 2 / 10606221, Yara dos Santos Rodrigues, 96.00, 3 / 10077044, Thalita Kesia Silva Bento, 91.00, 4 / 10486411, Adriel Ribeiro Freire, 91.00, 5 / 10871433, Weviton Pereira Viana, 89.00, 6 / 10223168, Jose Carlos Amancio Souza, 89.00, 7 / 10034252, Luiz Felipe dos Santos Ferro, 88.00, 8 / 10724249, Joaquim Pereira Ventura, 88.00, 9.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ANÁPOLIS – GO

10174427, Yuri Claudio Gurgel da Silva, 106.00, 1 / 10653611, Ana Mara Ribeiro Lima, 105.00, 2 / 10103905, Sabrina Andrade Silva, 103.00, 3 / 10360125, Danielly Rodrigues de Oliveira Lopes, 103.00, 4 / 11203676, Adrielle Fernandes Silva, 102.00, 5 / 10768775, Erick Dias, 101.00, 6 / 10906843, Eliabe Goncalves Araujo, 98.00, 7 / 10084501, Michele Moreira Braz, 98.00, 8 / 10011837, Moises Ferreira da Silva, 98.00, 9 / 10073026, Juliana Aparecida de Oliveira Alves, 97.00, 10 / 10881923, Nilda Silva Tiago Machado, 97.00, 11 / 10233982, Gracimeire Gomes Borges, 96.00, 12 / 10826605, Julierme Augusto Alves, 96.00, 13 / 10860198, Ielton Vieira do Nascimento, 95.00, 14 / 11238796, Sheila Ferreira dos Santos, 94.00, 15 / 10482930, Ednete Henrique da Silva, 94.00, 16 / 10249211, Lahanna Rillabryh de Souza Favorito, 94.00, 17 / 10910119, Olivia Freire Silva Kochmann, 94.00, 18 / 10784845, Vanilma Aparecida Martins de Sousa, 94.00, 19 / 10743773, Laisa Morgana de Oliveira Silva, 93.00, 20 / 10239114, Ana Paula dos Santos Araujo, 93.00, 21 / 10048491, Leilislaine Borges Ribeiro, 93.00, 22 / 10031676, Patric Aparecido Pereira Mendes, 93.00, 23 / 10191796, Laura Angela Maia da Silva Garcia, 92.00, 24 / 10608709, Alynne Alves da Silva Correia, 92.00, 25 / 10626174, Luis Gustavo Dourado Dares, 92.00, 26 / 10364481, Ulisses Rodrigues Pereira da Silva, 92.00, 27 / 10760431, Matheus Ricca Oliveira dos Santos, 92.00, 28 / 10481434, Elisiario Gomes da Costa*, 79.00, 29.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10784845, Vanilma Aparecida Martins de Sousa, 94.00, 1 / 10571791, Adilson Campos de Oliveira, 86.00, 2 / 10565158, Ariangela Sousa Amorim, 84.00, 3 / 10034618, Ana Lucia da Silva Azevedo, 83.00, 4.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX GOIÂNIA – GO

10680231, Lorena Polyana Alves Passinato, 107.00, 1 / 10254471, Artur de Paula Ferreira, 106.00, 2 / 10336832, Mateus Mendonca Queiroz, 99.00, 3 / 10870564, Vitor Guilherme Dias, 99.00, 4 / 10188311, Jheniffer da Silva Macedo, 98.00, 5 / 11093462, Larissa Mesquita Nunes, 98.00, 6 / 10958795, Cassia Celina Tigre, 98.00, 7 / 10999870, Steyner Massami Iwata Ferreira, 98.00, 8 / 10960391, Telma Silva Souza Cardoso, 98.00, 9 / 10694007, Aline Ferreira dos Santos Cruz, 98.00, 10 / 10747875, Pollyana de Oliveira Chagas, 97.00, 11 / 10037455, Daniel Freitas Lima, 97.00, 12 / 11294642, Laira Adelaine Bueno, 96.00, 13 / 10853152, Pedro Henrique Pimentel, 96.00, 14 / 10617245, Barbara Carvalho Zorzetti Pacheco, 96.00, 15 / 11008679, Augusto Lenard Alves, 95.00, 16 / 11295261, Maria Aparecida de Jesus Oliveira, 95.00, 17 / 10896124, Edson Franklin da Silva Gomes, 94.00, 18 / 10695069, Lucas Vinicius da Conceicao Ribeiro*, 90.00, 19 / 10293514, Erick Fernando de Lima*, 87.00, 20.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10037455, Daniel Freitas Lima, 97.00, 1 / 10557827, Ketileny Antunes Soares, 88.00, 2 / 11028428, Danielle de Souza, 87.00, 3 / 10320603, Thais Gomes Pereira, 86.00, 4 / 10373083, Valeria Bispo dos Reis, 84.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX IMPERATRIZ – MA

10689128, Wilame Nascimento Fernandes, 110.00, 1 / 10049552, Alefe Delmondes Duarte, 108.00, 2 / 10715408, Almir Sobreira Matos, 106.00, 3 / 10444613, Ielly Christian Santos Araujo, 104.00, 4 / 10726724, Tairine de Araujo Sousa, 102.00, 5 / 10981832, Diego Felipe Borges Aragao, 102.00, 6 / 10206188, Suelen Araujo de Sousa, 101.00, 7 / 10432382, Francisco de Assis Barbosa Lima, 100.00, 8 / 10698214, Joao Paulo de Oliveira Neves, 99.00, 9 / 10547393, Josiel Oliveira da Costa, 99.00, 10 / 10564385, Simone Monteiro Lima, 99.00, 11 / 10033238, Lucas Silva Ferreira, 97.00, 12 / 10237253, Maiara Leal Barros, 95.00, 13 / 10260703, Alex Soares Silva, 95.00, 14 / 10183961, Matheus Franco dos Santos, 94.00, 15 / 10319462, Mabel Monteiro Ferreira, 94.00, 16 / 10853392, Jorge Sobral Cunha, 93.00, 17 / 10979075, Noelene de Miranda Brito Lima, 93.00, 18 / 10672518, Walkiria Pazlandin Costa, 92.00, 19 / 10924595, Maycon Douglas Lima Lopes, 92.00, 20 / 10221151, Monica Ribeiro Sousa, 92.00, 21 / 10087004, Ezequiel Silva Gomes, 92.00, 22 / 10705173, Paula Rafaela Gomes Freitas, 91.00, 23 / 10050789, Luan Martins do Nascimento, 91.00, 24 / 10001558, Rafael Garreto Silva, 90.00, 25 / 10295601, Ivan Jose Guimaraes Filho, 90.00, 26 / 10585608, Maria Eduarda Costa Guimaraes, 90.00, 27 / 10166747, Lanna Adryelle Araujo Silva, 90.00, 28 / 10252806, Estanislau Morais de Melo*, 83.00, 29 / 11040090, Paulo Tiago Gomes de Freitas*, 81.00, 30.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10444613, Ielly Christian Santos Araujo, 104.00, 1 / 10726724, Tairine de Araujo Sousa, 102.00, 2 / 10564385, Simone Monteiro Lima, 99.00, 3 / 10087004, Ezequiel Silva Gomes, 92.00, 4 / 10907769, Ezaine Costa Rodrigues Maciel, 89.00, 5 / 10937690, Alerson de Paula de Araujo, 84.00, 6 / 11102773, Hugo Pereira de Castro Junior, 83.00, 7.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SÃO LUÍS – MA

10690880, Livia Eugenia de Souza Andrade, 107.00, 1 / 10120386, Matheus Gabriel dos Santos Nascimento, 107.00, 2 / 10420129, Helio Jose Affonso de Carvalho Neto, 104.00, 3 / 10760298, Alan Mesquita Nunes, 103.00, 4 / 10157464, Weslley da Silva Mendes, 102.00, 5 / 10108328, Adriano Ferreira Ribeiro, 102.00, 6 / 11053736, Thais Silva Rodrigues, 101.00, 7 / 10256678, Jisaldo Cadete, 101.00, 8 / 10161241, Adna Cristina Lacerda de Rezende, 101.00, 9 / 10813985, Erika da Costa Poulis, 100.00, 10 / 10925361, Pedro Henrique do Nascimento Miranda, 100.00, 11 / 10016473, Franciele Silva Almeida, 100.00, 12 / 10850792, Marcos Eduardo Fontes Negreiros, 99.00, 13 / 10996325, Jose Raimundo Lopes Junior, 98.00, 14 / 10228780, Sandro Oliveira do Nascimento, 98.00, 15 / 10344431, Josiel da Silva Santos, 98.00, 16 / 11097932, Leandro de Azevedo Gonzalez, 98.00, 17 / 10222299, Joao Carlos de Vasconcelos Sousa, 98.00, 18 / 11077238, Wescley Paz Sousa, 97.00, 19 / 10175422, Sibele Regina Moraes Lima Soares, 97.00, 20 / 10093570, Bruno Toledo de Carvalho, 96.00, 21 / 10436755, Marcos Lima Martins, 96.00, 22 / 11027067, Adriano Fonseca da Silva, 96.00, 23 / 10477516, Joao Vitor Carvalho de Araujo, 96.00, 24 / 10773601, Wallace Serra Cabral, 96.00, 25 / 11046758, Rafael Mesack Moraes Duarte, 95.00, 26 / 10110959, Devid Gleno Silva Laureano, 95.00, 27 / 10297597, Gabriel Fonseca Borges, 95.00, 28 / 10365846, Leticia Samara Ribeiro da Silva, 95.00, 29 / 10269773, Ronald Rodrigues de Almeida, 95.00, 30 / 10729054, Nathalia Cristina Luz dos Santos, 95.00, 31 / 10614849, Bruno Magalhaes Brasil, 95.00, 32 / 10626695, Quedma Naara Oliveira Cardoso Silva, 94.00, 33 / 10017332, Gleison da Silva Nunes, 94.00, 34 / 10447623, Sergio Henrique Vale Junior, 94.00, 35 / 10955798, Cleene Freitas Melo, 94.00, 36 / 10055439, Manoel Luis da Silva Diniz Neto, 94.00, 37 / 10286356, Neldisson Ferreira Sousa*, 89.00, 38 / 10302722, Raimundo Viveiros de Abreu*, 88.00, 39.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10157464, Weslley da Silva Mendes, 102.00, 1 / 10996325, Jose Raimundo Lopes Junior, 98.00, 2 / 10477516, Joao Vitor Carvalho de Araujo, 96.00, 3 / 10924124, Marcio Dyego Teixeira Machado, 92.00, 4 / 10534455, Anrafel Alves Lima, 92.00, 5 / 10629838, Danilo Silva Costa, 91.00, 6 / 10921520, Samarony Gaspar Costa, 89.00, 7 / 11195265, Rafael Ferreira Cunha, 88.00, 8 / 10209582, Andriele Viegas Pereira, 88.00, 9 / 10437054, Rafael Araujo Pereira, 88.00, 10.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BARBACENA – MG

10777456, Ludmila Azevedo Bianchetti, 102.00, 1 / 10496624, Jonas Lopes Avelar de Assis, 102.00, 2 / 10258940, Bruna Duarte Stoduto, 101.00, 3 / 10986186, Humberto Barros Pinto, 101.00, 4 / 10783022, Misael Calebe Roberto Ventura, 100.00, 5 / 10601798, Aline Coutinho Bastos, 99.00, 6 / 10683127, Viviane Roberta Ferreira, 99.00, 7 / 10131841, Mariana Candian Azevedo, 99.00, 8 / 10999302, Anne Luize da Silva, 98.00, 9 / 10441428, Polyana Dayse Moraes dos Reis, 98.00, 10 / 10991662, Estefania Coutinho, 98.00, 11 / 10698590, Thiago de Lima Lopes, 97.00, 12 / 10268180, Cynthia Augusta de Sales, 97.00, 13 / 10317930, Ricardo Miranda de Matos, 97.00, 14 / 10689985, Flavio Junior da Silva Tavares Xavier, 97.00, 15 / 10132644, Ricardo Bento Soares, 96.00, 16 / 10031381, Silio Sperandio, 96.00, 17 / 10435957, Bianca Dorneles Ferreira, 96.00, 18 / 10656054, Christianne Araujo da Cruz, 94.00, 19 / 10892470, Victor Ali Nogueira Abdul Rahman Ayoub, 94.00, 20 / 10003596, Jessica Carvalho Mapa, 94.00, 21 / 10056078, Arthur Filgueiras Palma, 93.00, 22 / 11137727, Matheus Wamser Fonseca Gonzaga, 93.00, 23 / 10259367, Rodrigo Rocha Guimaraes Filho, 92.00, 24 / 10839414, Evandro Cezar de Oliveira*, 88.00, 25 / 10901951, Diego Tales das Neves*, 83.00, 26.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10071182, Giovane Lopes da Silva, 87.00, 1 / 10148650, Daniela Cassia da Silva Matos, 81.00, 2 / 10447141, Ricardo Granato de Lima Silva, 80.00, 3 / 10894575, Marcela Cristiane da Silva, 80.00, 4 / 10208452, Mykaella do Carmo Sodre, 79.00, 5 / 10099830, Marcia Cristina Souza Amaral, 72.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BELO HORIZONTE – MG

10713957, Elzi de Medeiros, 106.00, 1 / 10268805, Amarildo Vieira Chaves Junior, 105.00, 2 / 10013858, Joelma de Cassia Dias Cabral, 102.00, 3 / 10943556, Gabriela Ribeiro Gomide, 102.00, 4 / 10238481, Junio Nunes Lopes, 102.00, 5 / 10356522, Ana Luisa da Silva Rodrigues Lacerda Moraes, 100.00, 6 / 10347087, Natan Thalles Amado Rodrigues Rocha, 99.00, 7 / 10774759, Sandyelen Cristina Santos da Silva, 99.00, 8 / 10179960, Hana Moreira Mendes, 98.00, 9 / 10066724, Gabriela Ferreira Chagas, 98.00, 10 / 10015323, Carlos Marciel Fernandes da Silva, 97.00, 11 / 10856866, Gracielia Fernanda de Castro, 97.00, 12 / 11105251, Isabela Machado Santos, 97.00, 13 / 11433638, Lucas Geraldo Dias Vieira, 96.00, 14 / 10704198, Ednice Tavares Cruz de Souza, 96.00, 15 / 11217975, Anderson Jairo de Oliveira, 95.00, 16 / 10871094, Mayan Leao Villaca Cardoso, 94.00, 17 / 10551477, Dayana Cristina Brito, 94.00, 18 / 11045460, Vinicius Resende da Costa, 94.00, 19 / 10112911, Flavio Henrique Paiva Vieira, 94.00, 20 / 10492530, Christina Marcia Pereira Pinto**, 93.00, 21 / 10222956, Thiago Ferreira da Cruz, 93.00, 22 / 10970521, Paulo Roberto da Silva Junior, 92.00, 23 / 10166131, William Rafael da Silva, 92.00, 24 / 10299912, Leonne Batista da Silva, 92.00, 25 / 10381995, Adriano Pereira Rocha, 92.00, 26 / 11051101, Marcos Paulo Pereira de Morais, 92.00, 27 / 10190929, Cybelle Martins Cristiano de Brito, 92.00, 28 / 10850886, Paulo Cesar Ramos Pereira Junior**, 92.00, 29 / 11131185, Carlos Henrique Garcia, 92.00, 30.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10704198, Ednice Tavares Cruz de Souza, 96.00, 1 / 10551477, Dayana Cristina Brito, 94.00, 2 / 10166131, William Rafael da Silva, 92.00, 3 / 10713551, Marina de Jesus Oliveira, 90.00, 4 / 10934922, Nubia de Oliveira Silva, 86.00, 5 / 10744554, Mikaela dos Santos Nunes, 84.00, 6 / 10342884, Leandro Vieira Barboza, 84.00, 7 / 10183642, Marcelo Henrique Santos Silva, 83.00, 8.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CONTAGEM – MG

10076306, Juliana Braga Alves, 107.00, 1 / 10661553, Alvaro Luiz Passos Ugolini, 100.00, 2 / 10019705, Lucas de Carvalho Alves, 100.00, 3 / 10024738, Daniel de Souza Penido, 98.00, 4 / 10198464, Vania Cristina da Silva Pereira, 98.00, 5 / 11029876, Debora Patricia de Souza, 95.00, 6 / 11251492, Samuel de Castro Salles**, 95.00, 7 / 10463531, Orlando Cota Laia, 95.00, 8 / 11120211, Denis Rafael Clemente, 94.00, 9 / 10902692, Aline de Oliveira Dominador, 92.00, 10 / 10450914, Marcelia Alves Fernandes, 92.00, 11 / 10013424, Kediman Cristiano Pizzetti, 92.00, 12 / 10984523, Joao Pedro Lima Machado Santos, 92.00, 13 / 10607017, Walter Junio da Silva Prado, 91.00, 14 / 10191267, Marisa Pereira Neves, 90.00, 15 / 10406582, Sirlandia Aparecida Cordeiro de Oliveira Souza, 90.00, 16 / 11115050, Darlene Gloria Neves, 89.00, 17 / 11138355, Lucas Vasconcellos Andrade Costa, 89.00, 18 / 11049725, Ludmila Correa da Costa, 89.00, 19 / 10671736, Yan Oliveira Araujo, 89.00, 20 / 10608810, Taliele de Oliveira Andrade, 88.00, 21 / 10573916, Simone Martins Clemente, 88.00, 22 / 10016367, Raquel Henrique de Oliveira, 88.00, 23 / 10724505, Isabel Ribeiro de Freitas, 88.00, 24 / 10450700, Waltencir Lopes dos Santos, 87.00, 25 / 10785254, Rafaela Natalia Santiago Machado, 87.00, 26 / 10374190, Jacqueline Aparecida Gomes da Silva, 86.00, 27 / 11153569, Vanessa Monteiro, 86.00, 28 / 10016917, Claudia Dias de Andrade, 86.00, 29 / 10870377, Lea Rabelo Moreira, 86.00, 30 / 10832967, Camila Amanda Salles de Andrade*, 76.00, 31.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10671736, Yan Oliveira Araujo, 89.00, 1 / 10573916, Simone Martins Clemente, 88.00, 2 / 10374190, Jacqueline Aparecida Gomes da Silva, 86.00, 3 / 11153569, Vanessa Monteiro, 86.00, 4 / 10016917, Claudia Dias de Andrade, 86.00, 5 / 10876627, Eduardo Xavier Araujo dos Santos, 86.00, 6 / 10746905, Carla Tamires Pereira Caldeira, 86.00, 7 / 11139661, Pedro Goncaves de Souza, 82.00, 8.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DIAMANTINA – MG

10809936, Arildo Campos da Silva, 109.00, 1 / 10454049, Fernando Elair Vieira Santos, 104.00, 2 / 10117470, Regiane Barroso Araujo, 100.00, 3 / 10615010, Maria da Gloria de Quadros, 100.00, 4 / 11150729, Renato Viega da Silva, 97.00, 5 / 10977095, Valmir Ramos Goncalves, 97.00, 6 / 10324645, Jessica Lopes Goncalves da Silva, 97.00, 7 / 10487010, Maria Fernanda da Cruz Barbosa, 96.00, 8 / 10304205, Paulo Henrique Lopes de Azevedo, 96.00, 9 / 10977012, Ruy Luiz Guimaraes, 94.00, 10 / 10324403, Rafael Tulio Santos Coelho, 94.00, 11 / 10131939, Ivanilda Conceicao dos Santos, 94.00, 12 / 11122556, Anderson Dutra Almeida, 94.00, 13 / 10593818, Kenia Thalia Isabela Fernandes, 92.00, 14 / 10533994, Ademilson Rodrigues da Silva, 92.00, 15 / 11121446, Antonio Jonathas Pimentel Neves, 91.00, 16 / 10501842, Amanda da Silva, 91.00, 17 / 10804873, Rubsney Marcos dos Santos Barros, 91.00, 18 / 11185686, Isabela Alves Rodrigues, 90.00, 19 / 10341369, Roberto Gomes de Abreu, 90.00, 20 / 10059719, Eliezer de Oliveira Cardoso, 90.00, 21 / 10282406, Euler Goncalves dos Reis*, 82.00, 22.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10487010, Maria Fernanda da Cruz Barbosa, 96.00, 1 / 10501842, Amanda da Silva, 91.00, 2 / 10803780, Nubia Naiara Calixto Ribeiro, 89.00, 3 / 10004582, Sueli Aparecida Ribeiro Alves, 88.00, 4 / 10231710, Barbara Izabelle dos Santos, 85.00, 5 / 10903425, Claudiana de Jesus Soares de Oliveira, 85.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DIVINÓPOLIS – MG

11119044, Juliana Faria Queiroz Sena, 107.00, 1 / 10629212, Renato Pio da Fonseca, 102.00, 2 / 10575813, Andre Felipe Bernardes da Silva, 101.00, 3 / 10122732, Guilherme Lopes Rodrigues, 98.00, 4 / 10853998, Mariana Cristina Faria e Silva, 98.00, 5 / 10657740, Cristiane Mara Silva, 95.00, 6 / 11083288, Messias Roberto Horta Valim, 95.00, 7 / 10309204, Luciana Cristina de Lacerda, 94.00, 8 / 10131122, Nubia Leite da Silva, 94.00, 9 / 10059711, Henrique Xavier Ferreira, 93.00, 10 / 11546888, Isabela Perilo de Rezende Miranda, 93.00, 11 / 10184231, Ueder Rodrigues da Silva, 92.00, 12 / 10103327, Eline Salgado de Souza, 92.00, 13 / 11057993, Ezequiel Davi Rodrigues Ferreira, 92.00, 14 / 10336928, Isabella Barros Teixeira, 91.00, 15 / 10358959, Daniel de Oliveira Lima, 91.00, 16 / 10184382, Bruna Carolina Gomes Cortez, 91.00, 17 / 11143380, Danielle Souza Rocha Martins, 90.00, 18 / 10259358, Thiago Moreira Goncalves, 90.00, 19 / 10600082, Alex Soares Bueno, 90.00, 20 / 10342272, Fernanda Goncalves Belo Fernandes, 90.00, 21 / 10113566, Reinaldo de Souza Reis, 90.00, 22 / 10151582, Geraldo Junior da Silva, 90.00, 23 / 10093547, Francisco Avelino de Almeida, 89.00, 24 / 10533155, Marciano Mendes da Silva, 89.00, 25 / 10009609, Ana Carolina de Oliveira, 89.00, 26 / 10713110, Vinicius Machado Silva, 89.00, 27 / 10049592, Anne Caroline da Costa Tavares, 89.00, 28 / 10121023, Ricardo Nogueira dos Santos*, 79.00, 29.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11149742, Felipe Santos Camargos, 88.00, 1 / 10351970, Dirceu Teixeira de Souza, 84.00, 2 / 10064944, Fernanda Cristina do Carmo Rosa, 80.00, 3 / 10139910, Marciana Liberata da Silva, 78.00, 4 / 10801346, Erika Marina Silva, 77.00, 5 / 11138645, Leandro Antonio da Silva, 75.00, 6 / 11316414, Fernanda Lasmar Severo Silva, 74.00, 7 / 10706807, Paola Alves dos Santos, 74.00, 8.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX GOVERNADOR VALADARES – MG

11009201, Vinicius Gomes Pereira, 108.00, 1 / 10999587, Graziele Aparecida Barbosa Ramos, 105.00, 2 / 10361118, Luana Castro Martins, 103.00, 3 / 10091307, Miquesia Miller da Silva, 102.00, 4 / 10113429, Andrea Fabiana Correa, 100.00, 5 / 10205408, Paulo Cesar Cunha Almeida, 100.00, 6 / 10154871, Vitor de Sousa Menta, 100.00, 7 / 10828203, Raiane Barboza Pretes, 99.00, 8 / 10136993, Mariana Trevisan Rezende, 98.00, 9 / 10744511, Jardel Frias de Assis, 98.00, 10 / 10398328, Ana Carolina de Oliveira Rosa Nascimento, 98.00, 11 / 10495502, Agna de Oliveira Barros, 98.00, 12 / 10739780, Thales Marques Louzada, 98.00, 13 / 10196575, Leticia Cerqueira Dutra da Silva, 97.00, 14 / 10489781, Rhaynara Kristina Justino Silva, 97.00, 15 / 10119506, Andre Aparecido Neves Viana, 95.00, 16 / 10102051, Lenicy Maciel Lima, 95.00, 17 / 10747856, Julia Maria Medina de Assis, 95.00, 18 / 10653815, Davi Alvares Carvalho, 95.00, 19 / 10279563, Leticia Andrde Drummond, 95.00, 20 / 10819305, Ariadne Alencar Souza, 94.00, 21 / 10233603, Guilherme Fernandes, 94.00, 22 / 10813922, Elias Soares de Almeida Oliveira**, 94.00, 23 / 10929653, Pedro Henrique Menezes de Andrade, 94.00, 24 / 10382427, Thalita Bitencourt Teixeira, 94.00, 25 / 10187397, Riam Ferreira Lopes Duarte, 92.00, 26 / 10434656, Priscila Pereira Lima, 92.00, 27 / 10372217, Tyara Soares de Oliveira*, 91.00, 28.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10489781, Rhaynara Kristina Justino Silva, 97.00, 1 / 10946540, Andrea Miranda Silva, 91.00, 2 / 10137170, Muller de Souza Carvalho, 88.00, 3 / 11070338, Ana Claudia Machado Silva, 88.00, 4 / 11053754, Matheus Cerqueira dos Reis, 88.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JUIZ DE FORA – MG

10593412, Patricia dos Santos Coelho, 106.00, 1 / 10933564, Helber Vieira Gregorio, 104.00, 2 / 10100207, Paulo Sergio Oliveira da Silva, 103.00, 3 / 10436049, Paula Riboredo Beneterio Baeta, 102.00, 4 / 10227521, Jose Roberto Dias Dantas, 101.00, 5 / 11018081, Ana Carolina Borges de Mattos Bittencourt, 100.00, 6 / 10617533, Wilderson Resende de Oliveira, 98.00, 7 / 10138581, Murilo Fernando Giraldelli Michelli, 98.00, 8 / 10033730, Jessica Matos de Oliveira, 98.00, 9 / 10046058, Felipe Ferreira de Oliveira, 98.00, 10 / 10399438, Edneia Aparecida Amancio, 98.00, 11 / 10031869, Alessandra Silva dos Santos, 98.00, 12 / 11111435, Breno de Oliveira Santhiago, 97.00, 13 / 10288762, Dandara Moraes Oliveira Porto, 96.00, 14 / 10398023, Edmo Luiz Olavo, 95.00, 15 / 10044102, Aline Campos Caim, 94.00, 16 / 10015652, Patricia Aparecida Purgato Campos de Paula, 94.00, 17 / 11160413, Luiza Vale de Lima, 94.00, 18 / 10140977, Everton Maciel Silvestre, 93.00, 19 / 10555636, Lucas Donadoni de Souza, 93.00, 20 / 10238245, Ricardo Gomes Hartung Araujo, 93.00, 21 / 10433759, Jessica Teixeira Lima, 92.00, 22 / 10751652, Ana Lucia Camarino Moreira, 92.00, 23 / 10385059, Raphael Linhares Lopes, 92.00, 24 / 10739991, Sirlane Silva Gomes, 92.00, 25 / 11269461, Andre de Carvalho Goncalves, 92.00, 26 / 11300363, Taiana Rubia Lisboa de Miranda*, 72.00, 27 / 10968270, Monica Montesano Schettino Oliveira*, 70.00, 28.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10399438, Edneia Aparecida Amancio, 98.00, 1 / 10398023, Edmo Luiz Olavo, 95.00, 2 / 10682934, Roberto Carolino da Silva Junior, 91.00, 3 / 10636609, Jessica Fernandes Viana, 90.00, 4 / 10063397, Gloria Maria de Oliveira Baltazar, 87.00, 5 / 11003001, Argemiro Silva Pires, 85.00, 6 / 10057334, Jackson Torres de Lima, 85.00, 7.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MONTES CLAROS – MG

10406562, Airanan Beatriz Soares de Oliveira, 105.00, 1 / 11324235, Jessica Silva Prates, 102.00, 2 / 10336019, Gabriela Vilas Boas Lopes, 101.00, 3 / 10375605, Palloma de Almeida Silva, 100.00, 4 / 10296408, Abel Chrystian Silva Araujo, 100.00, 5 / 10885534, Juliana Macedo de Freitas, 99.00, 6 / 10269003, Izabela Cristina Goncalves Pimenta, 98.00, 7 / 10324539, Vanderson de Sousa Ferreira Cordeiro, 98.00, 8 / 11042106, Marcio Roberto Amorim, 98.00, 9 / 10728457, Fabiana da Silva Campos, 98.00, 10 / 11009434, Gabriel Vitor Pinheiro Gomes, 97.00, 11 / 10799057, Andre Magalhaes Leite**, 97.00, 12 / 10934479, Raquel Santos Cardoso, 96.00, 13 / 10493098, Marielle Alves Silveira Correa, 95.00, 14 / 10286106, Isabella Dias de Queiroz, 95.00, 15 / 10013425, Mauricio Ribeiro Cruz, 95.00, 16 / 11027169, Neusa Cardoso Alves de Souza*, 85.00, 17.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10406562, Airanan Beatriz Soares de Oliveira, 105.00, 1 / 10946613, Edimilson Ribeiro de Souza, 95.00, 2 / 10525334, Carla Beatriz dos Santos Alves, 87.00, 3 / 10374948, Cleiver Valdeci Soares Filho, 86.00, 4 / 10108970, Arleia de Souza Braga, 86.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX OURO PRETO – MG

10181519, Andre Vinicius Acipreste Ribeiro, 104.00, 1 / 11105246, Davidson Victor Silva Lima, 103.00, 2 / 10257158, Andressa Bianca de Lima Santos, 103.00, 3 / 10729460, Atila Tauana Felix Santos, 99.00, 4 / 10750055, Diego Buery Soares Oliveira, 99.00, 5 / 11422464, Carlos Eduardo Goulart de Souza, 98.00, 6 / 10011863, Flavio Henrique de Toledo Chaib, 98.00, 7 / 10674842, Lidiane Ansaloni Gomes, 97.00, 8 / 10873150, Lidiane Rodrigues da Silva, 97.00, 9 / 10094640, Priscila Kelly Rocha, 95.00, 10 / 10013013, Graziane Jaqueline dos Santos de Almeida, 93.00, 11 / 10942018, Juliana Guimaraes Barros, 93.00, 12 / 10090577, Felipe Nicholls Couto, 93.00, 13 / 10698259, Emerson Roberto Nascimento Souza, 92.00, 14 / 10274925, Karina Eliete de Jesus, 92.00, 15 / 10909137, Lidia da Silva Freitas, 92.00, 16 / 10622475, Thalyta Martins Lopes Souza, 92.00, 17 / 11136816, Marcus Vinicius Silva Santana, 92.00, 18 / 10151315, Erica Aparecida Ferreira, 92.00, 19 / 10015117, Luane Spencer Narciso**, 91.00, 20 / 10624322, Nathalia Rodrigues Berraut Ferreira, 90.00, 21 / 10917346, Sabrina de Souza Reis, 90.00, 22 / 10265270, Ketlen dos Santos Rodrigues, 90.00, 23 / 10948061, Juliana Fonseca Barcelos Duarte, 89.00, 24 / 10043075, Monica Teixeira Neves, 89.00, 25 / 10970891, Talles Rosa das Dores, 89.00, 26 / 11032836, Daniel Rossi Hoffmann, 88.00, 27 / 10002380, Cesar Rodrigues da Rocha, 88.00, 28 / 10904421, Camila Rigotto Lima Prado*, 84.00, 29.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10257158, Andressa Bianca de Lima Santos, 103.00, 1 / 10698259, Emerson Roberto Nascimento Souza, 92.00, 2 / 10970891, Talles Rosa das Dores, 89.00, 3 / 11106047, Tania Charelli Santos Cassiano Anjos, 87.00, 4 / 10733945, Lorena Luiza Aires Silva, 87.00, 5 / 10874691, Joice Carla Cardoso Batalha dos Santos, 84.00, 6 / 10170807, Lucas Anselmo Silva, 83.00, 7 / 11072358, Priscila Maria Aparecida dos Santos, 74.00, 8 / 11113391, Monalisa Rodrigues Pinto, 72.00, 9.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX POÇOS DE CALDAS – MG

10586061, Felipe Pereira Pedro, 106.00, 1 / 10610310, Alan Carvalho Reis, 105.00, 2 / 10051881, Joseane Nunes Dias do Carmo, 105.00, 3 / 10766954, Noely Lopes de Moraes, 104.00, 4 / 10416808, Leticia Lopes Sanchez, 103.00, 5 / 10704685, Livia Casagrande Moreti, 103.00, 6 / 10994276, Monica Gomes Muller, 103.00, 7 / 11121614, Monise Silva Loures, 102.00, 8 / 10371034, Aline Kroger Korehisa, 100.00, 9 / 10031651, Taciele Jamila Mori Andrade, 98.00, 10 / 10405911, Cleusa Maria da Silva, 97.00, 11 / 10415826, Abilio Pereira da Silva, 94.00, 12 / 10825211, Juliano Vicente, 94.00, 13 / 10023056, Flavia Daniele de Souza, 94.00, 14 / 10117063, Luciene Aparecida de Souza, 93.00, 15 / 11059839, Elis Elaine Vieira Miranda, 93.00, 16 / 10332127, Arthur Henrique Teixeira de Faria, 93.00, 17 / 10221055, Jose Marcio Coimbra, 92.00, 18 / 10314803, Camila Lucia Ferreira, 92.00, 19 / 11006593, Bruna Iviny Tavares, 91.00, 20 / 10720371, Natalia Ramos Moreti, 90.00, 21 / 10659198, Fabiola Marques Rezende*, 89.00, 22 / 10209946, Raphael Delaroli Bartok*, 72.00, 23.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10115925, Ana Clara Barbosa, 83.00, 1 / 10079696, Luis Carlos Pinto, 82.00, 2 / 11031786, Beatriz de Souza Matos, 72.00, 3 / 10739278, Moises Carvalho de Barros, 64.00, 4 / 10292783, Cleverson Cunha, 58.00, 5 / 10914439, Reginaldo Aparecido Breve, 56.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX TEÓFILO OTONI – MG

11130153, Mauricio Queiroz Andrade, 105.00, 1 / 10927794, Luciene Ferreira da Silva, 102.00, 2 / 11060411, Ive Neves Andrade, 101.00, 3 / 10016171, Jessica Morais Pereira, 100.00, 4 / 10004583, Patricia Alves de Souza Costa, 98.00, 5 / 10096165, Camila Costa de Oliveira, 98.00, 6 / 10985657, Maria Aparecida Fernandes Barboza, 98.00, 7 / 10303590, Marcelo Rosa de Oliveira, 98.00, 8 / 10468086, Cleunice Coelho Ramalho Batista, 97.00, 9 / 10382406, Adriana Alves de Almeida, 96.00, 10 / 10425011, Barbara Teixeira Carvalho, 96.00, 11 / 11083854, Vanessa Martins Queiroz, 94.00, 12 / 10847884, Francielly Souza Vieira, 94.00, 13 / 10361922, Adriane Rocha Alves Sampaio, 94.00, 14 / 11252219, Claudiane Pereira de Carvalho, 93.00, 15 / 10222361, Patricia Alves Leal, 93.00, 16 / 11040619, Adilson Gomes Silva, 92.00, 17 / 10545946, Lazaro Sousa Santos, 92.00, 18 / 10316618, Maiez Teixeira do Carmo, 92.00, 19 / 11133552, Felipe Gomes Pereira, 92.00, 20 / 10807497, Ranieri dos Santos Pessoa, 91.00, 21 / 11101897, Deinisson Alves Souza Ataide, 91.00, 22 / 10095101, Sudrene de Souza Vieira, 91.00, 23.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11040619, Adilson Gomes Silva, 92.00, 1 / 10807497, Ranieri dos Santos Pessoa, 91.00, 2 / 11101897, Deinisson Alves Souza Ataide, 91.00, 3 / 10198752, Flavio Pinheiro, 90.00, 4 / 10601687, Bruno Alves Pereira, 90.00, 5 / 10359584, Charlaine Pereira Costa, 87.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX UBERABA – MG

10642019, Andre Luiz de Paulo e Silva, 110.00, 1 / 10384471, Liliane de Fatima Dias Serafim, 101.00, 2 / 10807040, Vitor Willian Rodrigues Braga, 99.00, 3 / 10656378, Higor Tiago Neves, 98.00, 4 / 10077419, Luis Fernando de Lima, 95.00, 5 / 10115151, Alessandra Valerio da Silva, 95.00, 6 / 10066658, Celso dos Reis Batista Dias Junior, 94.00, 7 / 10835906, Flavia Nunes e Silva Cortes, 94.00, 8 / 10894967, Priscila Silva Pereira, 93.00, 9 / 10673701, Josiane de Oliveira Melo, 92.00, 10 / 10811674, Marcela Eduarda Marques Noronha, 92.00, 11 / 10004803, Sergio de Assuncao Cruvinel Junior, 92.00, 12 / 10549132, Daiane Monaliza da Silva, 92.00, 13 / 10674187, Juliana Flavia Gois Oliveira, 92.00, 14 / 10000954, Aguinaldo Jose Tomaz Junior, 92.00, 15 / 11146978, Debora Silva Motta, 91.00, 16 / 10573647, Jaqueline Pereira da Silva, 91.00, 17 / 10216920, Elvis da Cruz Celestino, 91.00, 18 / 10019051, Fernanda de Padua Oliveira, 90.00, 19 / 11086013, Maire Karine Gomes de Almeida, 90.00, 20 / 10152887, Debora Monteiro Michel Romero, 89.00, 21 / 10487506, Christina Jhannes de Sousa, 89.00, 22 / 10833777, Glauber Cristian Rosa Lelis, 89.00, 23 / 10038601, Priscilla Carneiro Reis da Silva, 88.00, 24 / 10013255, Paula Maria Silviano Nascimento, 88.00, 25 / 11037611, Willian Nobuo Guimaraes Kenmoti, 88.00, 26 / 10564171, Luiz Fernando Correa de Araujo*, 79.00, 27.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10674187, Juliana Flavia Gois Oliveira, 92.00, 1 / 10216920, Elvis da Cruz Celestino, 91.00, 2 / 10013255, Paula Maria Silviano Nascimento, 88.00, 3 / 10345707, Marcus Vinicius Carneiro, 86.00, 4 / 10945963, Camila Betania de Souza, 75.00, 5 / 10847768, Fernando Costa Oliveira, 74.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX UBERLÂNDIA – MG

10579083, Henrique Soares Goncalves, 104.00, 1 / 10996464, Taiana Gomes Schwitzky, 103.00, 2 / 10945746, Paulo Henrique Silva de Mesquita, 101.00, 3 / 10890727, Erivaine Jose Matias, 100.00, 4 / 10661951, Gabriel Augusto Damascena, 100.00, 5 / 10333133, Joao Pedro Rui, 98.00, 6 / 10413814, Eraldo Roseno dos Anjos, 97.00, 7 / 10754617, Rafael Alves Dourado Rocha, 97.00, 8 / 10179993, Talita Plinia da Costa de Oliveira Sousa, 95.00, 9 / 10467334, Izabela Nascimento Vieira, 95.00, 10 / 10469189, Eliane Goncalves de Sousa, 94.00, 11 / 10969362, Tatiana Regina de Jesus e Teles, 94.00, 12 / 10984560, Wilian Lucas Rodrigues, 94.00, 13 / 10755782, Cintia Machado Ferreira, 94.00, 14 / 10977408, Alexandre Ferreira, 94.00, 15 / 10655940, Renan Alves Franco de Moraes, 94.00, 16 / 10187316, Haroldo da Silva Gomes, 93.00, 17 / 10705200, Ricardo Lelis Costa Silva, 93.00, 18 / 10376034, Thalita Oliveira Vasconcelos, 92.00, 19 / 10268641, Ludymila Mafra de Almeida Dias, 92.00, 20 / 10107354, Leni Ferreira dos Santos, 92.00, 21 / 10153586, Amanda Souza dos Reis Prado, 92.00, 22 / 10292626, Irlana Peixoto Silveira da Costa, 92.00, 23 / 10728541, Natalia Pereira Gomes, 92.00, 24 / 10541242, Elaine Cristina Rodrigues, 91.00, 25 / 10112923, Lorraine Gontijo Ferreira, 91.00, 26 / 10869449, Hugo Passos Cardoso, 91.00, 27 / 10002640, Lorena Carolina Fabri, 91.00, 28 / 11066406, Renan Fernandes Garcia, 91.00, 29 / 10916430, Gustavo Rocha da Silva, 90.00, 30 / 10658068, Leonardo Pereira Vida, 90.00, 31 / 10533012, Ivalda Jaqueline Coelhopereira*, 77.00, 32.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10480213, Maria Clara Alves de Souza, 88.00, 1 / 10810976, Matheus Henrique Ferreira de Deus, 86.00, 2 / 11127487, Carlos Eduardo Soares, 83.00, 3 / 10308838, Bruno Dias Ferreira, 82.00, 4 / 10395335, Thalita Abadia de Oliveira Magalhaes, 81.00, 5 / 11093740, Katia Farias de Albuquerque Almeida, 81.00, 6 / 10612285, Israel Lopes Stenck, 80.00, 7 / 10157189, Soraia Aparecida Fausto Santos, 79.00, 8.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VARGINHA – MG

11153597, Naiara Ferreira Rodrigues, 111.00, 1 / 10467610, Carina Carvalho Ferreira, 106.00, 2 / 10796374, Cintia Fabiana Oliveira, 106.00, 3 / 10613654, Vinicius Antonio de Padua Cardoso, 106.00, 4 / 10626843, Juliana Cristina de Almeida, 104.00, 5 / 10443003, Elias Alves Pereira, 104.00, 6 / 10379429, Aliny Nogueira de Oliveira Fernandes, 102.00, 7 / 11106061, Lucas Cristiano Silva da Gama, 101.00, 8 / 10404029, Michelin Rodrigues Carvalho, 100.00, 9 / 10136385, Kenia Castro Rabello Dixini, 98.00, 10 / 10300035, Jader Giuliano Pio, 98.00, 11 / 10465039, Carolina Reis de Figueiredo, 97.00, 12 / 10820170, Thiago Ferreira dos Santos Zandona, 96.00, 13 / 10052557, Felipe Ferreira Santos, 96.00, 14 / 10684839, Jaqueline Andreza Lemes, 95.00, 15 / 10407097, Fausto Roberto Pereira, 94.00, 16 / 10912421, Angelica Castro Maciel, 93.00, 17 / 10591524, Bruno Pinto Coelho Cocenza, 92.00, 18 / 10108506, Erica de Lourdes Mendes, 91.00, 19 / 10675159, Igor Alvarenga Araujo, 91.00, 20 / 10068598, Felipe Dias de Souza, 91.00, 21 / 10128433, Moises Ribeiro dos Santos Jacinto, 90.00, 22 / 11143714, Ana Luisa Dixini Vicentini, 90.00, 23 / 10012648, Sebastiana Rosana Raimundo, 88.00, 24 / 10893539, Anna Paula Junqueira de Carvalho, 88.00, 25 / 11083310, Julia Natalia Souza*, 74.00, 26.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10438180, Julia Karoline Teixeira Sabia, 88.00, 1 / 10233777, Kamila Silva Valentino, 87.00, 2 / 10135867, Jorge Luiz da Silva, 86.00, 3 / 10396550, Jeane Gomes dos Santos, 86.00, 4 / 10112072, Helio Junior de Andrade, 81.00, 5 / 10243332, Anderson Luis de Jesus Souza, 81.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAMPO GRANDE – MS

10556890, Ledanir dos Santos Zago, 102.00, 1 / 10815014, Guilherme Freitas de Arruda, 99.00, 2 / 10311474, Bruno Cesar de Souza, 98.00, 3 / 10613936, Alessandra Cunha de Amorim, 96.00, 4 / 10013831, Pedro Augusto dos Santos, 95.00, 5 / 10534836, Matheus Vera Cabral, 95.00, 6 / 10534900, Leticia Assis Mosqueira, 94.00, 7 / 10033089, Deivid Wesley Pereira Borges de Freitas, 94.00, 8 / 10811039, Hertha Caroline Mater Lopes, 94.00, 9 / 10356384, Carlos Henrique Carvalho Pascinho, 94.00, 10 / 10904559, Gustavo Camargo Assis, 93.00, 11 / 10345235, Vinicius Santos Pires, 93.00, 12 / 10513286, Noeli Midori Arakaki, 93.00, 13 / 10463986, Bruno Cervantes Steffen, 92.00, 14 / 10753711, Edilaine Cristina de Mello Silva, 92.00, 15 / 10825786, Isaque Benedito da Silva, 92.00, 16 / 10504544, Matheus Fernandes de Oliveira, 92.00, 17 / 10725458, Gislene Pereira Duarte Brito, 92.00, 18 / 10154798, Marcia Estevao Moraes, 90.00, 19 / 10726717, Janaina de Lima Delmondes Pereira, 90.00, 20 / 10943222, Rosiane do Lago Piconi, 90.00, 21.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10356384, Carlos Henrique Carvalho Pascinho, 94.00, 1 / 10504544, Matheus Fernandes de Oliveira, 92.00, 2 / 10876111, Luciane dos Anjos Pinheiro, 89.00, 3 / 10140385, Juneide Souza da Silva, 75.00, 4 / 11046906, Debora Bernardes dos Santos, 75.00, 5 / 10129961, Juliana da Silva Santana, 74.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DOURADOS – MS

10119135, Elisa Rodrigues, 100.00, 1 / 10656705, Tailine Saturnino da Costa, 98.00, 2 / 10097190, Ricardo Rosa, 98.00, 3 / 10550675, Cesar Souza dos Santos, 98.00, 4 / 10802677, Susana Trindade Velasco, 98.00, 5 / 10033713, Thamyris Fernandes da Silva, 95.00, 6 / 10934545, Vitor Luis Wake Buaretto, 94.00, 7 / 10384039, Ielita Caroline Oliveira Costa, 94.00, 8 / 10894396, Joao Victor Machinski Brum Torres, 94.00, 9 / 10008478, Josiani Medina Botto Mielnik, 93.00, 10 / 10299826, Vanderlei Pereira da Silva, 92.00, 11 / 10804312, Igor Favaro Costa, 92.00, 12 / 10127644, Louhanna Faria Ribeiro, 92.00, 13 / 10758694, Rodrigo Vasconcellos Crissaff, 91.00, 14 / 11298292, Katia Luriko Kita Miki, 91.00, 15 / 10163146, Daianni Fagundes de Avila, 91.00, 16 / 10987457, Diego de Lima Faganelli, 91.00, 17 / 10583086, Adriany Vieira Sales, 91.00, 18 / 10000904, Annelise Cirilo Pereira, 91.00, 19 / 10673554, Jaqueline de Oliveira Mesquita, 90.00, 20 / 10471157, Daiene Cristina Gatto da Silva Fernandes, 90.00, 21 / 10358775, Naiady Elisa Herculano Ventura, 90.00, 22 / 10879918, Geferson Vieira de Souza Filho, 90.00, 23 / 10932473, Sirlei dos Santos Pereira, 90.00, 24 / 10265169, Jackson de Melo Pires*, 74.00, 25 / 10493959, Daniel de Sant Anna Colares*, 67.00, 26.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10097190, Ricardo Rosa, 98.00, 1 / 10244661, Rodrigo Ribeiro Campos, 81.00, 2 / 10825913, Andreia da Silva Lopes, 79.00, 3 / 10778581, Andrey Danilo Martins Severo, 79.00, 4 / 10062799, Luana Leandro Vieira, 71.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CUIABÁ – MT

10672859, Samantha Alcantara Santos, 112.00, 1 / 10703772, Deborah Domingos Souza Queiroz, 98.00, 2 / 10131991, Alisson Piacentini Reis, 95.00, 3 / 10260282, Maria Helena Cosenzo, 94.00, 4 / 10063986, Hugo Vinicius Figueiredo Guimaraes, 94.00, 5 / 10015598, Romero Alves da Silva, 93.00, 6 / 10111062, Ivan de Jesus Santos, 92.00, 7 / 11129522, Andrea Machado Costa, 92.00, 8 / 10448281, Cristiane Justino do Nascimento, 92.00, 9 / 10005369, Ana Karoline da Silva, 90.00, 10 / 10556130, Douglas Vanini Mendes, 90.00, 11 / 10903452, Wallace Soares de Souza, 90.00, 12 / 10629776, Letycia Laura de Almeida Arruda, 88.00, 13 / 10399873, Fabricia Ferreira Torres, 88.00, 14 / 10977946, Suellene Figueiredo Franco de Godoy, 88.00, 15 / 10445514, Gilson Rocha de Freitas Junior**, 87.00, 16 / 11395316, Gabriel Boscioni Bearsi, 86.00, 17 / 10218530, Livia Pereira de Alencar, 86.00, 18 / 10126832, Thomas Roberto de Almeida Lima, 85.00, 19 / 11024262, Claudio Cesar Gottfried dos Santos, 85.00, 20 / 10438927, Thiago dos Santos Pinto Amaral, 85.00, 21 / 10196600, Laura Auxiliadora de Almeida, 84.00, 22 / 10992236, Luzia Isabel Acassio de Souza, 84.00, 23 / 10385773, Maria Marques Pereira de Oliveira**, 84.00, 24 / 11080235, Milena Pinheiro da Cruz, 84.00, 25 / 10032500, Renata Gabrielly Lara Teixeira, 84.00, 26 / 10049604, Elisa Maria Nascimento Baptista, 84.00, 27 / 10499429, Juliana Tomie Neres Iwashita Piona, 83.00, 28.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10260282, Maria Helena Cosenzo, 94.00, 1 / 10111062, Ivan de Jesus Santos, 92.00, 2 / 10105817, Natalia Almeida de Freitas, 78.00, 3 / 10228508, Paulo Sergio Soares Garcia, 78.00, 4 / 10052491, Josimar dos Santos Guimaraes, 76.00, 5 / 10504581, Dayvson Souza dos Santos, 74.00, 6 / 10771526, Vando Goncalo de Pinho, 74.00, 7 / 10508032, Suely Inacio Cardoso de Jesus, 73.00, 8 / 10358795, Luan Perne Tibaldi e Silva, 71.00, 9 / 10452355, Daniel Marinho Duarte, 71.00, 10.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SINOP – MT

10802237, Rafaela Braun, 108.00, 1 / 10425041, Francisco Gabriel Santos Melo**, 98.00, 2 / 10924429, Danilo Cabral Gaspar, 98.00, 3 / 10936508, Isael Broiano dos Santos, 95.00, 4 / 10928431, Maria Eduarda Gabriel Sato dos Reis, 94.00, 5 / 10027601, Leonice Martins Stanoga da Silva, 94.00, 6 / 10966503, Wannessa Alves de Bastos, 90.00, 7 / 10729016, Ricardo Vieira de Oliveira, 90.00, 8 / 11110596, Helio Pereira Nunes, 90.00, 9 / 10918523, Sueudes de Pontes Alexandre, 87.00, 10 / 10383310, Denise Gutierrez de Melo, 85.00, 11 / 10779914, Luma Cordeiro Queiroz, 84.00, 12 / 10423555, Thiago Ribeiro Campos, 84.00, 13 / 10139078, Lucas da Costa Sousa, 84.00, 14 / 10825984, Altaide Gomes de Sousa Franco, 84.00, 15 / 10213348, Elen Luana Goncalves Penayo, 84.00, 16 / 10880737, Mayara Barros de Araujo, 84.00, 17 / 10037887, Rafael dos Santos, 83.00, 18 / 10735412, Juliano Rohde, 83.00, 19 / 10218675, Janaina dos Santos Freitas Moreira, 83.00, 20 / 10173812, Jardeilson Silvino de Araujo, 82.00, 21 / 10916812, Alisson Correa Ribeiro, 82.00, 22 / 10225775, Elizangela Matos Costa, 82.00, 23 / 10915667, Bruno Henrique Braz Marsari, 80.00, 24 / 10791414, Monique Silva de Souza, 80.00, 25 / 10177535, Joao Mitsuo Ishiba da Cunha, 79.00, 26 / 10363292, Bruna Moraes Batista, 79.00, 27 / 10169517, Rafael Gomes Kath, 78.00, 28.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10918523, Sueudes de Pontes Alexandre, 87.00, 1 / 10916812, Alisson Correa Ribeiro, 82.00, 2 / 10791414, Monique Silva de Souza, 80.00, 3 / 10038111, Stener Pereira dos Santos, 73.00, 4 / 10602346, Roselaine Pires Silveira, 70.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BELÉM – PA

11026898, Dhiego Riccelly Ribeiro Xavier, 106.00, 1 / 10377665, Izaque Sobrinho Vieira, 104.00, 2 / 10283337, Caroline da Cunha Carreiro, 104.00, 3 / 10137646, Jean Lourenco Pereira Gaia, 103.00, 4 / 10591999, Bianca Pinheiro de Sousa, 103.00, 5 / 10155913, Wesley Monteiro de Oliveira, 102.00, 6 / 10116946, Jhonatas Wesley Santana dos Santos, 102.00, 7 / 10901748, Artur da Silva Bastos, 100.00, 8 / 10270581, Jimmy Apollo de Melo Azevedo, 100.00, 9 / 10316301, Wilza de Jesus de Sales, 100.00, 10 / 10832806, Fabio Henrique Furtuna, 99.00, 11 / 10210206, Maria Andresa de Sousa Fernandes, 99.00, 12 / 10093041, Danilo Amaral Strauss Vieira, 99.00, 13 / 10621408, Liliane Fernandes Araujo, 98.00, 14 / 10476761, Luan Cruz Borges, 98.00, 15 / 10869785, Alessandra dos Santos Alves, 98.00, 16 / 11026148, Rhenan Moscoso de Abreu, 98.00, 17 / 11054478, Davison Klener Ramos e Silva, 97.00, 18 / 10809671, Clemilton da Silva Diniz, 97.00, 19 / 10677517, Matheus Xavier Smielevski, 97.00, 20 / 10706278, Gleciane da Silva da Silva, 96.00, 21 / 10690352, Jhekson Leno Moreira Pantoja, 96.00, 22 / 10357480, Marcelo Tatsuya Ito Saito, 96.00, 23 / 10763399, Yasmin Nascimento Moita, 96.00, 24 / 11131608, Cleidiane Hosana dos Santos Leal, 96.00, 25 / 10664106, Marcos Antonio Ianguas Junior, 96.00, 26 / 10116587, Alisson Ferreira Alves, 96.00, 27 / 10769496, Madson Costa Vilhena, 96.00, 28 / 10141358, Iago Sousa Leao, 95.00, 29 / 10291098, Nivea Maria Santos Silva, 95.00, 30 / 10925779, Hilderlan Correa dos Santos, 95.00, 31 / 11356900, Juliana Ferreira Bentes, 94.00, 32 / 11202670, Ildson Rosemberg Alves de Souza, 94.00, 33 / 10121271, Marcela Costa Pompeu, 94.00, 34 / 10984720, Jose Ailson Rabelo de Brito Filho, 94.00, 35 / 10745990, Elen Fabiane Monteiro de Amorim, 94.00, 36 / 10239819, Huanderson Luis Cristo Rates, 94.00, 37 / 10874869, Cassio Joao Rodrigues de Freitas, 94.00, 38 / 10967738, Carlos Augusto Moreira Correa, 94.00, 39 / 10012901, Gabriel Borges Fahd, 93.00, 40 / 10328489, Silmara Patricia da Silva Reis, 93.00, 41 / 10229695, Vitor Glins da Silva Nascimento, 93.00, 42 / 10257787, Antonio Heliton Lima dos Santos, 92.00, 43 / 10152255, Leonilda Paula Goncalves, 92.00, 44 / 10806243, Lyandra Rafaela de Araujo Pinto, 92.00, 45 / 11219663, Francisco Janicley da Silva Ferreira, 92.00, 46 / 10097430, Ayrton Moutinho Albrecht, 92.00, 47 / 11071678, Daiane Cardoso dos Santos, 92.00, 48 / 10409151, Daniel Margalho Cardoso, 92.00, 49 / 10922529, Eldnei Michel Castro da Fonseca, 91.00, 50 / 10094111, Ana Clara Pinheiro Lopes, 91.00, 51 / 10842039, Ana Claudia Martins de Araujo Sena*, 80.00, 52 / 10221069, Carmem Vania Santos da Silva*, 74.00, 53 / 10990179, Edson Luiz Goncalves Goncalves*, 68.00, 54.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10832806, Fabio Henrique Furtuna, 99.00, 1 / 10141358, Iago Sousa Leao, 95.00, 2 / 10925779, Hilderlan Correa dos Santos, 95.00, 3 / 10745990, Elen Fabiane Monteiro de Amorim, 94.00, 4 / 10152255, Leonilda Paula Goncalves, 92.00, 5 / 11071678, Daiane Cardoso dos Santos, 92.00, 6 / 10808621, Jose Henrique Maia da Silva, 91.00, 7 / 10285327, Joao Francisco Nunes da Fonseca, 90.00, 8 / 10290331, Antominaldo dos Santos Gomes, 90.00, 9 / 10683082, Bianca Victoria Silva Miranda, 89.00, 10 / 10148732, Joel Alves Pilar da Paz, 89.00, 11 / 10482738, Mauricio de Oliveira Silva, 88.00, 12 / 10847214, Marcony Sousa da Silva, 88.00, 13 / 10530253, Liliane Pereira da Silva, 88.00, 14 / 10871505, Edilson dos Santos Silva, 87.00, 15.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MARABÁ – PA

10796961, Elizeu Ferreira Portela Neto, 104.00, 1 / 10284322, Defferson Guibbyson dos Santos Alves, 102.00, 2 / 11309621, Celiana Leite de Sousa Pacheco Saad, 100.00, 3 / 10047877, Jessica Maria da Silva Matias, 99.00, 4 / 10464545, Ana Rita Felix Sirqueira, 99.00, 5 / 10206024, Danielle Vieira Barros, 98.00, 6 / 10614733, Flavia Cruz da Costa, 97.00, 7 / 10114679, Larissa dos Santos Sousa, 96.00, 8 / 10004472, Marcos Vinicio Correa Pantoja, 95.00, 9 / 11027687, Emerson Carlos Saraiva Santos, 94.00, 10 / 10600065, Jaciara Souza da Silva, 94.00, 11 / 10650635, Nassila Ribeiro Galina, 94.00, 12 / 10784591, Cassio Araujo e Silva, 94.00, 13 / 11160699, Ana Katia de Sousa, 93.00, 14 / 10455326, Luziene da Silva Viana, 92.00, 15 / 10811347, Marcia Vitoria Sousa Rosa, 92.00, 16 / 11139443, Antonio Francisco Rocha Santiago, 92.00, 17 / 10957392, Levi Maia Xavier, 91.00, 18 / 10667463, Aline Aquino de Souza Freitas, 91.00, 19 / 10050405, Marcio Carvalho Almeida, 91.00, 20 / 10524620, Antonio Railson Correa Oliveira, 90.00, 21 / 10721410, Raquel Soares Machado dos Santos, 90.00, 22 / 11261429, Adonis Vieira da Silva, 89.00, 23 / 10445822, Karollyne Silva Ferraz, 89.00, 24 / 10008232, Kramio Sacramento de Melo, 89.00, 25 / 10786005, Rodrigo Geordan Nunes de Carvalho, 89.00, 26 / 11089127, Rafael Neves Pereira, 89.00, 27 / 10680441, Lorena da Cruz Lessa, 89.00, 28 / 10927236, Wilson Kleber Diniz dos Santos, 89.00, 29 / 10041625, Marcos Maciel Pereira da Silva, 88.00, 30 / 10244236, Fabio Rodrigues de Oliveira, 88.00, 31 / 10226616, Fabio Pinto da Costa, 88.00, 32 / 10981096, Lillian Rhoze Ribeiro da Cruz, 88.00, 33 / 10997462, Wiulliane Ferreira Sousa Foro, 87.00, 34 / 10035785, Janival Ferreira Abreu, 87.00, 35 / 11044115, John Elyson Santos da Silva, 87.00, 36 / 10165767, Mikael Jose Silva de Carvalho, 87.00, 37 / 11125845, Lucas Henrique Rodrigues, 87.00, 38 / 10597393, Thiago Estevam Chacon Pinto*, 78.00, 39 / 10182840, Benedito Ribeiro Campos*, 76.00, 40 / 10322058, Elias Monteiro Salazar*, 74.00, 41.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10784591, Cassio Araujo e Silva, 94.00, 1 / 10667463, Aline Aquino de Souza Freitas, 91.00, 2 / 11261429, Adonis Vieira da Silva, 89.00, 3 / 11044115, John Elyson Santos da Silva, 87.00, 4 / 10472738, Luziane Carvalho da Costa Santos, 86.00, 5 / 10022065, Eliane do Nascimento Silva, 85.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SANTARÉM – PA

10126347, Rogerio Alexandre Martins Cunha, 102.00, 1 / 11055006, Georges Antonio Maria Rodrigues Macedo, 102.00, 2 / 10153217, Marjolin Mouzinho da Silva, 101.00, 3 / 10777256, Juliana Bezerra Medeiros Viana, 101.00, 4 / 10028763, Iago de Brito, 99.00, 5 / 10138782, Elem Cristina da Silva Martins, 99.00, 6 / 10020429, Denise Leite de Almeida, 96.00, 7 / 10347326, Maria Liolina Ferreira de Lima, 96.00, 8 / 10051069, Elmison Saboia Vieira, 95.00, 9 / 10743752, Bruna dos Santos Bangalan, 94.00, 10 / 10907578, Kesianne Suelen Barbosa Ferreira, 94.00, 11 / 10475566, Adria Silva de Lima, 94.00, 12 / 10727084, Zaquel de Jesus Feliz Navegantes, 94.00, 13 / 10746921, Joel Mendes dos Santos, 94.00, 14 / 10185376, Daniel da Silva Guimaraes, 93.00, 15 / 10950810, Silvania de Sales Vasconcelos, 93.00, 16 / 10728386, Yago Alan Neves Moreira, 93.00, 17 / 10652517, Paula Andreza Guimaraes Amorim Marinho, 92.00, 18 / 10691447, Sidmar Drago de Araujo, 92.00, 19 / 10261966, Valmir de Sousa Pavan, 91.00, 20 / 10379548, Brenda Freitas de Alencar, 91.00, 21 / 10813728, Caroline de Monaco Aguiar de Azevedo, 90.00, 22 / 10640785, Elizeu Santos de Andrade, 89.00, 23 / 10405000, Brenda Lohana Teixeira de Moraes, 89.00, 24 / 10030986, Stefany Daiany Souza Siqueira, 88.00, 25 / 10131683, Alvina Michelle Pimentel da Cunha, 88.00, 26 / 10083601, Elane Silva Goes, 87.00, 27 / 10629016, Luciana Moraes de Carvalho, 87.00, 28 / 11106050, Katia Cilene Martins Mendes, 87.00, 29 / 10362681, Francisco Renato do Nascimento Braga, 86.00, 30 / 10386975, Fabio Rogerio Pimentel Marinho, 86.00, 31 / 10826225, Eloany Ferreira de Matos Pachoute*, 65.00, 32.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10640785, Elizeu Santos de Andrade, 89.00, 1 / 10131683, Alvina Michelle Pimentel da Cunha, 88.00, 2 / 10878598, Dorinaldo de Sousa Miranda, 79.00, 3 / 10461391, Debora Bandeira Silva, 78.00, 4 / 10309590, Basinho Moreira Paranatinga, 74.00, 5 / 10009104, Maria Bethania Campos da Costa, 71.00, 6 / 10129157, Tiago Felix de Sousa, 71.00, 7 / 10552409, Lucas da Costa Nascimento, 70.00, 8.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAMPINA GRANDE – PB

10569419, Neusa de Araujo Rodrigues Neta, 106.00, 1 / 10235209, Celton Porto Ramos, 105.00, 2 / 10784017, Emanuelly Kenia de Azevedo Marques Medeiros, 104.00, 3 / 10686814, Ana Laura Piase, 103.00, 4 / 11112043, Geane do Nascimento Oliveira, 102.00, 5 / 10446497, Ademar Pereira Leal Junior, 101.00, 6 / 10719338, Jose Gabriel Lopes Laurentino, 101.00, 7 / 10869946, Anderson Yuri Dantas Alves, 100.00, 8 / 10694336, Ivaneildo Pereira Bento, 99.00, 9 / 10673435, Thiago Brunet Dantas, 99.00, 10 / 10114870, Lucivanio Ferreira de Carvalho, 99.00, 11 / 10809055, Sheila Raquel Leite da Silva, 97.00, 12 / 10124477, Gabriel Guedes Barbosa Silva, 97.00, 13 / 10518541, Pedro Henrique da Rocha Pereira, 96.00, 14 / 10619411, Matheus Pereira Cardoso, 96.00, 15 / 10260041, Diego Lima Rodrigues, 95.00, 16 / 10187305, Jose Lucivanio Rodrigues da Costa, 95.00, 17 / 10254995, Adones da Silva Araujo, 95.00, 18 / 10809457, Fernanda Cristien de Freitas Silva, 95.00, 19 / 10856836, Alex de Oliveira Pereira da Silva*, 92.00, 20.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11088334, Audianne Alves de Lima, 92.00, 1 / 10297826, Jessica dos Santos, 87.00, 2 / 11187823, Renata Ferreira da Silva, 87.00, 3 / 10516122, Gutierre de Oliveira Melo, 84.00, 4 / 10865634, Anna Apoena Felix dos Santos, 82.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JOÃO PESSOA – PB

10278517, Suelton Soares Santiago, 108.00, 1 / 10965804, Antonio Firmo da Silva Neto, 107.00, 2 / 10136052, Flavio Laerty de Melo Farias Barros Soares, 107.00, 3 / 10728173, Kelly Moreira Rodrigues, 105.00, 4 / 10719794, Joao Luis de Andrade Holanda Filho, 105.00, 5 / 10737370, Josefa de Oliveira Gomes, 103.00, 6 / 11411129, Jose Emilton Maciel Neto**, 102.00, 7 / 10259533, Jansen Henrique de Carvalho Belarmino, 101.00, 8 / 10266454, Biatriz de Melo Barbosa, 101.00, 9 / 10482175, Bruno Valenca Nery Livramento Silva, 101.00, 10 / 10111273, Jessica Araujo Dias, 101.00, 11 / 10058983, Damaris Henrique de Figueiredo, 100.00, 12 / 11341278, Joselito de Oliveira Felix Junior, 100.00, 13 / 11077189, Raimundo Evandro Araujo de Alencar, 100.00, 14 / 10064214, Thays Esthefanny da Silva Santos, 100.00, 15 / 11112434, Emanuelle da Costa Pedroza, 100.00, 16 / 10550383, Anderson Paulino de Lima, 99.00, 17 / 10910799, Joanny Samara Alves Firmino, 99.00, 18 / 10007034, Francisco Felipe Silva Florencio, 99.00, 19 / 10491004, Luana Ingridy Pereira Nunes e Silva, 99.00, 20 / 10127881, Jerfeson Matias dos Santos, 99.00, 21.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10058983, Damaris Henrique de Figueiredo, 100.00, 1 / 10039487, Jose Victor Cavalcanti Campos, 94.00, 2 / 10978671, Atila Rodrigues Silva, 92.00, 3 / 11138603, Ozenildo Silva de Oliveira, 91.00, 4 / 10303895, Carlos Nascimento Martins, 90.00, 5 / 10331967, Douglas Junior da Costa Araujo, 89.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CARUARU – PE

10115951, Denise Carla Bernardes Siqueira, 110.00, 1 / 11064952, Antonio Carlos da Silva, 106.00, 2 / 10019660, Cinthia Fernanda Alves de Brito, 106.00, 3 / 10086930, Jefferson Antonio Almeida Silva, 105.00, 4 / 10294979, Edielson Freitas de Oliveira, 103.00, 5 / 11186543, Hian Hamon Amorim Barbosa, 102.00, 6 / 10577334, Guilherme Henrique Alves da Silva, 100.00, 7 / 10102831, Wanderlli da Paixao Santos, 100.00, 8 / 10021549, Brenda Mylena Jordao Pessoa Xavier, 99.00, 9 / 10134533, Veronica Veras de Oliveira, 98.00, 10 / 10670629, Martha da Silva Feitoza, 98.00, 11 / 10004971, Tiago Alexandre Silva Mota, 98.00, 12 / 10142616, Izabela Nunes de Lima, 97.00, 13 / 10932640, Julia Diedrich Grzechoczinski, 97.00, 14 / 10621147, Everton Jose Cavalcanti Figuereido, 97.00, 15 / 10480544, Maria Jessica de Mendonca, 96.00, 16 / 10777896, Williamis Diego de Morais Silva, 96.00, 17 / 10445153, Cicera de Oliveira Luna, 96.00, 18 / 10214986, Maciel Pereira de Oliveira, 96.00, 19 / 10773885, Ionara Caroliny da Silva Souza, 96.00, 20 / 10371890, Alberto Pontes Nepomuceno, 96.00, 21 / 10486399, Flavia dos Santos Felix, 96.00, 22 / 10341470, Fagner Felipe Queiroz de Melo, 95.00, 23 / 11061309, Ruan Mateus da Silva Lira, 95.00, 24 / 11296538, Helio Silva Barros, 95.00, 25 / 10833992, Marinaldo Joao dos Santos, 95.00, 26 / 10341875, Suany Rayssa da Silva Santana, 95.00, 27 / 10585111, Victor Gabriel Maciel Goncalves, 95.00, 28 / 10363723, Daniella Maria da Silva, 94.00, 29 / 10382915, Alexandre Alves de Souza Junior, 94.00, 30 / 10097696, Edson Francisco da Rocha, 94.00, 31 / 11035500, Janielly Candido Leonardo, 94.00, 32 / 10567799, Edipo Tenorio Holanda Dias, 94.00, 33 / 10513485, Carolina Azevedo de Brito**, 94.00, 34 / 10484094, Paulo Galindo de Almeida*, 88.00, 35.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10102831, Wanderlli da Paixao Santos, 100.00, 1 / 10621147, Everton Jose Cavalcanti Figuereido, 97.00, 2 / 11296538, Helio Silva Barros, 95.00, 3 / 10363723, Daniella Maria da Silva, 94.00, 4 / 10035435, Vando Santana Lins, 92.00, 5 / 10147816, Jose Eudes Pereira da Silva, 92.00, 6 / 10880314, Enes Albertino da Silva Junior, 89.00, 7.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX GARANHUNS – PE

10979653, Salomao Roberto Soares dos Santos Turcato, 104.00, 1 / 10592607, Jose Carlos da Costa, 104.00, 2 / 10302455, Lays de Oliveira Baltazar, 102.00, 3 / 10782372, Savani Mirelly Oliveira de Araujo, 102.00, 4 / 11161613, Jessica Rayanne Laurentino Santos Soares, 102.00, 5 / 10009825, Wendell Henrique da Silva Morais, 101.00, 6 / 11063923, Carlos Jose Bezerra da Silva, 100.00, 7 / 10557292, Aline Maria Tenorio Elias, 100.00, 8 / 10723121, Lavinia Rafaela da Silva Frazao, 98.00, 9 / 10416839, Maria Suely Benevides Soares, 98.00, 10 / 10871352, Edson Marques Brandao, 98.00, 11 / 10258096, Renata Oliveira Emilio, 98.00, 12 / 10263790, Jose Oziel da Silva Cavalcanti, 96.00, 13 / 10938833, Martoni Elder Jesse de Souza, 96.00, 14 / 10847363, Andson Junior dos Santos Viana, 96.00, 15 / 10185374, Jose Ivanildo Tenorio Junior**, 95.00, 16 / 10133043, Jose Lucas Bezerra Tenorio, 95.00, 17.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10532559, Antonio Everton Gomes da Silva, 92.00, 1 / 10357184, Gustavo Rodrigo Alves Silva, 91.00, 2 / 10664524, Gildeles Maria da Silva, 88.00, 3 / 10611762, Jackson Ferreira dos Santos, 86.00, 4.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PETROLINA – PE

10068607, Antonio Vieira da Silva, 110.00, 1 / 10458728, Marilia de Carvalho Lima Bastos, 105.00, 2 / 10732719, Carlos Antonio Leal de Araujo, 105.00, 3 / 10996229, Cristiano de Sousa Silva, 104.00, 4 / 10924703, Lorena Goncalves Ribeiro, 103.00, 5 / 10013559, Tiago Silva Cardeal, 102.00, 6 / 10198055, Matheus Henrique Caldas de Souza Silva, 101.00, 7 / 10253457, Claudiana Maria de Souza**, 100.00, 8 / 10290221, Bruno Klebson de Lima Santos, 100.00, 9 / 10952866, Edilma Farias de Souza, 100.00, 10 / 10597367, Cintya Gabriele Barata da Silva, 99.00, 11 / 10947715, Leonardo Francisco da Silva, 99.00, 12 / 10728617, Erick Sandes Sa Santos, 98.00, 13 / 10066593, Rafaela Soares Santana, 98.00, 14 / 10091998, Francisca Ayla Alves de Carvalho, 98.00, 15 / 10467605, Josiel Carvalho de Brito, 98.00, 16 / 10872698, Leandro Jose da Silva*, 91.00, 17.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10996229, Cristiano de Sousa Silva, 104.00, 1 / 10013559, Tiago Silva Cardeal, 102.00, 2 / 10597367, Cintya Gabriele Barata da Silva, 99.00, 3 / 10467605, Josiel Carvalho de Brito, 98.00, 4.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX RECIFE – PE

10204084, Walter Geraldo Nascimento Correia de Amorim Filho, 110.00, 1 / 10018738, Ramon do Nascimento Barboza, 110.00, 2 / 10254984, Anna Helena Oliveira Santana, 108.00, 3 / 10983014, Thiago Francisco Ferreira de Souza, 107.00, 4 / 10745240, Romulo de Leiros Araujo, 106.00, 5 / 10620344, Wavison Matheus Pires Sobrinho, 104.00, 6 / 10819411, Jaidete Maria da Silva, 103.00, 7 / 10029092, Gilmar de Oliveira Estevao, 103.00, 8 / 11112125, Girlan de Lira e Silva, 103.00, 9 / 11189826, Hianca Haissa Amorim Barbosa, 102.00, 10 / 11057052, Thaisa de Oliveira Gomes, 101.00, 11 / 11013484, Mylanne Beatriz Neves de Queiroz Soares, 101.00, 12 / 11230398, Saulo Filipe da Souza da Silva, 101.00, 13 / 10748136, Maria Gabriela de Sousa Sencades, 100.00, 14 / 10558135, Roberta Siqueira Tavares, 100.00, 15 / 11074129, Saulo Henrique Santana de Castro, 100.00, 16 / 10831858, Fernando de Oliveira Camara, 100.00, 17 / 10413347, Raphaela Mikaelly Santos de Oliveira, 100.00, 18 / 10522267, Iamana Novaes Lima Querino, 100.00, 19 / 10107643, Jose Luis Santos de Andrade, 99.00, 20 / 11053223, Daniele de Farias Santos, 99.00, 21 / 10197129, Wemerson Souza do Nascimento, 99.00, 22 / 10232355, Gabriela Alves Caldeira, 99.00, 23 / 11087546, Ana Beatriz de Lima Torres, 99.00, 24 / 10520845, Wanderlan Limeira de Sousa, 99.00, 25 / 10845399, Maria Isabel Goncalves Lima, 99.00, 26 / 10572893, Antonio Campina Junior, 99.00, 27 / 10468133, Renato Jose Cavalcanti Camara*, 89.00, 28.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10029092, Gilmar de Oliveira Estevao, 103.00, 1 / 10413347, Raphaela Mikaelly Santos de Oliveira, 100.00, 2 / 10107643, Jose Luis Santos de Andrade, 99.00, 3 / 10572893, Antonio Campina Junior, 99.00, 4 / 11209121, Thallyanne Barbosa Santana, 94.00, 5 / 10338259, Jose Virgilio Santos de Moraes, 94.00, 6 / 10131101, Poliana Priscila da Silva, 91.00, 7.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX TERESINA – PI

10478248, Orestes de Oliveira Lira, 113.00, 1 / 10895676, Sergio dos Santos Sousa, 105.00, 2 / 10055419, Francisco Matheus Rodrigues Leal e Silva, 105.00, 3 / 10417910, Tiago Fernando Aragao Silva, 104.00, 4 / 10718073, Ana Clara Araujo Leal, 103.00, 5 / 11006755, Lincol Luz de Carvalho, 103.00, 6 / 10345362, Yago Pablo Rodrigues Bueno, 103.00, 7 / 10162774, Henrique Araujo da Costa, 102.00, 8 / 10412605, Pedro Lopes Barbosa Junior, 101.00, 9 / 11014715, Carlos Eduardo de Moura Silva, 101.00, 10 / 11089438, Andressa do Nascimento Carvalho, 101.00, 11 / 10092506, Weslley Yargus Silva Santos, 100.00, 12 / 10618274, Andrezza de Castro Brito Alencar Moura, 99.00, 13 / 10864623, Filipe Rocha Sampaio Gallas, 99.00, 14 / 11444522, Marina Coelho Sousa, 99.00, 15 / 10368399, Vitoria Regina Quaresma de Sousa, 99.00, 16 / 10350355, Fernando Barbosa Pereira, 99.00, 17 / 10947427, Dayana Lais Oliveira dos Santos, 98.00, 18 / 10110719, Alex dos Santos Ribeiro, 98.00, 19 / 10910127, Amanda Rodrigues de Carvalho, 98.00, 20 / 10398790, Wadyson Heneas Costa Santos, 98.00, 21 / 10578244, Mayara Kennia Vieira Barroso, 98.00, 22 / 10025902, Samaria Gomes da Silva de Oliveira, 97.00, 23 / 10328411, Alzira Maria de Andrade Araujo, 97.00, 24 / 10349956, Francisco Lima dos Santos, 96.00, 25 / 10058185, Helena Cristina Silva Lopes, 96.00, 26 / 10694425, Mylene Miranda Costa*, 95.00, 27 / 10126653, Carlos Eduardo Moreira Borges*, 93.00, 28.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10947427, Dayana Lais Oliveira dos Santos, 98.00, 1 / 10058185, Helena Cristina Silva Lopes, 96.00, 2 / 10345899, Maria Sthefani Nascimento de Sousa, 93.00, 3 / 10952555, Willan Robson da Silva, 91.00, 4 / 10072118, Elizandra da Silva Soares, 91.00, 5 / 10891741, Guilherme Passos da Silva, 91.00, 6 / 10103983, Jose Marcos Teles de Miranda, 91.00, 7.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CASCAVEL – PR

11254018, Beatriz Benicio Pizapio Wiltner, 106.00, 1 / 10838514, Igor Gomes Pierdona, 103.00, 2 / 10022833, Mayra Branco, 101.00, 3 / 10327113, Alexandre Mozart da Fonseca, 99.00, 4 / 11174609, Fabio Marcel Wosniak**, 98.00, 5 / 10441194, Carolina Hofmann Vareli, 98.00, 6 / 10256035, Tiago Aguila Correa, 97.00, 7 / 10808477, Helen Natiane de Lima Zeferino, 97.00, 8 / 11292464, Giovane Alves do Amaral dos Anjos, 97.00, 9 / 10600658, Jessica Cristine Nandi, 96.00, 10 / 10086160, Helen Kathiusca da Silva, 96.00, 11 / 10873702, Franslaine Ferreira de Sales, 95.00, 12 / 10088039, Jose Martins da Cruz, 95.00, 13 / 10179976, Luiz Eduardo Zanoni da Silva, 95.00, 14 / 11184563, Suziani Rohling Steffens, 95.00, 15 / 10083399, Rener Lucas Santos Lopes, 94.00, 16 / 10663421, Ana Paula Santana Zenni, 92.00, 17 / 10804218, Douglas Lucas Chaves Dresch, 92.00, 18 / 10920230, Viviane Costa de Menezes Ribeiro, 92.00, 19 / 10847838, Beatriz Alves Evangelista, 92.00, 20 / 10713164, Gledis Karine Sturmer Graff, 92.00, 21 / 10105235, Luis Gustavo da Fonseca, 92.00, 22 / 10434007, Julio Cesar Perin, 92.00, 23 / 10075393, Aline Dapper de Aguiar, 91.00, 24 / 10490798, Alex Soares de Brito*, 88.00, 25.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10086160, Helen Kathiusca da Silva, 96.00, 1 / 10333904, Jamile Chaves Campelo Moraes, 86.00, 2 / 10460114, Jackeline Santos Neves da Silva, 86.00, 3 / 11036718, Larisse Talita Villalba de Goes, 81.00, 4 / 10765552, Ana Paula Ferreira, 76.00, 5 / 10710271, Maria Claudevania Lopes dos Santos, 75.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CURITIBA – PR

10012773, Fernanda Marchesini Altheia, 107.00, 1 / 10151186, Rafael de Jesus Vieira, 107.00, 2 / 10536689, Melania Conopka, 104.00, 3 / 10755853, Wesley Borges Ferreira, 103.00, 4 / 10943058, Sergio Luis Santana Junior, 103.00, 5 / 10292245, Maria de Fatima Poplade, 100.00, 6 / 10201838, Fabiola Brotto Monteiro Rincoski, 100.00, 7 / 11011909, Karla Patricia Costa de Moura, 100.00, 8 / 11011968, Natanieli Kajewski da Costa, 97.00, 9 / 10845914, Andrey Dias Marques Pierozan, 97.00, 10 / 10952504, Fabio Pinto Milani, 96.00, 11 / 10365861, Willian Rafael Strapasson Cavalli, 96.00, 12 / 10109994, Eduardo Grochewski, 96.00, 13 / 10730228, Adiceli Rocco, 95.00, 14 / 10740791, Giovanni Rafael da Cunha Silva, 94.00, 15 / 10212452, Juliana Brito de Santana Medeiros, 94.00, 16 / 10693669, Claudia Morandim Walz, 94.00, 17 / 10702449, Rodrigo Marcos Montagner, 94.00, 18 / 10277553, Rodrigo Takeshi Ohno, 94.00, 19 / 10795696, Ana Leticia Domingos de Paula Oliveira, 94.00, 20 / 10074137, Valtair Soares da Cruz, 93.00, 21 / 10668583, Ana Lourdes Panatta*, 86.00, 22 / 10795721, Gabriela Costa de Oliveira*, 84.00, 23.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10264950, Marcos Paulo Ribas, 88.00, 1 / 10524736, Washington Alves dos Santos, 81.00, 2 / 11156623, Artur Cezar Borges dos Santos, 81.00, 3 / 10241646, Wilson Italo da Costa Oliveira, 81.00, 4 / 10710631, Samuel Barbosa de Assis, 78.00, 5 / 10829823, Cleber Diego Martins da Silva, 78.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX LONDRINA – PR

11099718, Ligia Pricilia Alves dos Santos, 108.00, 1 / 10619746, Henrique Sella Kerst, 105.00, 2 / 11103340, Diego Roberto Dias**, 100.00, 3 / 10233513, Karina Leite Pereira, 100.00, 4 / 11016827, Marcos Antonio Roman Varjao, 98.00, 5 / 10164658, Vinicius Eduardo da Silva Marques, 98.00, 6 / 10456857, Michele de Carvalho Verissimo, 97.00, 7 / 11150709, Leandro Benfatti Pereira, 97.00, 8 / 11036612, Elivelton Lourenco da Silva, 97.00, 9 / 10573941, Franciele Tirloni, 97.00, 10 / 10671860, Gabriel Viezzi Pieralisi, 96.00, 11 / 10200614, Gabriel Moneze, 96.00, 12 / 10780020, Alessandra Aparecida Meneguello Serafini, 96.00, 13 / 11038201, Ricardo Ballarotti, 96.00, 14 / 10874635, Elias Pereira Cardoso, 95.00, 15 / 11090052, Daniela Silva Campanelli, 95.00, 16 / 10578632, Ana Paula Lordani Matheus, 94.00, 17 / 10605737, Nicolas Rainato Lima Cordeiro, 94.00, 18 / 11124606, Franciele Faneze Borsato Botelho, 94.00, 19.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11016827, Marcos Antonio Roman Varjao, 98.00, 1 / 10456857, Michele de Carvalho Verissimo, 97.00, 2 / 10321994, Jennifer de Sa Pinheiro, 93.00, 3 / 10943807, Kauane Franciele Oliveira de Almeida, 89.00, 4 / 10187920, Karoline da Silva Moreira, 80.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MARINGÁ – PR

10752831, Grazielli Rodrigues Carobeli, 104.00, 1 / 10607326, Jessica da Silva Bisikirkas, 104.00, 2 / 10589521, Igor Botelho Duarte, 102.00, 3 / 11037584, Italo de Sousa Marinheiro, 100.00, 4 / 10679609, Solange Yuriko Mitsue Real, 100.00, 5 / 10016447, Leonardo Bernardi, 100.00, 6 / 10098688, Lorena Rodrigues Chaves, 98.00, 7 / 10084838, Nayara Oliva Ferreira, 97.00, 8 / 10324420, Jackson Pires Pereira, 96.00, 9 / 10940725, Fabio Lupreato Marques, 93.00, 10 / 10744880, Antonina Rocha de Almeida Mendonca, 92.00, 11 / 10842582, Thais Andreia Brogio, 92.00, 12 / 10569111, Isabelli de Souza Bonache, 90.00, 13 / 10519207, Jonas Luis Rockenbach, 90.00, 14.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10475913, Stefania Duarte Batista, 86.00, 1 / 10505151, Vera Lucia Goncalves, 83.00, 2 / 11259966, Paulo Matheus Ferreira da Silva, 76.00, 3 / 10939149, Claudilene Soares Beraldo de Almeida, 75.00, 4.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PONTA GROSSA – PR

10011658, Jocelene de Oliveira Souza, 105.00, 1 / 10994422, Lucas Sabatoski, 105.00, 2 / 10245855, Fernanda Melo de Andrade, 104.00, 3 / 10636280, Eduardo de Mattos Pawlak, 101.00, 4 / 10874163, Jeniffer Amanda Saffraider Smiguel, 98.00, 5 / 10402287, Cleunice de Freitas Miranda, 98.00, 6 / 10105301, Felipe Ramos, 97.00, 7 / 10928608, Elieth Silva Araujo Santos, 96.00, 8 / 10387142, Etienne de Morais Teixeira, 96.00, 9 / 10954591, Renato Miranda dos Santos, 96.00, 10 / 10099850, Elaine Nogueira, 95.00, 11 / 10711211, Jaqueline Priscila de Oliveira, 95.00, 12 / 10937331, Matheus Fernandes de Castro, 94.00, 13 / 10260678, Deborah Oliveira Douhei, 94.00, 14 / 10450623, Gissely Carla Biuhna Janiaki, 93.00, 15 / 10547879, Manuela Toppel Portes, 93.00, 16 / 10731307, Andre Kapp, 92.00, 17 / 10283107, Gelson Leandro Curi, 92.00, 18 / 10399946, Marcelo Correa Niesciur, 92.00, 19 / 10952531, Daniel Felix da Silva, 91.00, 20 / 10534506, Brenda Carina Nunes Cardoso, 91.00, 21 / 10728586, Junior Cezar Ferreira*, 87.00, 22 / 10690653, Rogenio Bitencourt*, 79.00, 23.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10303997, Isabel Cristina Wierzba, 80.00, 1 / 10739426, Moises Bento de Almeida, 80.00, 2 / 10815523, Jocasta Araujo Rodrigues, 78.00, 3 / 10039998, Loren Caroline Domingues de Medeiros, 73.00, 4 / 10715127, Rorlei Alves de Lima Bento, 72.00, 5 / 10152176, Everson Cesar da Silva Silveira, 70.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ

10141385, Thiago Viana Bissonho, 108.00, 1 / 10432851, Juliana Pereira Passos, 107.00, 2 / 10222712, Angela Maria Gomes Barbosa, 106.00, 3 / 10620841, Laura Rangel Andraus Crispim, 106.00, 4 / 10048225, Tiago Fartes da Silva Moraes, 104.00, 5 / 10964357, Joyce dos Santos Sanches, 104.00, 6 / 10205831, Kayque Barbosa Ferreira, 104.00, 7 / 10436110, Vanderson Rufino de Freitas Dias, 101.00, 8 / 10479769, Gabriel Rodrigues Rocha, 100.00, 9 / 10163622, Sidney de Almeida Novato, 100.00, 10 / 10400854, Larissa Teixeira Caruso de Azeredo, 100.00, 11 / 10412126, Lucas Fernandes Chempe, 99.00, 12 / 10916399, Janaina Borges Cavalcanti Paiva, 99.00, 13 / 10155961, Saul Cordeiro Viana, 98.00, 14 / 10276881, Luana Emanuely Maciel Ribeiro, 98.00, 15 / 10870272, Marcia dos Santos Rapoza, 97.00, 16 / 10338968, Andressa Brum da Silva, 97.00, 17 / 10744604, Bruna Benites Fantappie, 97.00, 18 / 11065838, Ederson da Silva Vieira, 96.00, 19 / 10000306, Slady Costa Ferreira, 96.00, 20 / 10157500, Francine da Conceicao Souza, 96.00, 21 / 10226076, Ingrid Silva Araujo, 96.00, 22 / 11121219, Nicole Conde Galvao Ramalho de Almeida, 96.00, 23 / 11441596, Alexandre Barros Nascimento Filho, 96.00, 24 / 10090643, Lucas da Silva Ferreira, 95.00, 25 / 10715202, Mauricio Souza Pinto, 95.00, 26 / 10193604, Bernardo Lopes da Silveira, 95.00, 27 / 10879616, Marcella dos Santos Nascimento, 94.00, 28 / 10214705, Lara Martins dos Santos, 94.00, 29 / 10439142, Gabriel Vasconcelos de Sousa, 94.00, 30 / 10904170, Luana Pessanha Araujo dos Santos, 94.00, 31 / 10187309, Carolyne de Souza Castro Ferreira, 93.00, 32 / 10068889, Nadia Aparecida Henrique das Dores, 93.00, 33 / 10958847, Tadeu dos Santos, 93.00, 34 / 10236355, Paula Lourenco Souto Ferreira, 92.00, 35 / 10256644, Luciana de Oliveira Salgueiro, 92.00, 36 / 11117764, Daniel Jardim Monteiro, 92.00, 37 / 10292162, Suzane Acioli Aschar**, 92.00, 38 / 10207421, Pedro Dinis Azevedo Ribeiro Pereira, 92.00, 39 / 10916839, Mailane dos Santos Braganca, 91.00, 40 / 10150859, Herivelton Tavares Soares, 91.00, 41 / 10367867, Pedro Henrique Alvim da Silva Pereira, 90.00, 42 / 10443987, Yuna Matos Leal, 90.00, 43 / 10068563, Marcilene Barcelos Rodrigues, 90.00, 44 / 11042158, Rafael da Silva Moreira Sousa, 90.00, 45 / 10892862, Larissa Coutinho de Paula, 90.00, 46 / 10316186, Elisangela da Silva Azeredo, 90.00, 47.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10205831, Kayque Barbosa Ferreira, 104.00, 1 / 10163622, Sidney de Almeida Novato, 100.00, 2 / 10157500, Francine da Conceicao Souza, 96.00, 3 / 10068889, Nadia Aparecida Henrique das Dores, 93.00, 4 / 10958847, Tadeu dos Santos, 93.00, 5 / 10150859, Herivelton Tavares Soares, 91.00, 6 / 11042158, Rafael da Silva Moreira Sousa, 90.00, 7 / 10520100, Mayck Silva Souza, 90.00, 8 / 10842102, Anderson Kifer da Silva, 88.00, 9 / 10609245, Tamires Oliveira Pessoa, 88.00, 10 / 10994605, Wallace Dias da Boa Morte, 87.00, 11 / 10483863, Glayce Lima da Silva Vieira, 86.00, 12 / 10936365, Gleice Alves Gomes, 85.00, 13 / 10021550, Jeniffer Freitas Guedes, 83.00, 14.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DUQUE DE CAXIAS – RJ

10039377, Cintia Bezerril das Flores Guimaraes, 111.00, 1 / 10117254, Michel Alves da Silva Soares, 107.00, 2 / 10540409, Guilherme Fontes Ferrari, 106.00, 3 / 10488999, Paulo Leonardo Coutinho Barbosa, 105.00, 4 / 10453575, Marco Antonio Albuquerque Lima, 104.00, 5 / 10365680, Rayanny Barros Esmeraldo Arrais, 104.00, 6 / 10035002, Lucas Lima Dias, 104.00, 7 / 10482204, Samuel Henrique de Sousa Maciel, 104.00, 8 / 10728230, Lais Pereira Vimeney Rocha, 103.00, 9 / 10106095, Alvaro Vicente Costa Silva, 102.00, 10 / 10575599, Amanda de Oliveira Ferreira, 102.00, 11 / 10701872, Caroline Ribeiro Menezes dos Santos, 102.00, 12 / 10975086, Fernando Macario dos Santos, 102.00, 13 / 10727696, Ayrton Duarte do Monte, 101.00, 14 / 10422637, Beatriz Melo de Carvalho, 101.00, 15 / 10229545, Suelen de Mattos Monsor, 101.00, 16 / 11064206, Suellen da Nobrega Coroa, 101.00, 17 / 10635029, Anna Paula Ferreira de Souza, 100.00, 18 / 11097790, Gustavo Felipe Rocha, 100.00, 19 / 10956816, Alexandro Carvalho de Siqueira, 99.00, 20 / 10076763, Andreza Clementino de Paula, 99.00, 21 / 11520637, Elder de Souza Nogueira, 99.00, 22 / 10000682, Luana Soares Silvestre Scardini, 99.00, 23 / 10214992, Tatiana Moreira Rosa Smarrito, 98.00, 24 / 10199518, Izabelle Freitas Fioravanti, 98.00, 25 / 10121811, Pamela de Almeida Oliveira Schiavo, 97.00, 26 / 10469543, Sirlene Vieira da Costa, 97.00, 27 / 10687368, Felipe Beliene Silveira Pio, 97.00, 28 / 10745890, Thyago Vitoriano Souto, 97.00, 29 / 10245308, Bruna da Cunha Pereira de Carvalho Teles, 96.00, 30 / 10796347, Joao Pedro Krauss Lopes, 96.00, 31 / 10137990, Ana Luiza Sanches de Oliveira, 96.00, 32 / 10682903, Bianca Cuerci Seabra da Silva, 96.00, 33 / 10593898, Victor Martins de Oliveira Machado, 96.00, 34 / 10612088, Bryan Barros Oliveira, 96.00, 35 / 10074006, Glaycon Maia de Oliveira, 96.00, 36 / 10634403, Vanessa Silva Alcantara, 95.00, 37 / 10102348, Amanda de Fatima Oliveira de Salles, 95.00, 38 / 10491405, Gabriella Miranda Figueiredo, 95.00, 39 / 10227201, Lucas Thadeu Baptista de Matos Moreira, 94.00, 40 / 10262199, Jorge Anderson Quindeler Correia, 94.00, 41 / 10004640, Marlon Augusto Neves do Nascimento, 94.00, 42 / 10666002, Rafael Rocha Jobim, 94.00, 43 / 10612487, Evandro de Freitas, 94.00, 44 / 10070912, Igor Ribeiro de Almeida, 94.00, 45 / 10291574, Ingrid Coimbra de Souza, 93.00, 46 / 10980265, Paulo Roberto Reis dos Santos, 93.00, 47 / 10676359, Silvia de Santana Brasileiro Cezario, 93.00, 48 / 10993439, Adriane Madeira Leite, 93.00, 49 / 10658934, Bruno Costa Diniz Silva, 93.00, 50 / 10045415, Thiago de Abreu Lopes, 92.00, 51 / 10037208, Izabela Ferreira Rodrigues, 92.00, 52 / 10597961, Alessandra Berto Ferreira da Silva, 92.00, 53 / 10611407, Ricardo Moura Santos, 92.00, 54 / 10044621, Lara Marcelle de Assis Coelho, 92.00, 55 / 10329283, Andre Luiz Costa Rabelo, 92.00, 56 / 11036653, Paulo Coelho Borges, 92.00, 57 / 10969332, Darcilene Marques da Cruz Mendes, 92.00, 58 / 10054322, Leonardo Ribeiro de Andrade, 92.00, 59 / 11148469, Silvia Cristina de Oliveira Alvarenga, 92.00, 60 / 10225697, Monica Pennaforte Dinelli*, 86.00, 61 / 10050216, Vergilio Jose Thomaz de Almeida Oliveira*, 78.00, 62 / 10941115, Beatriz dos Reis Melo*, 76.00, 63 / 10730865, Lucas Miguel Ferreira Leal*, 74.00, 64.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10975086, Fernando Macario dos Santos, 102.00, 1 / 10229545, Suelen de Mattos Monsor, 101.00, 2 / 10635029, Anna Paula Ferreira de Souza, 100.00, 3 / 10245308, Bruna da Cunha Pereira de Carvalho Teles, 96.00, 4 / 10593898, Victor Martins de Oliveira Machado, 96.00, 5 / 10074006, Glaycon Maia de Oliveira, 96.00, 6 / 10004640, Marlon Augusto Neves do Nascimento, 94.00, 7 / 10980265, Paulo Roberto Reis dos Santos, 93.00, 8 / 10054322, Leonardo Ribeiro de Andrade, 92.00, 9 / 10944599, Bruna de Oliveira Correa, 90.00, 10 / 10064111, Lucius Menezes Villar, 90.00, 11 / 10816542, Victor Hugo Goncalves de Almeida, 89.00, 12 / 10809650, Thiago Guimaraes Leite, 89.00, 13 / 10155266, Ligiane Xavier dos Santos Furtado, 88.00, 14 / 11005321, Priscila dos Santos Duarte Cabral, 88.00, 15 / 10947744, Graciele Carvalho Vieira do Nascimento, 88.00, 16 / 10657171, Fabia Daniele da Silva Fernandes, 88.00, 17 / 10504246, Kauan Felipe Silva dos Santos, 88.00, 18 / 10347572, Matheus Inacio Lima, 87.00, 19 / 11112836, Adriana Marcelo de Souza Rosa, 87.00, 20.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX NITEROI – RJ

10272567, Ryan Ribeiro Martins Pereira, 112.00, 1 / 10056748, Natha Carvalho de Oliveira, 110.00, 2 / 10117133, Rhalf Magalhaes Braga, 105.00, 3 / 10152892, Anderson Teixeira Costa Junior, 105.00, 4 / 11037084, Daniel Costa Bezerra Ramos, 104.00, 5 / 10229367, Charley Gomes Machado, 104.00, 6 / 10060140, Felipe Lopes de Carvalho, 102.00, 7 / 10209283, Dagila Holanda Dias, 102.00, 8 / 10087089, Carolina Freixo Calazans Fiuza, 102.00, 9 / 10007135, Beatrice Rocha Carrilho, 102.00, 10 / 10142458, Cintia Santos Coutinho de Mattos, 101.00, 11 / 10084502, Amanda Jardim de Medeiros, 101.00, 12 / 10650724, Luiza Marinho de Barros Vianna, 101.00, 13 / 10514187, Bruna Giannecchini, 100.00, 14 / 10695915, Michel Martins Suruagy, 100.00, 15 / 10662611, Erick Madureira de Araujo, 100.00, 16 / 10759462, Joao Pedro Prado Henriques, 100.00, 17 / 10138563, Matheus Penaforte Berbert Sodre, 99.00, 18 / 11193377, Mariana Pereira da Costa, 99.00, 19 / 10390212, Daiane Cristina da Silva Moura, 98.00, 20 / 10747715, Paula Araujo de Carvalho Ferreira Rider, 98.00, 21 / 10098490, Victor Portilho Baars de Araujo, 98.00, 22 / 10585000, Rejane Teixeira Rabelo da Silva, 97.00, 23 / 10236230, Gabriel dos Santos de Amorim de Paula, 97.00, 24 / 10420677, Anderson Andrade da Costa, 97.00, 25 / 10004719, Caroline Gomes Vieira Carvalho, 97.00, 26 / 10585579, Samuel Soares Balaro, 97.00, 27 / 10044266, Filipe Vidal de Sousa, 97.00, 28 / 11558086, Cosme Coelho do Carmo, 96.00, 29 / 10816321, Emanuelle Ribeiro Martins, 96.00, 30 / 10878498, Catia Cecilia Souza da Cruz de Almeida, 96.00, 31 / 10489381, Tayna Araujo Pinto, 96.00, 32 / 10687590, Nathan Zanco Gurriti Pessoa, 96.00, 33 / 10721773, Pedro Rothier de Mattos, 96.00, 34 / 10979180, Viviane Machado Precioso, 95.00, 35 / 10705536, Camila Dias da Silva, 95.00, 36 / 10650113, Felippe Narciso Araujo e Silva, 95.00, 37 / 10532523, Juliana Baptista Rocha Correa Soares, 95.00, 38 / 10032572, Guido Tande Crespo Zeba, 95.00, 39 / 10371838, Izabella Marinho Mureb Marques, 94.00, 40 / 10001319, Camila de Araujo Carneiro da Conceicao, 94.00, 41 / 10646395, Mariana Souza da Cruz, 94.00, 42 / 10458686, Rodrigo Almeida Monnerat Lutterbach, 94.00, 43 / 10051012, Julia Leal Menezes, 94.00, 44 / 11017595, Victor Weslen de Souza Goncalves, 94.00, 45 / 10853141, Vilma Ferreira da Silva de Souza*, 88.00, 46 / 10365283, Edivam Gomes da Cruz Santos*, 77.00, 47 / 10938095, Pablo Dominguez Martinez*, 77.00, 48.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10152892, Anderson Teixeira Costa Junior, 105.00, 1 / 10816321, Emanuelle Ribeiro Martins, 96.00, 2 / 10489381, Tayna Araujo Pinto, 96.00, 3 / 10022822, Luciana Campos da Silva Cavalcante, 93.00, 4 / 10003132, Pedro Vitor da Silva Monteiro, 92.00, 5 / 10109408, Luiz Felipe Barboza de Moraes, 91.00, 6 / 10935649, Michelle de Jesus Rodrigues, 91.00, 7 / 10133129, Mauricio Barbosa da Silva Baiense, 90.00, 8 / 10365276, Jorge Augusto Elias Junior, 88.00, 9 / 10764960, Jaqueline Santos de Jesus, 84.00, 10 / 10304836, Marcia Silva de Almeida, 83.00, 11 / 10581750, Sayane Garcia Batista, 83.00, 12 / 10189340, Bruna de Souza Silva, 82.00, 13.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PETRÓPOLIS – RJ

10891561, Paulo Luiz Pinto Junior, 106.00, 1 / 10113505, George de Carvalho, 105.00, 2 / 10331187, Vitoria do Nascimento Oliveira, 105.00, 3 / 10343173, Giseli Carvalho da Costa Ferreira, 104.00, 4 / 10108162, Vanessa de Jesus Martins, 103.00, 5 / 10140264, Claudinea Rodrigues, 102.00, 6 / 10986596, Graziela Dantas de Oliveira Almeida, 102.00, 7 / 11012129, Adriano Max Martins Jorge, 102.00, 8 / 10391109, Jose Carlos Carvalho da Silva, 100.00, 9 / 10050447, Magno Manoel Santos Pereira, 100.00, 10 / 10633820, Antonio Carlos Oliveira Junior, 100.00, 11 / 10143745, Giuliano Barros Silvestre, 100.00, 12 / 10422619, Glaucio Freitas Ezequiel, 100.00, 13 / 10118111, Jonata Argolo de Matos, 100.00, 14 / 10397092, Shirley Marques Albuquerque Lemgruber, 99.00, 15 / 10289812, Luiz Pereira da Silva Junior, 99.00, 16 / 11248573, Amanda Ferreira da Silva, 98.00, 17 / 10639206, Iris Sales Rocha Neves, 97.00, 18 / 10989375, Alessandro Pinhati Cabral, 97.00, 19 / 10280157, Rafael Jose Pereira Paz, 97.00, 20 / 10321649, Rebecca Coutinho Guedes da Rocha, 97.00, 21 / 10128347, Ivan da Silva Dantas, 96.00, 22 / 10835801, Rafaela Carvalho Nunes, 96.00, 23 / 10234014, Danilo Miranda da Silva, 96.00, 24 / 10031181, Adriano Coelho Simoes, 96.00, 25 / 10823947, Hugo Pereira Carvalho, 96.00, 26 / 10038240, Rafaela Cristina de Souza Lira, 95.00, 27 / 11026771, Fabiola Mariano Barbosa, 95.00, 28 / 10235924, Renan Guimaraes Moreira, 95.00, 29 / 10405729, Carlos Antony Silva Ferreira, 95.00, 30 / 10748579, Joao Pedro Neves Loero, 95.00, 31 / 10740990, Nathalie Kozlowski Gama, 95.00, 32 / 10879148, Elisangela de Oliveira Costa Santos, 94.00, 33 / 10421490, Daniel Rosa de Faria, 94.00, 34 / 10717305, Juliana Valcaldi Nanciolini, 94.00, 35 / 10133734, Luan Enzler Anuda, 94.00, 36 / 10985998, Paulo Vinicios Pires da Silva, 94.00, 37 / 10276998, Fernanda Escorcio Venturi e Silva, 93.00, 38 / 10864839, Ana Patricia Porras da Cunha, 93.00, 39 / 10195914, Denise Alemonge de Souza Honorato, 93.00, 40 / 10855559, Luciana Barreto Campello, 93.00, 41 / 10188789, Elias Barbosa dos Santos Junior, 93.00, 42 / 10980002, Fabricio Severo de Moraes, 93.00, 43 / 10547866, Vitor Garcia Lopes, 93.00, 44 / 10097470, Hugo Roberto Lima Ramirez, 93.00, 45 / 10904343, Brenno Barbosa de Araujo*, 82.00, 46.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11012129, Adriano Max Martins Jorge, 102.00, 1 / 10118111, Jonata Argolo de Matos, 100.00, 2 / 10128347, Ivan da Silva Dantas, 96.00, 3 / 10835801, Rafaela Carvalho Nunes, 96.00, 4 / 10234014, Danilo Miranda da Silva, 96.00, 5 / 10031181, Adriano Coelho Simoes, 96.00, 6 / 10547866, Vitor Garcia Lopes, 93.00, 7 / 10160408, Aline Martins Silva, 91.00, 8 / 10244175, Daniele da Silva Marinho, 91.00, 9 / 11062966, Jaciara Liverani da Silva, 89.00, 10 / 10041799, Isaias Santos da Silva, 88.00, 11 / 10073256, Romulo Januario Augusto, 84.00, 12 / 10500782, Gustavo Silva de Oliveira, 84.00, 13 / 10482363, Clezia Siqueira de Lima, 81.00, 14.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX RIO DE JANEIRO – RJ

10952281, Diego Bruno Silva de Souza, 108.00, 1 / 10256109, Pedro Reis Vilain, 107.00, 2 / 10346600, Bruno Sousa Lima, 106.00, 3 / 10012200, Igor Siqueira Machado, 106.00, 4 / 10374554, Diego Tosta Peres, 104.00, 5 / 10308969, Luiz Felipe Alves Nogueira, 104.00, 6 / 10480192, Bruno da Vinha Romanelli Woczinski, 104.00, 7 / 10116089, Andreza Martorelli Mattos, 103.00, 8 / 10807031, Rafael Lucena dos Santos, 103.00, 9 / 10760766, Gabriela do Carmo Lima Dias, 102.00, 10 / 10213217, Heloise Lago Ribeiro Neto, 102.00, 11 / 10183370, Sandoval Assis de Medeiros Junior, 101.00, 12 / 10715333, Ednaldo Felipe de Santana, 101.00, 13 / 10487552, Marcos Jose Duarte de Almeida, 101.00, 14 / 10868686, Nathalia Hammes, 101.00, 15 / 10776882, Andrea da Silva Karam Gama, 100.00, 16 / 10184599, Anne Victoria Rocha Brasil de Oliveira, 100.00, 17 / 10131267, Rodrigo Bahiense Rosa, 100.00, 18 / 10535360, Davidson Furtado Dias, 100.00, 19 / 10001797, Douglas Medeiros Silva, 100.00, 20 / 10988452, Yuri Padilha Loureiro Guerra, 99.00, 21 / 10779729, Vicente Mayrink Paes, 99.00, 22 / 10475688, Marlene dos Santos Araujo, 99.00, 23 / 10357803, Dayane Lemos Silva, 99.00, 24 / 10676595, Fernanda Correia da Silva, 99.00, 25 / 10857202, Welington da Silva Oliveira, 99.00, 26 / 10092149, Rafael Lucas Barbosa de Oliveira, 99.00, 27 / 10566964, Daniel Dantas Pereira, 99.00, 28 / 10242054, Fabricio Lopes Alves, 98.00, 29 / 10570660, Joao Henrique da Silva Santos, 98.00, 30 / 10183652, Caroline Marquez dos Santos, 98.00, 31 / 10678589, Aline Oliveira Santos, 98.00, 32 / 10214978, Erik Ribeiro Pessanha, 98.00, 33 / 10667863, Camila Bacelar da Silva Costa, 98.00, 34 / 10335526, Andre Luiz Lucas Amorim, 98.00, 35 / 10303200, Rodrigo Neves Fragoso, 98.00, 36 / 11157028, Thayssa de Freitas Rodrigues, 98.00, 37 / 10446727, Juliana Raimundo Oliveira, 98.00, 38 / 10087625, Nicole Nepomuceno Ferreira, 97.00, 39 / 10761457, Lucas Neuenschwander Hermida, 97.00, 40 / 10417714, Jose Henrique Ramos Rodrigues, 97.00, 41 / 11109062, Ana Naiara da Silveira Silva Lemes, 97.00, 42 / 10132218, Lohana Nascimento da Silva, 97.00, 43 / 10877657, Cristiano de Loureiro Faria Mori, 96.00, 44 / 11136540, Matheus Fernandes Lopes, 96.00, 45 / 10595874, Jaqueline de Sena Rodrigues, 96.00, 46 / 10993617, Tharcylla de Oliveira Rocha de Paiva, 96.00, 47 / 10781120, Debora Hellen Soares Telles, 96.00, 48 / 11197720, Douglas Ferreira Leoncio, 96.00, 49 / 10200875, Maria Victoria Silveira de Andrade Cordeiro, 96.00, 50 / 10434039, Bety Teixeira Garcia de Castilho, 96.00, 51 / 10440916, Elizabeth Rose Assumpcao Harris, 96.00, 52 / 10179274, Ana Carolina Mendes S Menezes, 96.00, 53 / 11122717, Jeniffer Catarine da Silva de Almeida, 95.00, 54 / 10938122, Maria Julia dos Santos Paiva Ribeiro, 95.00, 55 / 10083046, Marcos Aurelio da Silva*, 86.00, 56 / 10086418, Renata Ferreira da Silva Rebelo*, 81.00, 57 / 10095031, Evelin Camila Bandeira Benedito*, 79.00, 58.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10715333, Ednaldo Felipe de Santana, 101.00, 1 / 10357803, Dayane Lemos Silva, 99.00, 2 / 10570660, Joao Henrique da Silva Santos, 98.00, 3 / 10781120, Debora Hellen Soares Telles, 96.00, 4 / 11122717, Jeniffer Catarine da Silva de Almeida, 95.00, 5 / 10025204, Joao Gabriel da Cruz Costa, 95.00, 6 / 10799194, Marcos Dante dos Santos, 95.00, 7 / 11087698, Alex Sandro dos Santos Monis, 94.00, 8 / 10062060, Robson Bernard Campos da Silva, 94.00, 9 / 10962321, Luciana Maria Cardoso de Paula, 94.00, 10 / 10819028, Erica Maria Matheus Ferreira, 94.00, 11 / 10434562, Rickson Felipe Mesquita, 93.00, 12 / 10477674, Adriana de Oliveira Areas, 93.00, 13 / 10005005, Leticia Ferreira Soares, 93.00, 14 / 10605157, Jackeline de Almeida Santos, 92.00, 15 / 10251608, Julio Cesar Rezende Araujo Junior, 92.00, 16.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VOLTA REDONDA – RJ

10243154, Raquel Pereira dos Santos Souza, 107.00, 1 / 10034449, Marcus Vinicius Vale de Souza, 107.00, 2 / 10128883, Andreia Michels de Moraes, 106.00, 3 / 10972507, Fabio Geonnasi Rodigues, 106.00, 4 / 10009501, Rafael Elias de Oliveira Virissimo, 105.00, 5 / 10191605, Gilberto Ferreira Eugenio, 104.00, 6 / 10206035, Fabio Brasilino Antunes, 101.00, 7 / 11017051, Julio Cesar Barbosa Machado Junior, 101.00, 8 / 10960124, Ana Paula Pessanha de Freitas Bezerra, 101.00, 9 / 10908671, Viviane Aparecida Vieira Nogueira Braga, 100.00, 10 / 10709261, Luis Otavio Correia da Silva, 100.00, 11 / 10038674, Debora Borges Queiroz, 100.00, 12 / 10421342, Peterson Douglas Jeronimo de Paula, 99.00, 13 / 10096258, Isabelle Cordeiro Martins da Silva, 99.00, 14 / 10982116, Luis Filipe Araujo Marques, 99.00, 15 / 10562918, Daniela Dias Vercosa, 98.00, 16 / 10050926, Caio de Oliveira Almeida, 98.00, 17 / 10601641, Lidiane Coutinho Cabral, 98.00, 18 / 10747060, Barbara Delmonte Quirino, 98.00, 19 / 10126795, Naiche Rodrigues Vieira de Barros, 97.00, 20 / 10078130, Jorge Luis Pires de Jesus, 97.00, 21 / 10078092, Luciana Barros de Oliveira, 96.00, 22 / 10682766, Angelica Amorim Braga, 95.00, 23 / 10045966, Matheus Henrique Vilarinho Ribeiro, 95.00, 24 / 11073139, Raquel Beltrao Ximenes, 95.00, 25 / 10680916, Luis Humberto Amaral Jannuzzi, 94.00, 26 / 10079213, Abner de Oliveira Silva, 94.00, 27 / 10002897, Patricia Machado Soares, 94.00, 28 / 10315868, Leonardo de Oliveira Eleoterio, 94.00, 29 / 10895594, Jeane Carolina Vale Teixeira, 94.00, 30 / 10837083, Igor de Franca, 94.00, 31 / 10314660, Barbara Batista D Almeida, 94.00, 32 / 11338186, Vitor de Carvalho Sales, 94.00, 33 / 10183411, Leonardo de Paula Carelli Barbosa da Silva, 93.00, 34 / 10554031, Uelington de Oliveira Gama, 93.00, 35 / 10575774, Ana Luisa Maximiano de Sousa, 93.00, 36 / 11026823, Renata Soares Bader, 93.00, 37 / 10439598, Deborah da Silva Farias Paim da Cunha, 93.00, 38 / 10080398, Wellington Rodrigues dos Santos, 92.00, 39 / 10806432, Thiago Campos de Oliveira, 92.00, 40 / 10235159, Pedro Henrique Oliveira Lopes, 92.00, 41 / 10524021, Patricia de Siqueira Jorge, 92.00, 42 / 10628499, Nicolas Flemming Aguiar Pereira, 92.00, 43 / 10196874, Heider da Silva Alves, 92.00, 44 / 10279963, Rafael Ventura de Andrade, 92.00, 45 / 11196336, Rafael Crespo Martins, 92.00, 46 / 10560620, Lucas Galvao Oliveira, 91.00, 47 / 10791718, Reinaldo Fernandes Costa, 91.00, 48 / 10784024, Thamiris da Silva Silveira, 91.00, 49 / 10755726, Debora Vieira da Silva, 91.00, 50 / 11185128, Thalyta Borges de Oliveira, 91.00, 51 / 11485701, Debora Cristina Silva de Oliveira*, 81.00, 52 / 10936053, Ezinaldo Mendes Teixeira*, 75.00, 53 / 10711767, Ludmila Teixeira Aldeia*, 75.00, 54.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10206035, Fabio Brasilino Antunes, 101.00, 1 / 10421342, Peterson Douglas Jeronimo de Paula, 99.00, 2 / 10078130, Jorge Luis Pires de Jesus, 97.00, 3 / 10045966, Matheus Henrique Vilarinho Ribeiro, 95.00, 4 / 10079213, Abner de Oliveira Silva, 94.00, 5 / 10315868, Leonardo de Oliveira Eleoterio, 94.00, 6 / 10080398, Wellington Rodrigues dos Santos, 92.00, 7 / 10755726, Debora Vieira da Silva, 91.00, 8 / 10538519, Aline Santos da Purificacao, 90.00, 9 / 10735709, Hyanne da Silva Medeiros Elidio, 88.00, 10 / 10987920, Elza Cristina Vieira Celestino, 88.00, 11 / 11482850, Cynthia Alves Gaspar, 87.00, 12 / 10120202, Wellerson Luis Xavier Silva, 87.00, 13 / 10084737, Robson Oliveira de Paula Mendes, 87.00, 14 / 10135983, Anderson dos Santos Silva, 85.00, 15 / 10057524, Ingrid Andreza Silva de Lima, 85.00, 16 / 10059883, Matheus da Silva Santos, 84.00, 17 / 11268686, Higor Almeida de Oliveira Araujo, 84.00, 18.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MOSSORÓ – RN

10493200, Gabriel Hermann dos Santos Lima, 111.00, 1 / 10416537, Felipe Savio Gomes da Costa, 105.00, 2 / 10705850, Thiago Carvalho Caraca, 103.00, 3 / 10158481, Roberto Carlos Dantas dos Santos, 99.00, 4 / 10675515, Gislaine Rodrigues de Castro, 99.00, 5 / 10782068, Antonio Benedito Torres de Oliveira Lima, 97.00, 6 / 10397556, Francisca Geruza de Oliveira, 96.00, 7 / 10078752, Tacio dos Santos Medeiros, 96.00, 8 / 10318672, Barbara Ester Soares Prado, 96.00, 9 / 11030389, Tallison do Nascimento Sousa, 96.00, 10 / 10439731, Herles de Sousa Marinheiro, 95.00, 11 / 10070888, Railson Ramos de Souza, 95.00, 12 / 11186162, Yara Campelo Fraga Xavier, 95.00, 13 / 10751291, Alisson Akel do Nascimento Neves*, 90.00, 14.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10070888, Railson Ramos de Souza, 95.00, 1 / 10898277, Laura Teixeira Leite Carlos Peixoto, 92.00, 3 / 10649396, Milena Jeimissa de Lima Sousa, 91.00, 4.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos sub judice negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11016659, Geomar Gomes de Carvalho Sobrinho, 94.00, 2.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX NATAL – RN

10985906, Giordano de Souza Araujo, 108.00, 1 / 10243484, Rauan Hiago da Silva, 104.00, 2 / 11021656, Marcio Estevao Freitas Diogenes, 104.00, 3 / 11189031, Pedro Paulo Costa Maia, 103.00, 4 / 10762818, Karolina Duarte Mateus Varela, 103.00, 5 / 10847557, Clesio Cesar de Oliveira Junior, 103.00, 6 / 11387378, Girlian Antonio dos Santos, 102.00, 7 / 10062518, Hoygenis Bezerra Dantas, 102.00, 8 / 11034930, Aline Dayane Nunes da Silva, 102.00, 9 / 10003655, Rodrigo Galvao Teixeira, 101.00, 10 / 10508668, Lidiane de Melo Juliao Goncalves, 100.00, 11 / 10551170, Jose Herlando Alves da Silva, 99.00, 12 / 10115549, Luciano Lima da Silva, 99.00, 13 / 10000755, Joao Carlos Batista do Nascimento, 98.00, 14 / 10205730, Leticia do Carmo Souza, 98.00, 15 / 10122763, Dennis Rocha Fernandes, 98.00, 16 / 10816851, Patricia de Oliveira Fernandes Azevedo, 98.00, 17 / 10593512, Ana Carolina da Silva Alexandre, 98.00, 18 / 10924045, Jose Roberto dos Santos, 97.00, 19 / 11078179, Laurice Lucieli Rios, 97.00, 20 / 10470240, Elton Brito de Assis, 96.00, 21 / 10987563, Matheus Alexandrino Jose da Silva, 96.00, 22 / 11095344, Ricardo Alexandre Pontes Goncalves, 96.00, 23 / 11449465, Thiago Bessa da Costa, 96.00, 24 / 10719420, Sarah Natacha de Oliveira Almeida, 95.00, 25 / 10311498, Jane Morais de Oliveira Lima, 94.00, 26 / 10539020, Valdeir de Lima Mendonca, 94.00, 27 / 10534228, Silvan Vitor Espinosa de Souza, 94.00, 28 / 10452368, Messias Tavares de Franca, 94.00, 29 / 11029299, Aron Victor Brilhante de Almeida, 94.00, 30 / 10481698, Autran Ricardo do Nascimento Gomes, 94.00, 31 / 10881110, Emanuel Meneses de Vasconcelos, 94.00, 32 / 10927912, Edivanio Henrique Melo da Silva*, 81.00, 33 / 10495339, Levi Ferreira dos Santos Souto*, 80.00, 34.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10205730, Leticia do Carmo Souza, 98.00, 1 / 10593512, Ana Carolina da Silva Alexandre, 98.00, 2 / 10470240, Elton Brito de Assis, 96.00, 3 / 10372381, Dayane de Souza Xavier, 93.00, 4 / 10704527, Thayrone Kleber Oliveira da Silva, 93.00, 5 / 10853084, Maria Joseane da Silva, 92.00, 6 / 10146399, Gabriela Souza dos Santos, 88.00, 7 / 10238368, Luma Rayssa Varela Barreto, 87.00, 8.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PORTO VELHO – RO

10641423, Matheus Luciano Gomes, 106.00, 1 / 10368864, Josias dos Santos, 104.00, 2 / 10492493, Ingrid Thais de Oliveira, 102.00, 3 / 10155377, Thiago Abu Samra Bonellar Dutra, 102.00, 4 / 10115601, Matheus Rodrigues Torrente, 101.00, 5 / 10764158, Gilberto Robert Junior Santos Dias, 101.00, 6 / 10764891, Francisco Viana da Silva Junior, 98.00, 7 / 10940851, Sarah Naiara de Oliveira Gomes, 98.00, 8 / 10207691, Alice Silva de Sousa, 97.00, 9 / 10116729, Thaina Pinto Vieira, 96.00, 10 / 10920205, Bruna Nunes Galdino, 94.00, 11 / 10455533, Leandro da Silva Lima, 94.00, 12 / 10063417, Alexsandra Padilha, 93.00, 13 / 10384771, Tamyris Nunes Gomes, 93.00, 14 / 10142285, Breno Rafaga Santana, 92.00, 15 / 10029144, Regiane Avancine Piveta, 91.00, 16 / 10663282, Fabio Bezerra Holanda, 91.00, 17 / 10671992, Simone Silva Pereira, 89.00, 18 / 10902574, Sabrina de Oliveira Brzezinski, 89.00, 19 / 10916919, Adriano Baltazar da Silva, 89.00, 20 / 10706398, Alejandra Leite Leal, 89.00, 21 / 10909414, Lays de Matos Ribeiro, 89.00, 22 / 10378099, Roseli Rodrigues Novais, 88.00, 23 / 11145247, Giselli Ferreira de Souza, 88.00, 24 / 10422245, Meriele de Jesus Lopes, 87.00, 25 / 10931476, Cintia Carla Maciel Souza, 87.00, 26 / 10545255, Flavio Rodrigo Sabai, 87.00, 27 / 10422519, Helane Mara Soares Santos, 87.00, 28 / 11022941, Arlete de Sousa Cabral, 87.00, 29 / 10027654, Izabel Carvalho de Freitas, 86.00, 30 / 10583599, Thor Sales de Freitas, 86.00, 31 / 11123912, Suely Aparecida Guedes Xavier, 86.00, 32 / 11186913, Alex Sandro Silva Araujo, 86.00, 33 / 10710077, Renata Tavares Nascimento, 86.00, 34 / 10441427, Jeferson Almeida de Carvalho, 85.00, 35 / 10081511, Weslei Cordeiro Tenorio, 85.00, 36 / 10127347, Gabriel Lucas Vieira Veiga, 85.00, 37 / 10260227, Josivan Normando Barbosa, 84.00, 38 / 10233641, Ludmila Borges Paiva Guedes, 84.00, 39 / 10938373, Luis Fernando Garcia do Vale, 84.00, 40 / 10348925, Angelica Alexandre de Araujo, 84.00, 41 / 10002472, Kevin Freire de Almeida, 84.00, 42 / 10280482, Mikaela Dieiniffer Pereira Rodrigues, 84.00, 43 / 10440838, Huldayse Pinheiro Hermsdorf, 84.00, 44 / 11543806, Valdirene Neumam Lino dos Santos*, 63.00, 45 / 11099729, Sandra Rodrigues Fugita*, 62.00, 46.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10368864, Josias dos Santos, 104.00, 1 / 10920205, Bruna Nunes Galdino, 94.00, 2 / 11145247, Giselli Ferreira de Souza, 88.00, 3 / 11022941, Arlete de Sousa Cabral, 87.00, 4 / 10127347, Gabriel Lucas Vieira Veiga, 85.00, 5 / 10280482, Mikaela Dieiniffer Pereira Rodrigues, 84.00, 6 / 11057444, Rubens Siqueira Rangel, 81.00, 7 / 10811410, Gabrielli Marchese Calazans, 80.00, 8 / 10531678, Marcos Rodrigues da Silva, 80.00, 9 / 10909808, Fabio Augusto de Franca Freitas, 80.00, 10 / 10431013, Diogo Souza Santos, 80.00, 11 / 10643494, Ilza Lima do Carmo, 78.00, 12.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BOA VISTA – RR

10374453, Flaviana Garcez Nunes da Costa, 104.00, 1 / 10532864, Pablo Henrique Santos Moreira, 99.00, 2 / 10865548, Fernanda Dutra de Oliveira, 92.00, 3 / 10511963, Yana Maria Barbosa de Lima, 91.00, 4 / 10851985, Micaella Fernandes Farias, 91.00, 5 / 10556602, Laina Cristina Silva Pinto, 89.00, 6 / 11097625, Simone Soares de Santana Valenca, 89.00, 7 / 10286440, Pamela Lizandra Dantas Jacinto, 89.00, 8 / 10201941, Debora de Oliveira, 88.00, 9 / 10790158, Guilherme Igor Fernandes de Souza, 88.00, 10 / 10229849, Wendel Moura da Silva, 88.00, 11 / 10998515, Juliana de Oliveira Silva, 88.00, 12 / 10194950, Ronyerisson Jose da Silva, 87.00, 13 / 10095324, Jonnes Araujo de Almeida, 87.00, 14 / 10800499, Elemek Silva de Carvalho, 87.00, 15 / 10010782, Massilena de Jesus Silva, 86.00, 16 / 10095819, Michell Lucas da Silva Oliveira, 84.00, 17 / 10867281, Gabriel Victor Guedes Rodrigues, 84.00, 18 / 11028902, Jussara Neves dos Santos, 83.00, 19 / 10169797, Carla Fernanda Cosse de Almada, 83.00, 20 / 10301343, Roberto de Sousa Saraiva, 82.00, 21 / 10021184, Raiza Dias de Souza**, 82.00, 22 / 10736815, Geisa de Souza Carneiro, 82.00, 23 / 10205336, Evaniely Lopes Policarpo, 81.00, 24 / 10158885, Lucas Otavio Bezerra da Silva, 80.00, 25 / 10015244, Nielton Magalhaes Menezes, 80.00, 26 / 10592528, Ana Paula Santos da Silva, 80.00, 27 / 11067367, Gustavo Silva Araujo, 79.00, 28 / 11101118, Elen Pollyane dos Santos Silva, 79.00, 29 / 10768214, Maria Neude Rafael Sousa, 78.00, 30 / 10072413, Naiara da Silva Freitas, 78.00, 31 / 11162965, Rodrigo Marley Souza Rodrigues, 78.00, 32 / 10132605, Rita Karoliny Nunes Rodrigues, 78.00, 33 / 10801467, Cristian Almir Alves da Cunha*, 77.00, 34.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10556602, Laina Cristina Silva Pinto, 89.00, 1 / 10201941, Debora de Oliveira, 88.00, 2 / 10010782, Massilena de Jesus Silva, 86.00, 3 / 10736815, Geisa de Souza Carneiro, 82.00, 4 / 10592528, Ana Paula Santos da Silva, 80.00, 5 / 11172245, Valder Alves Nascimento, 77.00, 6 / 10558772, Joao Pedro da Silva Rosa, 76.00, 7 / 10148174, Matheus Martins Soares, 74.00, 8 / 10879176, Ozeias Xavier Silva, 73.00, 9 / 10921268, Jessica Taveiro Cruz Santos, 65.00, 10.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAXIAS DO SUL – RS

10315237, Samile Lais Kahl Mueller, 103.00, 1 / 11109004, Luiz Valenga Junior, 98.00, 2 / 10259324, Esdras Vinicius dos Santos, 97.00, 3 / 10991533, Adriane Lazzarotto, 95.00, 4 / 10838076, Aldair da Luz, 95.00, 5 / 10942383, Leonardo Bossardi Premaor, 95.00, 6 / 10069683, Bianca Vieira, 94.00, 7 / 10575325, Isis Toigo Coiro, 94.00, 8 / 10953894, Vanussa Finger Macedo, 93.00, 9 / 10745761, Patricia Alf, 92.00, 10 / 10012152, Eric de Carli, 92.00, 11 / 10571453, Jacqueline Cuimbra Castilho, 92.00, 12 / 11120585, Jordana Salete Putti, 92.00, 13 / 11110753, Queli Ines Bolson Moro*, 62.00, 14.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10315944, Jose Tiago Sebastiany, 89.00, 1 / 10516971, Darlam do Nascimento, 86.00, 2 / 10178247, Paulo Cesar Clemente da Silva, 83.00, 3 / 10911137, Deise Daniele Correia Silva Laner, 79.00, 4.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CANOAS – RS

10553720, Sandra Mara Silveira da Silva, 106.00, 1 / 11008905, Ana Paula Fraga Rachi, 100.00, 2 / 10909883, Tais Silva de Almeida, 100.00, 3 / 10525900, Karina Anastacia Pinto da Costa, 99.00, 4 / 10595651, Zelomar Vargas Freitas, 98.00, 5 / 10672789, Simone Felippe Dimer, 96.00, 6 / 10399078, Jair Franz Santos Barreto**, 95.00, 7 / 10925750, Hugo Silva Lobo, 95.00, 8 / 10023717, Clara Nathaly Daltrozo, 94.00, 9 / 10563985, Stefani Meneguette dos Santos, 94.00, 10 / 10270955, Mercia Arcoverde Fontenelle de Araujo, 94.00, 11 / 10740223, Giane Cortiana, 94.00, 12 / 10416918, William Fontella Fatturi, 94.00, 13 / 10457987, Michele Barrosa Cunha, 93.00, 14 / 10188442, Quesia Caroline dos Santos Gomes, 92.00, 15 / 11230091, Leonardo Martins Rodrigues, 92.00, 16 / 10094062, Taiane Jardim da Cruz, 92.00, 17 / 10534686, Marcelo Mabilde Schilling, 92.00, 18 / 10812256, Raquel da Silveira Leal, 92.00, 19 / 11177621, Ana Celeste Molina, 92.00, 20 / 11187258, Alana Naize Zanetti, 91.00, 21 / 10117916, Renato de Vargas Matos, 91.00, 22 / 10171758, Joice Silveira Bizarro, 90.00, 23 / 10041462, Luiza Selau Costa, 90.00, 24 / 10141265, Sabrina Colela da Silveira, 90.00, 25.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11139512, Nilton Jesus de Campos, 89.00, 1 / 10526857, Bruno Coelho Rodrigues, 89.00, 2 / 10361177, Thiago Silva dos Santos, 88.00, 3 / 10298660, Leonardo da Silva Mesquita, 85.00, 4 / 10810130, Luis Fernando da Silva Lima, 84.00, 5 / 10699929, Christofer Diones Schossler Costa, 84.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX IJUÍ – RS

10074299, Emanuelle Tobias Wojciechowski Nardao, 108.00, 1 / 10597563, Matheus Silva de Souza, 105.00, 2 / 10652572, Felipe Agnes, 101.00, 3 / 11462283, Fernando Luiz Simon, 100.00, 4 / 10123609, Camila Foiato, 98.00, 5 / 10772927, Aline Viana Reinke, 98.00, 6 / 10726162, Gabriele Flores Ponsi, 98.00, 7.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11109973, Raquel Machado, 83.00, 1 / 10715285, Daniela Alves Dondoni, 45.00, 2.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX NOVO HAMBURGO – RS

10956921, Claudio Vaz Pinto Monteiro, 106.00, 1 / 10388960, Joao Eduardo Martinelli Krein, 103.00, 2 / 10896990, Jessica Aparecida Duarte Funck, 103.00, 3 / 10180882, Moises Hommerding, 101.00, 4 / 10861158, Lucas Garcia Padilha, 100.00, 5 / 10007072, Rodrigo Kempf da Silva, 100.00, 6 / 10306587, Diane Brandao, 98.00, 7 / 10920353, William Avila Duarte, 96.00, 8 / 10066804, Amanda Rosa Polli, 95.00, 9 / 10747379, Vinicius Eduardo Schweiger, 95.00, 10 / 10395616, Marcelo Maria da Silva, 95.00, 11 / 10929114, Luis Fernando Correa, 95.00, 12 / 10255479, Denise Kraemer, 95.00, 13 / 11207418, Jordao Medeiros Lucas, 95.00, 14 / 10647246, Vinicius de Campos Kolling, 94.00, 15 / 10363057, Gustavo Henrique de Oliveira Pahl, 94.00, 16 / 11155900, Jessica Dias Simao, 94.00, 17 / 10235326, Cristina Fatima Trott, 93.00, 18 / 10095181, Andre Luciano Rosseto, 92.00, 19 / 10320158, Thiago de Oliveira Alves, 92.00, 20 / 10307614, Rafael Zanatta Giongo, 92.00, 21 / 10269589, Diana Rodrigues Cardoso, 92.00, 22 / 10059015, Maria Eduarda Moller, 92.00, 23 / 10725207, Fernanda Tagliani Lopez, 91.00, 24 / 10473604, Graziela Plentz Wecker, 91.00, 25 / 10915129, Elisa Vanzin de Gasperi, 91.00, 26.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10971935, Debora Reis Conceicao, 88.00, 1 / 10264547, Andreia Oliveira dos Santos, 87.00, 2 / 10386955, Max Jordao Rosa Medeiros, 84.00, 3 / 10976812, Joao Carlos Freitas da Silva, 80.00, 4 / 10058753, Marcelo Augusto Ferreira, 77.00, 5 / 10909755, Angelica Teixeira da Silva, 77.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PASSO FUNDO – RS

10138017, Janquiele Fernandes Comim, 103.00, 1 / 10376392, Eduardo Alexandre Albarello, 100.00, 2 / 10211345, Letierry Levandoski, 100.00, 3 / 10121585, Franciele Schneider da Rosa, 100.00, 4 / 10895326, Marina Oro, 98.00, 5 / 10013528, Andressa Holthausen, 96.00, 6 / 11157397, Aline Nicolli Schuh, 96.00, 7 / 10555825, Gustavo Felipe Palinski, 93.00, 8 / 10920267, Camila Genesini, 92.00, 9 / 10973519, Alexandre Lenhardt, 92.00, 10 / 10180202, Daniele Aparecida Alves Martins, 92.00, 11 / 10801295, Eduarda Caroline Schaeffer, 91.00, 12 / 10834390, Dandara Zaparoli, 91.00, 13 / 10005358, Emanuele Sturmer Gross, 91.00, 14 / 10932139, Adriana Citolin, 91.00, 15 / 10000300, Vanessa Gomes Ponta, 90.00, 16 / 10676168, Leonildo Armenio Barlette Trenhago*, 83.00, 17 / 10430745, Otoniel Dutra de Lima*, 75.00, 18.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10013528, Andressa Holthausen, 96.00, 1 / 10930426, Edina Samanta de Queiroz, 72.00, 2 / 10033176, Charlotte Caron, 66.00, 3 / 11009662, Alisson Morais Lago, 59.00, 4.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PELOTAS – RS

10790304, Leticia George Garcia Peres, 107.00, 1 / 10298969, Antoniela Aguiar de Aquino, 106.00, 2 / 11034113, Vinny Castro Carvalho, 104.00, 3 / 10250009, Lucieni Lopes Saraiva, 103.00, 4 / 10701962, Ana de Fatima Salort de Lemos Sousa, 102.00, 5 / 10647280, Jonatan Mielke Fagundes, 102.00, 6 / 10329048, Herick Maia Ludtke, 102.00, 7 / 10288190, Franciele Porto Vellar Vieira, 100.00, 8 / 10314796, Lais Alves da Cruz, 100.00, 9 / 10484152, Camila Torbes Marques, 100.00, 10 / 10722202, Franciele dos Santos Rodrigues, 99.00, 11 / 11065867, Leticia Roseira Machado, 98.00, 12 / 11041045, Leidiane Bohmeke Souza, 97.00, 13 / 11052129, Guilherme Marques Ferreira, 97.00, 14 / 10051849, Rafaela de Castro Dias, 97.00, 15 / 10689590, Jose Manoel Peixoto Pinheiro, 96.00, 16.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11001599, Paulo Cesar Rosa Braga, 88.00, 1 / 10140521, Andreza Iliadis Rodrigues, 88.00, 2 / 10062766, Caroline Alves Matos, 79.00, 3 / 10041837, Michele Medeiros Borges, 79.00, 4.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PORTO ALEGRE – RS

10165754, Geovanna Paula Fernandes da Silva, 104.00, 1 / 10481954, Fernanda Lindner Tassoni, 102.00, 2 / 10944822, Lawrence Tahiad de Paula Alves, 102.00, 3 / 10351911, Juliana Beatriz Godoy Cortelini, 102.00, 4 / 10911577, Vittorio da Silva Britto, 101.00, 5 / 10366992, Aldo Stumpf, 97.00, 6 / 11290090, Viviane Faedrich Hotta, 96.00, 7 / 10974540, Bruno Plate Barbosa, 96.00, 8 / 10316245, Mauricio Tavares Bosquerolli, 95.00, 9 / 10080793, Joao Andrey Lima Medeiros, 95.00, 10 / 10806701, Juliana Villain de Campos, 94.00, 11 / 10738651, Diego Alexandre Weber, 94.00, 12 / 10642593, Joao Pedro Vieira da Rocha Pereira, 94.00, 13 / 10468834, Alisson Souza Pizzio, 92.00, 14 / 10936659, Felipe Sommer, 92.00, 15 / 10755771, Luciane Oliveira dos Santos, 91.00, 16 / 10101195, Leonardo Pereira e Assis, 91.00, 17 / 11189886, Luana Rodrigues Rizzi, 90.00, 18 / 10835247, Eunice Fabiani Hilleshein, 90.00, 19 / 10104082, Renato Damo*, 79.00, 20.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10683238, Aline Lima do Nascimento Gomes, 87.00, 1 / 11009047, Carmem Adriana Costa Trindade, 83.00, 2 / 11209526, Joao Victor Barbosa Lopes, 82.00, 3 / 10027263, Albertini Roberto Lopes Costa, 82.00, 4 / 10604834, Elen Beatriz Duarte da Rocha, 79.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SANTA MARIA – RS

10353511, Valquiria Malinowski, 114.00, 1 / 10554106, Felipe Salles Moro, 106.00, 2 / 10350626, Cristiane Silva do Carmo Lehnhard, 105.00, 3 / 10744596, Cibele da Costa Vicente, 103.00, 4 / 10576242, Luise Ferraz Goncalves, 101.00, 5 / 11016484, Greice Kellen Goncalves de Souza, 100.00, 6 / 10763650, Lucas Pacheco de Souza, 100.00, 7 / 10458118, Renan Casartelli Avila, 100.00, 8 / 10534471, Mariele Cunha de Moura, 100.00, 9 / 10678796, Mauricio Conceicao Karsten, 99.00, 10 / 10477711, Christian Freitas Rosalino, 99.00, 11 / 10241921, Jessica Fortes Pereira, 98.00, 12 / 10509711, Joao Vitor de Freitas da Silva, 97.00, 13 / 10197822, Felipe Brondani Teixeira Ribas, 97.00, 14 / 10746603, Mateus Silva de Oliveira, 97.00, 15 / 10741561, Alessandra Cristina Wickert, 97.00, 16 / 10512930, Luiz Roberto Gomes da Silva Vicente, 95.00, 17 / 10950531, Andressa Ribeiro Nonnemacher, 94.00, 18 / 10500407, Andre dos Santos Leandro, 94.00, 19 / 10016458, Ester Peres dos Santos, 94.00, 20 / 10137928, Rodrigo Benites Ferreira, 94.00, 21 / 10811002, Gabriela Malmann da Silva*, 80.00, 22 / 11013820, Cristoffer Willian Freitas*, 76.00, 23.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10873573, Evilas Madruga Machado, 84.00, 1 / 10732208, Marciane Medianeira de Souza Paim, 82.00, 2 / 10536713, Carlos Roberto Farias de Oliveira, 78.00, 3 / 10788455, Vitoria Areva Rodrigues, 76.00, 4 / 11133090, Kuetrin Samanta Silveira Menezes, 72.00, 5 / 10555371, Amanda Padern Bueno, 71.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX URUGUAIANA – RS

10527543, Diogo Vinicius Pinto Junior, 106.00, 1 / 10071878, Vinicius Macedo Pereira, 106.00, 2 / 10623921, Francis Machado Goncalves Wagner, 99.00, 3 / 10994838, Sarah Yasin Maximiano de Souza, 99.00, 4 / 10518967, Luiz Victor Martins Machado, 98.00, 5 / 10993879, Larissa Silva dos Santos, 97.00, 6 / 10558608, Adriana Rodrigues Soares Ferreira, 96.00, 7 / 10719521, Mateus Balejo Parahyba, 96.00, 8 / 10786069, Sabatha Ribeiro Zancan, 95.00, 9 / 11026360, Joao Guilherme Weiller, 94.00, 10 / 10846099, Marver Heleno Machado, 93.00, 11 / 10833553, Vagner Jian Mota da Silva, 93.00, 12 / 10631243, Gabriel Madruga Rolim, 92.00, 13 / 10727248, Jovino da Rosa Neto*, 70.00, 14.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10993879, Larissa Silva dos Santos, 97.00, 1 / 10833553, Vagner Jian Mota da Silva, 93.00, 2 / 10160221, Matheus de Oliveira de Almeida, 85.00, 3 / 10909278, Andre da Silva, 83.00, 4.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CHAPECÓ – SC

10272814, Karine Bender, 103.00, 1 / 10043904, Thiago de Oliveira de Jesus, 102.00, 2 / 10058455, Leticia Darc Brocardo, 102.00, 3 / 10821924, Ronier Renato Funez, 100.00, 4 / 10076362, Mateus Machado Balbinot, 99.00, 5 / 10982870, Fernando Foletto, 98.00, 6 / 11167240, Celia Bressan, 98.00, 7 / 10869771, Lucas Fernando Nunes de Lima, 96.00, 8 / 10162052, Flavia Dias Santos, 95.00, 9 / 10699897, Jessyca Alessio Previdi, 93.00, 10 / 10544634, Eduardo Jose Mariuzza, 93.00, 11 / 10258730, Larica Julieta Ambrosio, 92.00, 12 / 10151960, Maria Gabriela Cordazzo, 92.00, 13 / 10255662, Jorgival Ferreira da Silva, 91.00, 14 / 11091470, Marcelo Jose Krein, 90.00, 15 / 11018590, Thaiza Regina Mix Visintainer, 90.00, 16 / 10569414, Juliane Correa de Linhares*, 87.00, 17 / 10706303, Hallyson Yuri Oliveira Pereira*, 76.00, 18.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10162052, Flavia Dias Santos, 95.00, 1 / 10155951, Caroline de Andrade Machado, 83.00, 2 / 10001138, Luis Felipe da Silva Martins, 83.00, 3 / 10566112, Daiana Aparecida Paliano, 81.00, 4.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CRICIÚMA – SC

10596202, Flavia Janisch, 109.00, 1 / 10017918, Juliana Bocianoski Felippe, 104.00, 2 / 10644627, Isadora dos Santos Barbosa Ferreira, 104.00, 3 / 10537760, Marcal Massaferro de Andrade, 101.00, 4 / 10436622, Rafael de Souza Bressiani, 100.00, 5 / 10259256, Cristina da Silva Fritsch, 100.00, 6 / 11224798, Kelly Studzinski de Oliveira, 98.00, 7 / 10605514, Josiane da Silva Cardoso, 98.00, 8 / 10347962, Elizangela Rosa Castro, 98.00, 9 / 10077877, Watuzi da Rosa da Silva, 97.00, 10 / 10521762, Tais dos Passos de Moraes, 96.00, 11 / 10853743, Matheus Ludtke Lauffer, 96.00, 12 / 10383300, Murilo Goncalves da Silva, 96.00, 13 / 10114800, Paulo Henrique Fregonasse dos Santos, 96.00, 14 / 11060581, Adroaldo Girardi Junior, 95.00, 15 / 10181933, Samuel Walter Loeser, 94.00, 16 / 10878384, Claudia Lino da Silva Bonotto, 94.00, 17 / 10955182, Fabiola Lira Segovia, 94.00, 18 / 10785523, Tiago de Costa Goncalves*, 86.00, 19 / 10180637, Andre Elvis Loeser*, 80.00, 20.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10002288, Leticia Aline dos Santos Justi, 87.00, 1 / 10008435, Jaslene Mendes Alves, 76.00, 2 / 11118052, Franciele Barcelos Balduino, 73.00, 3 / 10021462, Marcio Jose Alves, 70.00, 4 / 10981857, Laurence de Castro Acosta, 69.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BLUMENAU – SC

10621087, Joannes Ferrari, 112.00, 1 / 10065943, Rafael dos Santos, 104.00, 2 / 10912085, Fernando Jose Fachini, 103.00, 3 / 10272934, Sandro Diego Souza de Oliveira, 100.00, 4 / 10134595, Jenifer Daniela Souza Mello**, 97.00, 5 / 10594016, Rafaela Sander Schmitt, 96.00, 6 / 10585603, Matheus Carlos Paulene, 94.00, 7 / 10638992, Adriano Gomes Debastiane**, 94.00, 8 / 10233048, Janara dos Santos Cezari, 94.00, 9 / 10934023, Leticia Caroline Sauer, 94.00, 10 / 10487264, Amanda Galvao Batista, 93.00, 11 / 10762640, Victor Albino de Andrade, 93.00, 12 / 10326281, Janiele Thais Lach, 92.00, 13 / 11006056, Charlene Caldas Barbosa, 92.00, 14 / 10227412, Paula Marilia Borba, 91.00, 15 / 10842067, Henrique Blohm Margotto de Souza, 90.00, 16.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10375809, Davi Antoniel Filipi Cardoso, 85.00, 1 / 10967938, Joao Carlos Padilha, 82.00, 2 / 10493233, Josinaldo Jose da Silva, 78.00, 3 / 10908542, Vanessa Paula Monteiro de Oliveira, 75.00, 4.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX FLORIANÓPOLIS – SC

10560972, Andre Luis Antunes Fernandes da Veiga, 105.00, 1 / 10788567, Pedro Arthur Berthier de Almeida Tedesco, 101.00, 2 / 10627300, Adriana Oliveira Peixinho de Carvalho, 101.00, 3 / 10208324, Jalisson Rufino de Sousa, 100.00, 4 / 10765253, Anna Paola Sodre Vieira, 100.00, 5 / 10631077, Rubia Leal Oliveira Testa, 100.00, 6 / 10696634, Pamela Koeche, 100.00, 7 / 10708698, Ingrid Rosalina Maranhao Flach, 99.00, 8 / 10437676, Wesley Guimaraes, 99.00, 9 / 10021859, Julianna Cuadro, 99.00, 10 / 10743296, Marcelo Oliveira da Silva Lunardi, 99.00, 11 / 10014348, Amanda Peruffo, 98.00, 12 / 11098869, Thais Kerber Gemelli, 98.00, 13 / 10288377, Anderson Estanislau, 97.00, 14 / 10477777, Michele Schmitt Collaco, 97.00, 15 / 10096913, Igor Vieira Santos, 97.00, 16 / 10478083, Milene Balestreri Brochado, 97.00, 17 / 11000600, Ana Paula Diedrich, 96.00, 18 / 11156456, Mariana Matos dos Santos, 96.00, 19 / 10600996, Carolina Fortunato da Silva, 95.00, 20 / 10203653, Dominique da Silva Marques, 95.00, 21 / 11168394, Giovanna Volpato Simoes*, 89.00, 22 / 10128181, Guilherme Nunes da Rocha*, 78.00, 23.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11154625, Vinicius Duarte Miguel, 88.00, 1 / 10832323, Driele de Jesus Carneiro, 80.00, 2 / 11062150, Cristiano Nascimento Carpes, 80.00, 3 / 10100753, Flavia da Conceicao Souza, 80.00, 4 / 10778279, Dieime Queice Rodrigues Silva, 78.00, 5 / 11123128, Max Alan Martins Soares, 78.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JOINVILLE – SC

10044618, Karina Pilchbiski Lima, 103.00, 1 / 10048663, Gabriel Felipe Becker, 100.00, 2 / 10427559, Ana Carla Kalatai, 98.00, 3 / 10036987, Bruno Sousa de Alencar, 98.00, 4 / 10117394, Debora Crispi de Moraes Sadowski, 96.00, 5 / 10345394, Ana Paula Majeski, 95.00, 6 / 10413773, Leticia Stelzner, 93.00, 7 / 10853210, Marlides Copelli Wolf, 92.00, 8 / 11023364, Maria Madalena Ribeiro Malicscki, 92.00, 9 / 10666147, Hilda Nunes Seifert de Andrade, 91.00, 10 / 11101419, Diego Cesar Silva e Silva, 91.00, 11 / 10129460, Denis Kenzo Caneshiro, 91.00, 12 / 10022955, Aline de Abreu Avila Gazola, 90.00, 13 / 11081139, Willian Moreira Araujo, 90.00, 14 / 11091823, Eron de Castro, 90.00, 15 / 10769089, Sidineia da Silva Santos, 89.00, 16 / 10620504, Lucas Eduardo Martinischem, 89.00, 17 / 10776516, Cinara Farias Rocha, 88.00, 18 / 10140067, Geovani Sardagna*, 71.00, 19 / 10925954, Leandro Cavalcante Lima*, 70.00, 20.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11023364, Maria Madalena Ribeiro Malicscki, 92.00, 1 / 11101419, Diego Cesar Silva e Silva, 91.00, 2 / 10130416, Daniel Luiz Ferreira de Lima, 84.00, 3 / 11193244, Dario do Espirito Santo de Oliveira, 82.00, 4 / 10171117, Rosane Lima Fischer, 75.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ARACAJU – SE

11150996, Glaucia Teles de Sousa, 110.00, 1 / 10771997, Edjan da Silva Oliveira, 108.00, 2 / 10387558, Victor Fernando Alves Carvalho, 107.00, 3 / 10475261, Fernando Ferreira Alves, 106.00, 4 / 10385472, Matheus Porto dos Santos Tavares, 106.00, 5 / 11118102, Alisson Jamiell Menezes de Santana, 106.00, 6 / 10000192, Elaine Alves de Andrade, 105.00, 7 / 10206186, Aline Raiane Augusta Ramos Amancio, 103.00, 8 / 11054288, Maykon Antonio Oliveira Gois, 103.00, 9 / 10014818, Pablo de Oliveira Fragoso, 103.00, 10 / 10886694, Evelan Xavier Santos Junior, 103.00, 11 / 10050722, Jessica Leiliane Andrade Silva, 102.00, 12 / 10366115, Pedro Avelar Souza Evangelista, 102.00, 13 / 10260827, Francisco Goncalves Santos, 102.00, 14 / 10080581, Leonardo Fellipe Prado Leite, 101.00, 15 / 10197919, Joao Gabriel Franco de Deus Carvalho Bomfim, 101.00, 16 / 10404810, Aercio Joaquim de Aragao Junior, 101.00, 17 / 11144463, Anny Karoliny Vieira Santos Gomes, 101.00, 18 / 10671988, Fabricio Cruz dos Anjos*, 92.00, 19.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11068693, Douglas Vitoria dos Santos, 100.00, 1 / 10048881, Gustavo Conceicao Alcantara, 98.00, 2 / 10387138, Angela Rayne Nogueira Alves, 98.00, 3 / 10065786, Erique Fontes dos Santos, 98.00, 4 / 10594896, Tharciso Noronha Almeida, 97.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ABCD – SP

10644856, Rodrigo Medeiros**, 104.00, 1 / 10785117, Gildemar Duarte Reis, 98.00, 2 / 10707143, Paulo de Oliveira Motta Filho, 98.00, 3 / 10755114, Aline de Souza Machado, 96.00, 4 / 10060062, Alex Vinicius Temotio Carrijo, 96.00, 5 / 10684209, Gabriel Guedes Pena, 95.00, 6 / 10708264, Moira Bonifacio de Souza, 94.00, 7 / 11003534, Carlos Augusto Ghidetti, 94.00, 8 / 10397629, Octavio Kibune Maizza, 94.00, 9 / 10819656, Carlos Jose Duarte Junior, 94.00, 10 / 11039159, Renata Oliveira, 94.00, 11 / 10008529, Matheus de Oliveira Silva, 93.00, 12 / 11165858, Dirceu Deomar de Oliveira Junior, 93.00, 13.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11220226, Jorge Luiz Bernardo da Silva, 92.00, 1 / 11199175, Anderson Vieira Rosa, 88.00, 2 / 10108107, Diego David Inacio, 85.00, 3 / 10331068, Daniela de Oliveira Andre Sao Bernardo, 83.00, 4.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ARAÇATUBA – SP

10703670, Joao Lucas Barbosa Pretto, 116.00, 1 / 10923670, Valeria Cristina Sacco, 106.00, 2 / 10219147, Matheus Fagundes Massa, 99.00, 3 / 10334126, Priscila Bennati Santana, 99.00, 4 / 10030665, Fabio Henrique Gimenez Nagata, 98.00, 5 / 10493458, Gabriela Fretola Costa, 97.00, 6 / 10999410, Luan Henrique da Silva, 95.00, 7 / 10531185, Liege Setsuko Hara Takahama, 95.00, 8 / 10461457, Jadiane Cristina Lobo, 95.00, 9 / 11076953, Lucas Coelho Candido, 94.00, 10 / 10324563, Taisa Castro Feitosa, 94.00, 11 / 10072364, Leonardo Sedano Ferreira Silva, 93.00, 12 / 10464019, Priscila Marcia Mariano Jordao, 91.00, 13 / 10490114, Ricardo Pereira Barbosa Vilela, 91.00, 14 / 10596493, Marcos Roberto Sobral, 91.00, 15 / 10813575, Wesley Elias Fernandes, 91.00, 16 / 10981777, Andreza Cristina Bovolenta Silva, 90.00, 17 / 10680677, Wiclas Francisco dos Santos, 88.00, 18.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10093117, Stefani Pina de Souza, 80.00, 1 / 11036177, Mirian de Souza Silva, 80.00, 2 / 10700396, Priscila de Cassia Moreira, 77.00, 3 / 10313982, Marcos Vieira dos Santos, 73.00, 4 / 11007586, Natielli Cristina Mendes Ross, 71.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ARARAQUARA – SP

10870579, Rodrigo Kinderman Kenfe, 100.00, 1 / 10229320, Alex Sandro Guimaraes, 98.00, 2 / 10377009, Diego de Camargo Alvarenga, 98.00, 3 / 11018756, Aguida Katia Leal do Nascimento, 97.00, 4 / 11040093, Nadia Villa, 96.00, 5 / 10416192, Isabely Beatriz Tiradentes da Silva, 96.00, 6 / 10447542, Alessandra Facirolli Diogo Martins, 96.00, 7 / 10760312, Carolina Canato, 95.00, 8 / 11059770, Pedro Verdinelli Marques Luiz, 94.00, 9 / 10716995, Rafael de Mello Belentani, 94.00, 10 / 10684723, Maiara Katia Landim Dultra, 94.00, 11 / 11140240, Saara Arruda Sousa, 93.00, 12 / 10678636, Ana Beatriz Lima Delfini, 93.00, 13 / 10583784, Paula Karina Gava, 92.00, 14 / 10926527, Matheus Pereira, 91.00, 15 / 10877061, Anselmo Sigoli, 91.00, 16 / 10757696, Flavia Regina Moraes da Silva, 90.00, 17 / 10098281, Thamiris Giraldeli Pozippe, 90.00, 18 / 10758338, Patric Eduardo Paschoal Mota, 89.00, 19 / 10505679, Graziela Boaretti Rigobelo, 89.00, 20 / 10755980, Gustavo Almeida Falco**, 89.00, 21 / 10057586, Andressa Helena de Souza Cipriano, 89.00, 22 / 10524750, Carolina Galvao de Mattos Menezes, 89.00, 23 / 10084936, Rafaela Carmen de Lucini, 89.00, 24 / 10714580, Fabricio Rodrigues Camargos, 89.00, 25 / 10554789, Claudinei Aparecido Diniz, 88.00, 26 / 10956641, Patricia Alves de Sousa, 88.00, 27 / 10918191, Angelo Aparecido Ferraro Junior, 88.00, 28 / 10312258, Givanildo dos Santos Novais, 88.00, 29.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10312258, Givanildo dos Santos Novais, 88.00, 1 / 10367980, Irene Maria Alarcia, 87.00, 2 / 10319468, Waldilene Ferreira da Silva, 86.00, 3 / 10400830, Thalita Tavares da Silva, 85.00, 4 / 10713648, Joab Marques Rodrigues, 85.00, 5 / 11315537, Anderson Jose Brandao, 82.00, 6 / 10639776, Suelen Suely Gonzales Pillco, 81.00, 7 / 11097131, Tais Nascimento dos Santos Bonfim, 81.00, 8.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BAURU – SP

10737827, Thais Desan de Castro Martins, 105.00, 1 / 10320494, Ary Batista Rocha Junior, 100.00, 2 / 10393634, Franciele Cristina Ribeiro da Silva, 99.00, 3 / 10495615, Daniel Jabur Lot Silva, 98.00, 4 / 10753150, Tamires Regina Batisoco Dinhani, 98.00, 5 / 10086004, Luiza Rodrigues da Silva Alcantara, 98.00, 6 / 10284833, Suelle Caroline Cruz, 95.00, 7 / 10047711, Mara Lucia Rodrigues Pinheiro, 94.00, 8 / 10778066, Cristian Lee Silva Colombo, 94.00, 9 / 11293635, Edilaine Cristina Ferreira**, 93.00, 10 / 10693396, Daniel Carlos Maia Martins, 92.00, 11 / 10318790, Jose Cristiano Frasson, 90.00, 12 / 10837226, Michelle Cristina Simon, 90.00, 13 / 10199363, Bruno Vinicius dos Reis de Aquino, 90.00, 14 / 10386279, Isabela de Oliveira, 89.00, 15 / 10583927, Giovana da Silva Trevizan, 89.00, 16 / 10392435, Beatrice Cristine de Andrade, 88.00, 17 / 10761686, Joao Batista Tidei, 88.00, 18 / 10781993, Lucas Alexandrino Godoy Bueno*, 71.00, 19.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10778066, Cristian Lee Silva Colombo, 94.00, 1 / 11293635, Edilaine Cristina Ferreira, 93.00, 2 / 10068289, Saulo Daniel de Sousa Rodrigues, 87.00, 3 / 10743772, Angelica Thais Camargo Barbosa, 80.00, 4 / 11167627, Laureliz do Carmo Simao Tino, 78.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAMPINAS – SP

10319776, Jhenne Kallen Santos Silva, 98.00, 1 / 11166356, Rayssa Moraes Sousa, 95.00, 2 / 10813590, Maria do Carmo Martins Lima Lopes, 91.00, 3 / 10569153, Patricia de Oliveira Marchezine, 91.00, 4 / 10922290, Jessica de Paula Faria, 91.00, 5 / 10468621, Amanda Fiuza Amorim, 90.00, 6 / 10239106, Mario Cesar Belon, 90.00, 7 / 10786628, Alessandra de Lima Bracaioli, 90.00, 8 / 10590052, Haruki Sato, 89.00, 9 / 11075412, Thais Santiago Modesto, 89.00, 10 / 10203924, Eduardo de Souza Monsueto, 88.00, 11 / 10434244, Gerson Ribeiro Batista Teixeira, 88.00, 12 / 10047313, Amanda Marcondes Rosa, 88.00, 13 / 10958420, Osmair Gasparello de Oliveira, 88.00, 14 / 10063718, Celso Rogerio Valadas Lirio, 88.00, 15 / 10513075, Marcelo Cardoso, 88.00, 16 / 10130280, Cleyton de Sena Domingos, 88.00, 17 / 10330419, Deise Marisa de Souza, 88.00, 18 / 10676222, Cristina Aparecida Pinto*, 59.00, 19 / 10756234, Jefferson Caril Hereman*, 57.00, 20.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10986333, Valdecy dos Santos, 82.00, 1 / 10114527, Maria Cristiene do Nascimento Silva, 81.00, 2 / 10081787, Debora Tainara Ferreira dos Santos, 80.00, 3 / 10762745, Rodrigo Rezende da Silva, 77.00, 4 / 11122735, Josi Pereira de Lima, 77.00, 5.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX GUARULHOS – SP

10055677, Erika Taira Ue, 99.00, 1 / 10572790, Jose Roberto dos Santos, 99.00, 2 / 10958207, Matheus Ferreira Jacintho, 97.00, 3 / 10749470, Sheila Candida Felipe Martins, 96.00, 4 / 10253356, Leonardo Tosi de Mello, 96.00, 5 / 11027057, Gustavo Lopes dos Santos, 94.00, 6 / 11027971, Jucelio Rocha da Silva, 94.00, 7 / 10114591, Talita de Oliveira Marcola Mendonca, 94.00, 8 / 10828663, Lucas dos Reis Santana Rodrigues, 93.00, 9 / 10978246, Alideia Aparecida de Oliveira, 92.00, 10 / 10568317, Jhonatas Marques da Silva, 91.00, 11 / 10944428, Caroline Goncalves dos Santos Nogueira, 91.00, 12 / 10906426, Odair Souza Silva, 90.00, 13 / 10920363, Talita Bruna Graneiro Rocha, 90.00, 14 / 10754074, Elise Frazao de Castro Villar, 90.00, 15 / 10319134, Juliana Christina Newton Szabo, 89.00, 16 / 10270974, Rogerio Carlos Ferreira, 88.00, 17 / 10428782, Livia Beatriz Camilo da Silva, 86.00, 18 / 10578005, Leticia Lucon Bellucci, 85.00, 19 / 10139899, Lilian Cristina Leyton Giordano, 85.00, 20 / 10125277, Fernando Oliveira Mota da Silva, 85.00, 21 / 10383498, Evelyn Monteiro Francisco Barboza, 85.00, 22 / 10378185, Eduardo Ferreira da Silva*, 70.00, 23.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10828663, Lucas dos Reis Santana Rodrigues, 93.00, 1 / 10568317, Jhonatas Marques da Silva, 91.00, 2 / 10944428, Caroline Goncalves dos Santos Nogueira, 91.00, 3 / 10125277, Fernando Oliveira Mota da Silva, 85.00, 4 / 10614135, Caroline Luciane Silva Martins, 84.00, 5 / 10364070, Rosana Candido de Souza, 80.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JUNDIAÍ – SP

11438945, Henrique Montenegro Belmiro de Souza, 108.00, 1 / 10879174, Erico Augusto Leiva, 107.00, 2 / 10682536, Thamara Ana Fernandes Silveira, 102.00, 3 / 10523955, Luis Felipe Morollo Franco de Almeida, 98.00, 4 / 10956875, Andre Luiz Batista Constantino, 98.00, 5 / 11146101, Thiago Faria Silva de Araujo, 97.00, 6 / 10129355, Barbara Cerqueira Souza, 96.00, 7 / 10398947, Stefany Rodrigues Mello, 96.00, 8 / 10306085, Diego Alves do Nascimento, 96.00, 9 / 11084479, Gabriel da Silva Feitosa, 95.00, 10 / 10140227, Lucas Lazzaretti Grana, 95.00, 11 / 10490360, Pedro Henrique Lee, 94.00, 12 / 10957886, Dalila Sousa de Oliveira, 94.00, 13 / 11173429, Marcelo de Andrade, 92.00, 14 / 10003507, Suellen Cristina Oliveira dos Santos, 92.00, 15 / 11001636, Victoria Santanna Benites, 92.00, 16 / 10848161, Olivia Nogueira Silva Marak, 92.00, 17 / 10154617, Mariene Lourenco da Silva, 91.00, 18 / 11010700, Rejane Aparecida Tognetti Gasparotto, 91.00, 19 / 10230618, Antoniel da Silva Tertuliano, 91.00, 20 / 10150162, Luis Andre Martinho Pace, 91.00, 21 / 10595185, Gessica Targa de Souza**, 90.00, 22 / 10764961, Mariel Eduarda Simioni, 90.00, 23 / 10946743, Rodrigo Jose Pacheco, 90.00, 24 / 10430358, William Terence Dunne, 90.00, 25 / 10736393, Paula Miessa Tarvivo, 90.00, 26 / 10254549, Vivian Clemente Leite, 88.00, 27 / 11121970, Marcos Roberto Siqueira, 88.00, 28 / 10918154, Cleverson Rodrigues Nogueira*, 69.00, 29.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11084479, Gabriel da Silva Feitosa, 95.00, 1 / 11173429, Marcelo de Andrade, 92.00, 2 / 11042921, Ana Maria Souza Pereira, 80.00, 3 / 10847105, Emily Maria da Silva Gomes, 79.00, 4 / 10541947, Juliana Chaves Timo, 78.00, 5 / 11017103, Ed Carlos de Oliveira, 77.00, 6 / 11209309, Alexsandre Clemente Souza, 73.00, 7 / 10273196, Mauricio do Amaral Souza, 72.00, 8.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MARÍLIA – SP

10842287, Renata Prado de Souza Santos, 102.00, 1 / 10560909, Renan Romera Mariano da Silva, 102.00, 2 / 10734355, Bruno Cesar Batista, 98.00, 3 / 10163538, Viviane da Silva Sousa, 97.00, 4 / 10433766, Giseli Daiane Pereira Caires, 97.00, 5 / 10407476, Andressa Salviano, 97.00, 6 / 10146332, Matheus Simoes, 94.00, 7 / 10690987, Eudasio Cocheva de Souza, 92.00, 8 / 10706321, Nadia Kazue Nomi, 91.00, 9 / 11018912, Bruna Targino Cassimiro, 90.00, 10 / 10193300, Ana Carolina Rosse Pandolfi, 89.00, 11 / 10141864, Adriano Tironi da Silva, 88.00, 12 / 10906637, Daniela Vieira Maciel, 88.00, 13 / 11138294, Camila Fernanda da Silva, 88.00, 14 / 10929102, Carlos Eduardo da Silva, 87.00, 15 / 10042407, Jose Luiz Ferreira Cinman, 87.00, 16 / 10287494, Thais Estevam dos Santos, 87.00, 17 / 10370542, Aline Souza Hernandes, 86.00, 18 / 10586713, Hilario Augusto Martins Neto, 86.00, 19 / 10295323, Vladimir Destro, 86.00, 20 / 11247919, Juliana Sayuri Okuma, 86.00, 21 / 10232573, Weber Goncalves, 85.00, 22 / 10844144, Ana Leticia Oda, 85.00, 23 / 10142249, Matheus Galindo de Souza, 85.00, 24 / 10322278, Vania Azevedo da Silva*, 80.00, 25 / 11222675, Gilberto Antunes dos Santos*, 54.00, 26.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10842287, Renata Prado de Souza Santos, 102.00, 1 / 11018912, Bruna Targino Cassimiro, 90.00, 2 / 10929102, Carlos Eduardo da Silva, 87.00, 3 / 11100865, Anderson Thiago Souza de Oliveira, 79.00, 4 / 10713723, Amanda Cabrini Ferreira, 78.00, 5 / 10654382, Etoni da Silva Guimaraes, 70.00, 6 / 10376654, Marcela Aparecida dos Santos Pereira, 68.00, 7.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX OSASCO – SP

10331567, Marcos Roberto Santiago, 102.00, 1 / 10536637, Carina Martins Jorqueira Pliger, 102.00, 2 / 10363150, Lucas Vinicius Tenorio Goncalves, 98.00, 3 / 11021498, Alessandra Aparecida Pereira Rodrigues, 98.00, 4 / 10627322, Rodolfo Gomes de Paiva, 97.00, 5 / 10549907, Douglas Relvas Pereira, 96.00, 6 / 10303533, Mateus Goncalves Brito, 96.00, 7 / 10663294, Joao Alfredo Martinez Sevciuc, 95.00, 8 / 10287377, Daniela Fantini Alves, 94.00, 9 / 10026582, Magnolia de Jesus Xavier, 94.00, 10 / 10997193, Jailson de Araujo Macario, 94.00, 11 / 10168862, Anne Caroline Barros Santos, 91.00, 12 / 11012309, Fernanda Silva de Santana, 91.00, 13 / 10802554, Roberto de Amorim Oliveira, 89.00, 14 / 10835722, Eduardo Cascardi Nobrega, 89.00, 15 / 11199937, Joao Candido Feitosa de Souza, 89.00, 16 / 11244399, Rafael Laranjeira da Silva, 89.00, 17 / 10058301, Bruno Fernando Araujo, 88.00, 18 / 10049714, Geovani Guerra Prudente, 88.00, 19 / 10773837, Ricardo Fernandes Mariano, 88.00, 20 / 10265043, Antonio Marques Junior, 88.00, 21 / 11073488, Aline Menezes Ferreira, 88.00, 22 / 10603651, Rodrigo Leon Ramos Plati*, 66.00, 23.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10026582, Magnolia de Jesus Xavier, 94.00, 1 / 11012309, Fernanda Silva de Santana, 91.00, 2 / 10922163, Carlos Rodrigo Silva Rodrigues da Rocha, 82.00, 3 / 10406840, Ruama Keyla Braz Lima, 81.00, 4 / 10178894, Paulo Everton Goncalves do Nascimento Franco, 80.00, 5 / 10000900, William Alessandro de Assis, 78.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PIRACICABA – SP

10830924, Henrique Carvalho Daibello, 100.00, 1 / 10801514, Ana Claudia Ferreira Valdrighi Oliveira, 96.00, 2 / 11184874, Kathleen Rayane Felix Monteiro, 96.00, 3 / 10008826, Ana Carolina Vieira de Brito Dutra dos Santos, 94.00, 4 / 10697665, Diego Rosolem, 93.00, 5 / 11209553, Almino Jose de Freitas Neto, 92.00, 6 / 11318646, Karine Martins Breves Motta, 91.00, 7 / 10712811, Liana Elena de Oliveira, 91.00, 8 / 10993757, Michel Salvego Medeiros, 91.00, 9 / 11184333, Nargela Mathias Coelho da Silva, 90.00, 10 / 10482139, Pedro Miguel Marinho Oliveira da Silva, 90.00, 11 / 10486172, Ana Carolina Gomes de Lima de Sal, 89.00, 12 / 11206426, Lais Re Soares**, 89.00, 13 / 10724582, Sabrina Borges Ferraz Betti, 88.00, 14 / 10197432, Rogerio Costa de Alcantara, 88.00, 15 / 10761075, Fernando Santos de Castro, 87.00, 16 / 10519107, Gabriel Cadenassi Aguado, 87.00, 17 / 11250485, Ivi Cristina Indalecio Bueno, 86.00, 18 / 10829261, Roberta di Piero, 86.00, 19 / 10920006, Adriel Souza Barbosa, 85.00, 20 / 11049940, Debora Palline, 85.00, 21.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10482139, Pedro Miguel Marinho Oliveira da Silva, 90.00, 1 / 11416695, Ellen Gama dos Santos, 78.00, 2 / 10734553, Paula Maria da Silva, 71.00, 3 / 10853267, Amanda dos Santos Alves, 70.00, 4 / 10857265, Daiane Cristina da Silva Guimaraes, 69.00, 5 / 10751363, Nataniel Aparecido da Silva, 66.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PRESIDENTE PRUDENTE – SP

10004260, Sidmar Maciel Neres dos Santos, 106.00, 1 / 10856872, Camilla Meilsmidth Goes Becegatto, 102.00, 2 / 10932286, Eric Boni Fajardo, 96.00, 3 / 10492631, Valdecir Batista dos Santos, 95.00, 4 / 10349065, Ana Caroline Manganaro, 94.00, 5 / 11062085, Mailde Aparecida Henn Vieira, 93.00, 6 / 10492009, Welber Fernando de Lacerda, 92.00, 7 / 10337548, Mayra da Silva Lima, 91.00, 8 / 10158771, Lucas de Moura, 91.00, 9 / 10235261, Wignis da Silva Pereira, 91.00, 10 / 10271684, Junyor Gomes Colhado, 90.00, 11 / 10590508, Patricia Pietro dos Santos, 90.00, 12 / 10908646, Beatriz Moncinhatto Pelisson, 90.00, 13 / 10473020, Ana Paula Fonseca Martins, 90.00, 14 / 10704563, Jussara da Silva Muniz, 90.00, 15 / 10188733, Aline Rodrigues de Lima, 89.00, 16 / 11093414, Richard Iuri Mascia Tulio, 88.00, 17 / 11032093, Sandra Regina Pereira Neres, 88.00, 18 / 10326072, Renata Torres Kozuki, 87.00, 19 / 10220481, Adial Ribeiro Godoy Junior, 87.00, 20 / 10869127, Amanda Padovani Postinguel, 86.00, 21 / 10214947, Ricardo Alves de Oliveira*, 72.00, 22 / 10866093, Angelo Sumita de Medeiros*, 65.00, 23.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11032093, Sandra Regina Pereira Neres, 88.00, 1 / 10763904, Murilo Neves do Nascimento, 83.00, 2 / 10855354, Araceli Mascarenhas da Costa, 81.00, 3 / 10078256, Adso Alessandro Augusto Marques dos Santos Zubcov, 80.00, 4 / 11229566, Cristiane Cruz de Oliveira, 79.00, 5 / 10762531, Roberto de Almeida Miranda, 79.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX RIBEIRÃO PRETO – SP

10491482, Stephanie Andrade Silva, 105.00, 1 / 10260371, Leonardo Abrao de Carvalho, 101.00, 2 / 10877606, Fernanda Ferreira Turcato, 100.00, 3 / 10061908, Lucas Alves Ribeiro, 100.00, 4 / 10955892, Pedro Turrini Neto, 99.00, 5 / 10807199, Waldes Rubens Soares, 98.00, 6 / 10717713, Gustavo Ferrari Contin, 97.00, 7 / 10276259, Wanessa Angelica Ramos, 96.00, 8 / 10553458, Adolfo da Silva Ferrari, 96.00, 9 / 10814236, Lucas Jorge da Silva, 95.00, 10 / 11135509, Orlandino Candido da Silva, 94.00, 11 / 11283705, Leila de Fatima Lima, 94.00, 12 / 10808193, Daniela Teixeira Batista, 93.00, 13 / 10540438, Roberta Peres Chiaradia Costa, 93.00, 14 / 11050980, Roberta Claudino dos Santos, 92.00, 15 / 10400555, Marilia Gama Sauaia, 92.00, 16 / 11078699, Carla Roberta Bettini de Godoy, 92.00, 17 / 10677335, Valquiria Costa Brito de Castro, 91.00, 18 / 10935242, Patricia Rosana Chini, 91.00, 19 / 10187231, Vanessa Cristina Iannaccio da Silveira, 90.00, 20 / 10720088, Charlote Aparecida Mara dos Santos Linardi, 90.00, 21 / 10435406, Manoela Menossi da Silva, 90.00, 22 / 10521701, Adevaldir Giroldo Junior, 90.00, 23 / 10522891, Cassia Leal de Carvalho, 90.00, 24 / 10872023, Cassia Sousa*, 72.00, 25 / 10551110, Rafael Alves Passareli*, 66.00, 26.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10814236, Lucas Jorge da Silva, 95.00, 1 / 10298470, Fransergio Domingos dos Santos, 88.00, 2 / 10936885, Amanda Donizete de Souza, 84.00, 3 / 10653027, Itailanda Pereira da Costa Rodrigues, 82.00, 4 / 10603374, Taiza Silva Lopes, 79.00, 5 / 11077279, Beatriz Cristina Venceslau Felix, 77.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SANTOS – SP

10013793, Cesar Curado dos Santos, 108.00, 1 / 10823310, Marcel Gilberto Braga de Lima, 105.00, 2 / 10667553, Silas Aires Moraes, 102.00, 3 / 10435453, Rosana Pereira Marques, 101.00, 4 / 10212084, Rosane Lacerda Neto, 99.00, 5 / 10772835, Jessica Striatto, 98.00, 6 / 10202004, Deivid Souza de Andrade, 98.00, 7 / 10695320, Gustavo Batista de Souza, 97.00, 8 / 10542394, Jose Flavio de Almeida, 97.00, 9 / 10889523, Artur Santos Santana, 96.00, 10 / 10443253, Matheus Murakami Teixeira, 94.00, 11 / 10193649, Guilherme Mascarenhas Santos, 94.00, 12 / 10133340, Marcelo Alves de Souza, 94.00, 13 / 10750843, Juliana Lourencon Canela, 93.00, 14 / 10021475, Marcus Vinicius Pereira Viana, 93.00, 15 / 10447283, Michelle Salustiano Kanachiro, 93.00, 16 / 10314262, Tainara Aparecida Lima Celestino, 92.00, 17 / 10443101, Matheus Burger Mendes, 92.00, 18 / 11051449, Daniel Evangelista dos Santos, 92.00, 19 / 10031808, Patricia Andrade de Matos, 91.00, 20 / 10063604, Andre Barbosa Motta, 91.00, 21 / 11002706, Joyce Leite Baltazar de Jesus, 91.00, 22 / 10510499, Alison Flor da Silva, 90.00, 23 / 10879599, Luciana Marin Faneco, 89.00, 24 / 10710316, Rodrigo de Souza Greco, 89.00, 25 / 10215362, Juliana Xavier do Nascimento, 89.00, 26 / 10728394, Marco Antonio Satil Sorrentino, 89.00, 27 / 10500890, Maria Madalena da Silva Freire, 88.00, 28 / 10984831, Thamires Augusta de Siqueira Junqueira Dias, 88.00, 29 / 10586122, Caio Motta Beran Mastrocola, 88.00, 30 / 10880902, Davi Jesus de Lirio*, 83.00, 31 / 10323885, Daniel Neri dos Santos Tome*, 71.00, 32.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10173755, Renato Bruno Soares Freitas, 88.00, 1 / 10833830, Ivone Cristina Moreira Rosero, 82.00, 2 / 10839344, Vilma Aparecida Goncalves de Oliveira, 79.00, 3 / 10668971, Igor Pereira, 79.00, 4 / 10655717, Cibele Barcelos Paes, 78.00, 5 / 10398380, Danilo Goncalves Cortez de Moura, 78.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP

10768778, Marilene de Oliveira Machado, 98.00, 1 / 10655812, Jeferson Donizetti Garcia, 97.00, 2 / 10118207, Silvia Helena Maia**, 95.00, 3 / 10163286, Vanessa Bertani Costa Fortes, 95.00, 4 / 10620302, Paulo Hamilton Silva Junior, 95.00, 5 / 10045329, Luiza Liao Marino, 94.00, 6 / 10704864, Elisangela Polississo Rueda, 94.00, 7 / 10848933, Juliana Cristina Nascimento Burin, 94.00, 8 / 10553266, Fabio Henrique Martins, 92.00, 9 / 10795620, Gabriela Pereira Barbosa, 92.00, 10 / 10123961, Murilo Thome de Falco, 91.00, 11 / 11063208, Jessica Cristina dos Santos Lopes, 90.00, 12 / 10198128, Felipe Figueiredo Lins, 90.00, 13 / 10100699, Rafaela Perez Fernandez, 90.00, 14 / 10613961, Elena Regina Silveira Carvalhares de Padua, 90.00, 15 / 10944583, Iara Pasqualini Favero, 89.00, 16 / 10765323, Simone dos Santos Gomes, 89.00, 17 / 10092274, Joao Paulo Rocha Tonella, 88.00, 18 / 10620935, Ana Elisa Dias Nahime Favaron, 88.00, 19 / 10135622, Ana Rita Patrezi Zanatta, 88.00, 20 / 10585301, Rene Rodrigues de Morais, 87.00, 21 / 10755482, Helen Cristiane Moreira Silva*, 70.00, 22.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10122944, Tatiane Cristina Barboza Terassi, 81.00, 1 / 10150855, Leandro Donizetti Goes, 80.00, 2 / 10600178, Bruna Carolina Ribeiro Cerutti, 80.00, 3 / 10822717, Mauricio Custodio Junior, 76.00, 4 / 10887502, Joao Paulo Pereira da Silva, 76.00, 5 / 10175382, Caroline Lima Ferreira Augusto, 69.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP

10751450, Osmar Silva Rodrigues, 105.00, 1 / 10180975, Claudomiro Rogerio Licinio, 103.00, 2 / 10016904, Kaio Augusto Genari, 101.00, 3 / 10144387, Priscila Machado Perosa, 100.00, 4 / 10167427, Erica Luppi Tofoli da Silva, 99.00, 5 / 10824532, Ivan Yokomachi, 98.00, 6 / 11141333, Renan Roberto Alves Pereira, 98.00, 7 / 11018472, Carlos Eduardo Caetano de Mello, 98.00, 8 / 11161912, Fernando Diogo Camuci Furquim, 97.00, 9 / 10177894, Jessica dos Santos Paula, 96.00, 10 / 10214088, Walisson Silvino Borges da Silva, 96.00, 11 / 10766965, Ane Franciele Tapparo Moraes, 94.00, 12 / 10965593, Cristina Miranda Neves, 94.00, 13 / 10992885, Marcos Roberto Martins Mantovani, 94.00, 14 / 10912504, Milene Lara Fernandes dos Santos, 93.00, 15 / 11142267, Leonardo Henrique Gomes, 93.00, 16 / 10549958, Rafael Tomazele de Carvalho, 92.00, 17 / 10746370, Fernando Taveira Vilela, 92.00, 18 / 10322799, Francine Marangoni Souza Ciantelli, 92.00, 19 / 10636021, Luciana Mumic de Oliveira Alves, 92.00, 20 / 10139994, Hitalo Jose Pereira Neves, 91.00, 21 / 10471632, Karina Mantovani, 91.00, 22 / 10602232, Ludmila Lopes Munhoz Guardia Drago, 90.00, 23 / 10800527, Rafael Tiradentes Foncato, 89.00, 24 / 11398800, Fernando Jablonski da Silveira, 89.00, 25 / 10496258, Vinicius Fernandes Martins de Souza, 89.00, 26 / 10231523, Weslen Henrique da Silva*, 70.00, 27 / 11134882, Valdeir Alves da Silva Junior*, 62.00, 28.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10091519, Isis Domingos Padua, 87.00, 1 / 10092300, Vinicius Alves da Silva, 81.00, 2 / 11065261, Izabela de Araujo Meirinhos, 75.00, 3 / 11057051, Matheus de Jesus da Silveira, 75.00, 4 / 10439964, Deise Nayara Lino, 73.00, 5 / 10834313, Natalia Regina Silva Figueiredo Botelho, 73.00, 6 / 10573496, Geyci Carla Britto de Souza, 70.00, 7.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SÃO PAULO – SP

10410092, Izabel Topalian, 107.00, 1 / 10270625, Diego de Miranda Estevam dos Reis, 106.00, 2 / 10396096, Helen Moura Moitinho, 104.00, 3 / 10747555, Mariana Esteves Teixeira, 104.00, 4 / 10349753, Ariela Ferreira da Silva Siqueira de Jesus, 102.00, 5 / 10562396, Victoria Baldow de Souza, 102.00, 6 / 10214551, Bruna Bueno Muniz, 101.00, 7 / 10743639, Solange Behrens, 98.00, 8 / 10477473, Renan de Almeida Carneiro, 98.00, 9 / 10591802, Matheus Horvath de Oliveira, 98.00, 10 / 10274195, Fernanda Bignardi Padilha, 97.00, 11 / 10004200, Solange Goncalves de Andrade, 97.00, 12 / 10107288, Thais de Souza Truyts, 97.00, 13 / 10121902, Caio Rogerio de Campos Albanese, 96.00, 14 / 10777929, Alessandro Eiji Lopes, 96.00, 15 / 10873084, Lucianne Moreira Costa de Sousa, 96.00, 16 / 10707549, Tatiane Coutinho Cardoso Sousa, 96.00, 17 / 10577048, Silas Domingues da Silva, 96.00, 18 / 10046404, Marcos Rodrigues Santos, 96.00, 19 / 10496301, Thierry Ferreira, 96.00, 20 / 10305334, Ariane Pereira da Silva, 96.00, 21 / 10328447, Thomas Pereira Valente, 96.00, 22 / 10512729, Mariana Machado Simoes de Oliveira, 96.00, 23 / 10121763, Lucas Passos Carvalho, 95.00, 24.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10873084, Lucianne Moreira Costa de Sousa, 96.00, 1 / 10046404, Marcos Rodrigues Santos, 96.00, 2 / 10237791, Luiz Henrique Souza Santos, 94.00, 3 / 10724333, Luciana Andreia Gomes de Carvalho, 93.00, 4 / 10745159, Andreina Talissa Cardoso de Sousa, 88.00, 5 / 10925435, Luana Cristiane das Dores, 87.00, 6.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SOROCABA – SP

11026583, Tadayoshi Matsune, 100.00, 1 / 10450355, Iramaia Curtolo de Loiola Lima, 98.00, 2 / 10813804, Bruna Ramos Azevedo, 98.00, 3 / 10094680, Carlos Alberto Machado**, 97.00, 4 / 10720266, Karine Borges, 96.00, 5 / 10943667, Isabela Sewaybricker de Oliveira, 96.00, 6 / 10541976, Joyce Regina Morgan, 96.00, 7 / 10347958, Natalia Carneiro de Campos Rolim, 93.00, 8 / 10001671, Marina Regina Furtado, 93.00, 9 / 11000304, Cristiane Almeida Alves Concianci, 93.00, 10 / 10503242, Sergio Max Isidorio Ferreira, 93.00, 11 / 11145640, Edmar Roberto de Souza, 92.00, 12 / 10887625, Natalia Nunes de Oliveira, 92.00, 13 / 10816026, Isaac Feldmann, 92.00, 14 / 10496791, Alexsandro Rodrigues de Almeida, 92.00, 15 / 10067436, Tabata Larissa Moreira Zabadal, 91.00, 16 / 10422297, Alexsandro Pereira Ferreira, 91.00, 17 / 10784846, Samara Clemente de Abreu, 91.00, 18 / 10056768, Vitor Miguel Carvalho Martins, 90.00, 19 / 10792774, Fernanda Barroso da Silva Comeron, 90.00, 20 / 11163428, Yuji Shimojo, 90.00, 21 / 10987276, Janaina Carvalho Marinho Fernandes, 90.00, 22 / 10425978, Paulo Sergio de Moraes Simoneti, 90.00, 23 / 10496395, Natalia Coelho da Silva, 89.00, 24 / 10039034, Leonardo de Oliveira Dantas, 89.00, 25 / 10372384, Marcelo Luis Soares Simoneti, 89.00, 26 / 10133927, Leticia Ruivo Schandler, 89.00, 27.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

11145640, Edmar Roberto de Souza, 92.00, 1 / 10146596, Fernanda Williane Costa Bomfim, 82.00, 2 / 11195473, Joao Carlos de Oliveira Rosa, 82.00, 3 / 10829342, Juciene Ferreira Borges Santos, 72.00, 4 / 10450547, Daniele Samara Pereira Crudi, 71.00, 5 / 11221967, Suelem Aparecida do Nascimento, 69.00, 6 / 10024370, Andrielle Karine Aparecida de Andrade Silva, 68.00, 7.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VALE DO PARAÍBA – SP

10579502, Marcelo de Oliveira Filho, 105.00, 1 / 10960532, Daniela Ines Loreto Saraiva, 104.00, 2 / 10814408, Marysley Jeremias Braga, 100.00, 3 / 10628856, Yasmin Ferreira de Brito, 99.00, 4 / 10787099, Patricia Elaine Moreira Gato, 99.00, 5 / 10840799, Fernanda Cristina Barduco, 98.00, 6 / 10716585, Mateus Renno Nepomuceno Silva, 98.00, 7 / 11223658, Wagner Ocimar Balieiro, 98.00, 8 / 10485028, Terezinha Aparecida Pimenta, 98.00, 9 / 10945592, Lucas Lopes de Moura, 98.00, 10 / 10574647, Miriam Ferreira de Souza, 97.00, 11 / 10863491, Herminia Maria de Andrade Faria, 97.00, 12 / 10999863, Silvia Regina Mancini, 96.00, 13 / 10754165, Ranieri de Souza Andrade, 96.00, 14 / 10878086, Josyanne de Cassia Feliciano, 96.00, 15 / 10531847, Samuel Rocha Cavalca Leite, 95.00, 16 / 10754928, Tamires Guimaraes Barros Chagas, 95.00, 17 / 10805453, Marcio Jose Cavalcanti do Nascimento, 94.00, 18 / 10942759, Marcela Oliveira da Silva, 94.00, 19 / 10257829, Mariana Carvalho Fernandes, 93.00, 20 / 10788344, Amanda Aureliano Ferreira, 92.00, 21 / 10485146, Jose Roberto Alves Neves Junior, 92.00, 22 / 10593392, Leonardo Rodrigues de Sousa, 92.00, 23 / 10743960, Daiane Bernardi Machado, 91.00, 24 / 10809814, Eder Freire das Neves, 91.00, 25 / 10971869, Alisson Adriani de Freitas Santos Castro, 91.00, 26 / 10077606, Adelson Matheus Carvalho Ribeiro, 91.00, 27.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10485028, Terezinha Aparecida Pimenta, 98.00, 1 / 10754928, Tamires Guimaraes Barros Chagas, 95.00, 2 / 10788344, Amanda Aureliano Ferreira, 92.00, 3 / 10179795, Joselia Julia da Silva, 84.00, 4 / 10698060, Lua dos Passos Santos, 76.00, 5 / 10898945, Glauce Maria Alves de Carvalho, 73.00, 6 / 10927747, Marianne de Oliveira Souza, 73.00, 7.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PALMAS – TO

10315579, Helen Cristina Almeida da Silva, 108.00, 1 / 11100812, Rafael Joaquim Reveilleau, 102.00, 2 / 10550669, Bruno Marcelo Guimaraes Miranda, 99.00, 3 / 11175457, Michael Pereira de Sousa Cruz, 99.00, 4 / 10250482, Leonardo Alves Machado, 98.00, 5 / 10184207, Maria da Piedade Chaves de Andrade, 97.00, 6 / 10620539, Alice Cardoso Vidal, 96.00, 7 / 10182656, Jocilea Souza de Barros, 95.00, 8 / 10677674, Andre Sousa Oliveira, 94.00, 9 / 10021652, Andre Rocha Assis, 94.00, 10 / 11075725, Cecilia Breda de Andrade Lima, 94.00, 11 / 10110205, Alec Ribeiro Santos, 92.00, 12 / 10350557, Elias Siqueira da Silva, 92.00, 13 / 10755510, Maksud Rangel Santos da Cruz, 92.00, 14 / 10381164, Juliano Brauller Macedo, 92.00, 15 / 10736860, Liliane Cavalcante Limeira, 91.00, 16 / 10067330, Byancca de Sousa Amorim Gama, 91.00, 17 / 10722968, Mabia Louca Curcino, 91.00, 18 / 10072788, Danuza Ferreira Mendonca Rocha, 91.00, 19 / 10059368, Arcenio Curcino Ramalho, 91.00, 20 / 10122550, Rafhael Amorim Barbosa, 91.00, 21 / 10726540, Amanda Jessica Sales da Silva Morais, 91.00, 22 / 10458403, Tatiane Carvalho Cerqueira, 90.00, 23 / 11198173, Sebastiao Marcos Gaspio Freire Filho, 90.00, 24 / 10299748, Dandara Araujo Carneiro, 90.00, 25 / 10778997, Jeane Sirqueira, 89.00, 26 / 10798447, Jadley Ribeiro Almeida, 89.00, 27 / 10003405, Wesney Ferreira da Silva, 89.00, 28 / 10315731, Everaldo Sousa Viana, 89.00, 29 / 10916790, Joyce Mara Batista Araujo, 88.00, 30 / 10530945, Maria do Socorro Rodrigues Ramos Oliveira, 88.00, 31 / 10363190, Thaisa Reis Pires da Silva Rocha, 88.00, 32 / 10533326, Wellem Kassya de Oliveira Venancio Rosa, 88.00, 33 / 10224024, Paula Eduarda Pereira Oliveira, 88.00, 34 / 10605612, Mariana Freiria Dallacqua, 88.00, 35 / 10447010, Vinicius Monteiro Galvao da Silva, 88.00, 36 / 10340550, Leonardo Nunes das Neves*, 76.00, 37 / 10187101, Marcos Antonio Ribeiro dos Santos*, 68.00, 38.

Resultado final na primeira etapa do concurso público dos candidatos negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final na primeira etapa do concurso e classificação final na primeira etapa do concurso público.

10250482, Leonardo Alves Machado, 98.00, 1 / 10110205, Alec Ribeiro Santos, 92.00, 2 / 10067330, Byancca de Sousa Amorim Gama, 91.00, 3 / 10122550, Rafhael Amorim Barbosa, 91.00, 4 / 10458403, Tatiane Carvalho Cerqueira, 90.00, 5 / 11198173, Sebastiao Marcos Gaspio Freire Filho, 90.00, 6 / 10003405, Wesney Ferreira da Silva, 89.00, 7 / 10533326, Wellem Kassya de Oliveira Venancio Rosa, 88.00, 8 / 10224024, Paula Eduarda Pereira Oliveira, 88.00, 9 / 10614185, Ingrid Ferreira Furtado, 86.00, 10.

* Concorrendo somente como PCD

** Concorrendo como Ampla Concorrência e como PCD

2 DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO

2.1 Convocação para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: cargo/Gerência Executiva do INSS, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX RIO BRANCO – AC

11054946, Alexandre Magno da Paz / 11072073, Elio de Gusmao Vasconcelos Neto / 10831797, Elisandra Correia Teixeira / 10722723, Julio Cesar da Silva Martins / 10398269, Lais Priscilla Fraga Galvao / 10236220, Maria do Carmo Sales Pereira / 10047202, Wilton de Oliveira Moreira.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11369570, Douglas Fernando Carvalho Sol.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10916823, Mackdowgla Costa da Silva / 10175043, Magno Chaves Souza / 10047202, Wilton de Oliveira Moreira.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MACEIÓ – AL

10958784, Arielle Ribeiro Bezerra / 10778155, Cristiano Gomes Figueiredo / 10498596, Joalan Klinger da Silva / 10679082, Joao Victor de Souza Vieira / 10263663, Lauriany Maria Ferreira Araujo / 10256561, Maria Adriana da Cunha Franca / 10743686, Samuel Ferreira da Silva Rocha / 10271895, Sirlene Souza Silva / 10247309, Thaynara Andrade Aguiar.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10770616, Alberto Pita de Azevedo.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10653381, Israel Silva da Conceicao / 10056236, Joao Guilherme Cordeiro Acioli / 10001963, Rhayssa Germanna Silva Higino.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MANAUS – AM

10944220, Alberto Magno de Medeiros Chixaro / 11454985, Brendon Batista da Conceicao / 11092730, Carlos Manuel Costa Fernandes / 10753551, Carolina Ramos de Souza Oliveira / 10047428, Daniel Rodrigues Chagas Junior / 10120225, Daniele de Oliveira / 10023364, Danielle Benchimol Gomes / 11398448, Eder Leoni Mancini / 10952765, Edney Gomes do Nascimento / 10660719, Elenilson Antonio Luz Cruz / 10215097, Evandro Bento da Silva / 10066962, Fabiany Abreu Menezes Aguiar / 10551509, Francisco das Chagas Silva / 10704561, Gabriel Freire de Souza / 10649252, Gabriel Mar da Silva / 10214993, Glaucia Alves Tavares / 10231161, Heitor Malta Lopes do Amaral / 10627202, Igor Matheus Severo de Andrade / 10114601, Igor Moraes Bezerra Calixto / 10775405, Juliana Almeida de Santana Menezes Ferreira / 10567952, Kamila Teixeira Bonfim / 10143421, Lorrana Oliveira Gadelha / 10728971, Lucas Xavier Souza / 10209828, Maiara Rodrigues Alves Maximiano / 10775716, Marcus Vinicius Cunha Ferreira / 10551574, Matheus Farias Leao / 10567205, Naira Vieira Braga / 10724969, Natasha dos Anjos Mattos / 10827985, Nathalia Teixeira Bittencourt / 10174516, Nayron Igor Tomaz da Silva / 10660655, Patricia de Lima Linhares / 11023671, Paulo Fernando Fonseca Castagnari / 10716148, Paulo Roberto Tavares Ferreira Filho / 10108912, Pedro Rafael Alencar da Silva / 10346059, Raphael Ricelle de Oliveira Ferreira / 10265038, Ricardo Augusto Maues Guedes Filho / 10850984, Sabrina Lima da Silva / 10126289, Samuel David Lins Couto / 10017246, Sandro Saraiva Antony / 10748469, Sara Ventura Palmeira / 11014934, Vanessa Aparecida Jartas Silva / 11018459, Victor Hugo Amorim Rique / 10867538, Vinicius Assis Alves / 10188560, Ynara Pereira de Lima.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10854255, Edson Rodrigues Pereira / 11376684, Eduardo dos Santos Ramos / 10763655, Moises Crisostomo Rodrigues.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10701209, Ana Cristina Cantanhede Barros / 10871282, Antonio Alves Costa Neto / 11264891, Antonio Jose Kayan Alves Vasconcelos / 10401939, Artur do Prado Araujo / 10551509, Francisco das Chagas Silva / 10796400, Franque Ribeiro Oliveira / 10917284, Lucas Henrique da Silva Marques / 10872153, Maria Thais Fontes de Freitas / 10202983, Mateus da Silva dos Reis / 10093077, Matheus Ferreira de Barcelos / 10724969, Natasha dos Anjos Mattos / 10995218, Roberto Rocha Guimaraes da Silva Junior / 11283016, Samantha Regina da Silva Moreira / 10292463, Thiago Henrique Alves Costa.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MACAPÁ – AP

10254772, Alessandra dos Santos Paiva / 10351118, Arlete dos Santos Pereira / 10232776, Camila da Costa Marques / 10851216, Hiago Schiaat Lima Cesar / 10230255, Jardel Araujo da Silva / 10094764, Roger Muller Santos dos Santos / 10199349, Yasmin Barrozo de Oliveira.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10969053, Hilarielton Monteiro Picanco.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10232776, Camila da Costa Marques / 11122596, Elizeu dos Santos Rangel / 11257025, Thiago do Nascimento Moreira.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BARREIRAS – BA

10010284, Caick dos Santos Silva / 10984434, Fabio Silva Oliveira / 10752563, Joao Pedro Ribeiro Pacheco.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10570154, Armando Lauro Costa Neto.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10711833, Joao Pedro de Jesus Silva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX FEIRA DE SANTANA – BA

10641785, Danilo Gois de Andrade / 10010154, Lidia Ribeiro de Oliveira / 10015629, Silene dos Santos Brandao.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11170585, Maira Moreira Peixoto Coelho.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10695033, Walber Santos de Almeida.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10740871, Cleber Santos Santana.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ITABUNA – BA

10609920, Adriana Angelo dos Santos Sarmento / 10823638, Bruno Carvalho Nunes / 10726301, Flavia Rubia Pariz / 10690217, Frederico Lauton Guimaraes / 11142483, Livia Fernanda Dias Rufino / 11055065, Milena dos Santos Pereira / 10020035, Tarcisio Ribeiro dos Santos.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10873271, Erika Brandao Andrade.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10995767, Givaldo Santos / 10681795, Nivalda Santos Oliveira / 10020035, Tarcisio Ribeiro dos Santos.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JUAZEIRO – BA

10554590, Adriana Ribeiro de Amorim / 10697186, Girlene Pinto Sousa / 10019409, Gustavo Elias de Carvalho Rolemberg / 10117449, Marly Magna Pereira do Nascimento.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10126038, Wilken Berken Pereira da Silva.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10129338, Matheus Sousa de Miranda.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SALVADOR – BA

10923118, Breno Custodio Rabelo Goes / 11049027, Bruna dos Santos de Brito / 10101286, Daiane Pereira Franklin / 10116848, Dario Menezes / 10488366, Joao Vinicius da Silva Lisboa / 10159301, Marcia Barreto Pereira / 11159075, Miris Jaira Rodrigues Silva.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10178899, Ronaldo Jose Atahide Amorim.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10923118, Breno Custodio Rabelo Goes / 10116848, Dario Menezes / 10488366, Joao Vinicius da Silva Lisboa / 10261782, Mariana Xavier de Oliveira / 11185387, Rosana Costa Rocha.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BA

11036327, Franciele de Oliveira Araujo / 10835005, Geisa Sousa Coutinho / 10492309, Lucas dos Santos Caldas / 10119682, Rafael da Silva Gusmao de Oliveira / 11299300, Rafael de Oliveira / 10949570, Rosangelo de Andrade Ferreira.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10629284, Carlos Humberto de Oliveira Filho.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10022675, Cintia Maria Silva dos Santos / 10492309, Lucas dos Santos Caldas / 10323868, Roseane dos Santos Ribeiro.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VITÓRIA DA CONQUISTA – BA

10039395, Aelson Paixao de Jesus Junior / 10894039, Caio Santos de Oliveira / 10015484, Darlan dos Anjos Piloto.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10750786, Potagoras Millas Santos de Oliveira.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX FORTALEZA – CE

10038365, Emanoel Thobias Rocha Candido / 10203910, Joao Marcos da Costa Lira / 10997848, Milena Fonseca de Santiago Roiz / 10573728, Nelson Martins Bezerra de Sousa / 10336275, Rachel Karoline de Sousa.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10627050, Leonardo Sobreira Camilo Soares.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10888699, Jassiara da Silveira Santos / 10437729, Jose Wellington da Silva Barros.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JUAZEIRO DO NORTE – CE

10886946, Gessiane Vidal Pinheiro Custodio / 10268121, Haysa Kelly Saraiva Monteiro / 10082708, Luis Fernando Alves da Silva / 10978546, Pricylla Davilla Freitas Macedo / 10692069, Rivelania Jorge de Menezes / 10150963, Ruan Luiz Lima de Oliveira.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10333082, Aniceto Bruno Lima de Andrade.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10827319, Caique Monteiro Rocha / 10150963, Ruan Luiz Lima de Oliveira / 10227176, Vivianne Souza Santos.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SOBRAL – CE

11029813, Alex Gomes Carneiro / 10292749, Douglas Eugenio Vasconcelos Rocha / 10697542, Jack Jhon Ximenes Loiola de Sousa / 10690989, Maria Gilmara Ferreira Damasceno / 10777410, Rosa do Espirito Santo.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10337549, Adrian David Pereira Cavalcante.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11079459, Lucas Goncalves Olimpio / 10954889, Mylla Rodrigues Gameleira.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DISTRITO FEDERAL – DF

10837745, Ana Louise Silva Fogaca / 10782201, Brenda Alves Damas / 10804545, Enilde Jacobina do Lago Ferreira / 10118357, Evandeilma da Silva Costa / 10106335, Gabriel Augusto Brasil Pessanha.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10705993, Juliana Ferreira Costa.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10311300, Stempher da Silva Paiva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VITÓRIA – ES

10833782, Alexandre Tadeu Fraga Nogueira / 10859107, Carla Naiara dos Santos de Souza / 10790988, Clara de Souza Rocha Lorenzutti / 10129486, Eric Caliari Stelzer / 10090170, Felipe Fioresi Dalvi / 10395698, Luiz Paulo Silva / 10754728, Marcos Antonio de Souza / 11185902, Pasqual Rupf Junior.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10923752, Hemily Stange Freire.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10859107, Carla Naiara dos Santos de Souza / 10126913, Keslley Siqueira Delfim / 10606221, Yara dos Santos Rodrigues.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ANÁPOLIS – GO

11203676, Adrielle Fernandes Silva / 10653611, Ana Mara Ribeiro Lima / 10360125, Danielly Rodrigues de Oliveira Lopes / 10768775, Erick Dias / 10103905, Sabrina Andrade Silva / 10174427, Yuri Claudio Gurgel da Silva.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10481434, Elisiario Gomes da Costa.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10571791, Adilson Campos de Oliveira / 10784845, Vanilma Aparecida Martins de Sousa.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX GOIÂNIA – GO

10254471, Artur de Paula Ferreira / 10680231, Lorena Polyana Alves Passinato / 10336832, Mateus Mendonca Queiroz / 10870564, Vitor Guilherme Dias.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10695069, Lucas Vinicius da Conceicao Ribeiro.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10037455, Daniel Freitas Lima.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX IMPERATRIZ – MA

10049552, Alefe Delmondes Duarte / 10715408, Almir Sobreira Matos / 10981832, Diego Felipe Borges Aragao / 10444613, Ielly Christian Santos Araujo / 10726724, Tairine de Araujo Sousa / 10689128, Wilame Nascimento Fernandes.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10252806, Estanislau Morais de Melo.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10087004, Ezequiel Silva Gomes / 10444613, Ielly Christian Santos Araujo / 10564385, Simone Monteiro Lima / 10726724, Tairine de Araujo Sousa.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SÃO LUÍS – MA

10161241, Adna Cristina Lacerda de Rezende / 10108328, Adriano Ferreira Ribeiro / 10760298, Alan Mesquita Nunes / 10813985, Erika da Costa Poulis / 10420129, Helio Jose Affonso de Carvalho Neto / 10256678, Jisaldo Cadete / 10690880, Livia Eugenia de Souza Andrade / 10120386, Matheus Gabriel dos Santos Nascimento / 10925361, Pedro Henrique do Nascimento Miranda / 11053736, Thais Silva Rodrigues / 10157464, Weslley da Silva Mendes.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10286356, Neldisson Ferreira Sousa.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10477516, Joao Vitor Carvalho de Araujo / 10996325, Jose Raimundo Lopes Junior / 10924124, Marcio Dyego Teixeira Machado / 10157464, Weslley da Silva Mendes.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BARBACENA – MG

10258940, Bruna Duarte Stoduto / 10986186, Humberto Barros Pinto / 10496624, Jonas Lopes Avelar de Assis / 10777456, Ludmila Azevedo Bianchetti / 10783022, Misael Calebe Roberto Ventura.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10839414, Evandro Cezar de Oliveira.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10148650, Daniela Cassia da Silva Matos / 10071182, Giovane Lopes da Silva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BELO HORIZONTE – MG

10268805, Amarildo Vieira Chaves Junior / 10356522, Ana Luisa da Silva Rodrigues Lacerda Moraes / 10713957, Elzi de Medeiros / 10943556, Gabriela Ribeiro Gomide / 10013858, Joelma de Cassia Dias Cabral / 10238481, Junio Nunes Lopes / 10347087, Natan Thalles Amado Rodrigues Rocha / 10774759, Sandyelen Cristina Santos da Silva.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10492530, Christina Marcia Pereira Pinto.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10551477, Dayana Cristina Brito / 10704198, Ednice Tavares Cruz de Souza.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CONTAGEM – MG

10661553, Alvaro Luiz Passos Ugolini / 10024738, Daniel de Souza Penido / 11029876, Debora Patricia de Souza / 10076306, Juliana Braga Alves / 10019705, Lucas de Carvalho Alves / 10463531, Orlando Cota Laia / 11251492, Samuel de Castro Salles / 10198464, Vania Cristina da Silva Pereira.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11251492, Samuel de Castro Salles.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10573916, Simone Martins Clemente / 10671736, Yan Oliveira Araujo.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DIAMANTINA – MG

10809936, Arildo Campos da Silva / 10454049, Fernando Elair Vieira Santos / 10615010, Maria da Gloria de Quadros / 10117470, Regiane Barroso Araujo / 11150729, Renato Viega da Silva.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10282406, Euler Goncalves dos Reis.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10487010, Maria Fernanda da Cruz Barbosa.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DIVINÓPOLIS – MG

10575813, Andre Felipe Bernardes da Silva / 10657740, Cristiane Mara Silva / 10122732, Guilherme Lopes Rodrigues / 11119044, Juliana Faria Queiroz Sena / 10853998, Mariana Cristina Faria e Silva / 11083288, Messias Roberto Horta Valim / 10629212, Renato Pio da Fonseca.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10121023, Ricardo Nogueira dos Santos.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10351970, Dirceu Teixeira de Souza / 11149742, Felipe Santos Camargos.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX GOVERNADOR VALADARES – MG

10113429, Andrea Fabiana Correa / 10999587, Graziele Aparecida Barbosa Ramos / 10361118, Luana Castro Martins / 10091307, Miquesia Miller da Silva / 10205408, Paulo Cesar Cunha Almeida / 11009201, Vinicius Gomes Pereira.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10813922, Elias Soares de Almeida Oliveira.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10946540, Andrea Miranda Silva / 10489781, Rhaynara Kristina Justino Silva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JUIZ DE FORA – MG

11018081, Ana Carolina Borges de Mattos Bittencourt / 10933564, Helber Vieira Gregorio / 10227521, Jose Roberto Dias Dantas / 10593412, Patricia dos Santos Coelho / 10436049, Paula Riboredo Beneterio Baeta / 10100207, Paulo Sergio Oliveira da Silva.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11300363, Taiana Rubia Lisboa de Miranda.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10398023, Edmo Luiz Olavo / 10399438, Edneia Aparecida Amancio.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MONTES CLAROS – MG

10406562, Airanan Beatriz Soares de Oliveira / 10336019, Gabriela Vilas Boas Lopes / 11324235, Jessica Silva Prates.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10799057, Andre Magalhaes Leite.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10406562, Airanan Beatriz Soares de Oliveira / 10946613, Edimilson Ribeiro de Souza.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX OURO PRETO – MG

10181519, Andre Vinicius Acipreste Ribeiro / 10257158, Andressa Bianca de Lima Santos / 10729460, Atila Tauana Felix Santos / 11422464, Carlos Eduardo Goulart de Souza / 11105246, Davidson Victor Silva Lima / 10750055, Diego Buery Soares Oliveira / 10011863, Flavio Henrique de Toledo Chaib.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10015117, Luane Spencer Narciso.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10257158, Andressa Bianca de Lima Santos / 10698259, Emerson Roberto Nascimento Souza / 10970891, Talles Rosa das Dores.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX POÇOS DE CALDAS – MG

10610310, Alan Carvalho Reis / 10586061, Felipe Pereira Pedro / 10051881, Joseane Nunes Dias do Carmo / 10416808, Leticia Lopes Sanchez / 10766954, Noely Lopes de Moraes.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10659198, Fabiola Marques Rezende.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10115925, Ana Clara Barbosa.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX TEÓFILO OTONI – MG

10096165, Camila Costa de Oliveira / 11060411, Ive Neves Andrade / 10016171, Jessica Morais Pereira / 10927794, Luciene Ferreira da Silva / 11130153, Mauricio Queiroz Andrade / 10004583, Patricia Alves de Souza Costa.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11040619, Adilson Gomes Silva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX UBERABA – MG

10115151, Alessandra Valerio da Silva / 10642019, Andre Luiz de Paulo e Silva / 10656378, Higor Tiago Neves / 10384471, Liliane de Fatima Dias Serafim / 10077419, Luis Fernando de Lima / 10807040, Vitor Willian Rodrigues Braga.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10564171, Luiz Fernando Correa de Araujo.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10216920, Elvis da Cruz Celestino / 10674187, Juliana Flavia Gois Oliveira.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX UBERLÂNDIA – MG

10413814, Eraldo Roseno dos Anjos / 10890727, Erivaine Jose Matias / 10661951, Gabriel Augusto Damascena / 10579083, Henrique Soares Goncalves / 10333133, Joao Pedro Rui / 10945746, Paulo Henrique Silva de Mesquita / 10754617, Rafael Alves Dourado Rocha / 10996464, Taiana Gomes Schwitzky.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10533012, Ivalda Jaqueline Coelhopereira.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10480213, Maria Clara Alves de Souza / 10810976, Matheus Henrique Ferreira de Deus.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VARGINHA – MG

10467610, Carina Carvalho Ferreira / 10796374, Cintia Fabiana Oliveira / 10626843, Juliana Cristina de Almeida / 11153597, Naiara Ferreira Rodrigues / 10613654, Vinicius Antonio de Padua Cardoso.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11083310, Julia Natalia Souza.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10438180, Julia Karoline Teixeira Sabia / 10233777, Kamila Silva Valentino.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAMPO GRANDE – MS

10613936, Alessandra Cunha de Amorim / 10311474, Bruno Cesar de Souza / 10815014, Guilherme Freitas de Arruda / 10556890, Ledanir dos Santos Zago / 10534836, Matheus Vera Cabral / 10013831, Pedro Augusto dos Santos.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10356384, Carlos Henrique Carvalho Pascinho.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DOURADOS – MS

10550675, Cesar Souza dos Santos / 10119135, Elisa Rodrigues / 10097190, Ricardo Rosa / 10802677, Susana Trindade Velasco / 10656705, Tailine Saturnino da Costa.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10265169, Jackson de Melo Pires.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10825913, Andreia da Silva Lopes / 10097190, Ricardo Rosa / 10244661, Rodrigo Ribeiro Campos.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CUIABÁ – MT

10131991, Alisson Piacentini Reis / 10703772, Deborah Domingos Souza Queiroz / 10063986, Hugo Vinicius Figueiredo Guimaraes / 10111062, Ivan de Jesus Santos / 10260282, Maria Helena Cosenzo / 10015598, Romero Alves da Silva / 10672859, Samantha Alcantara Santos.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10445514, Gilson Rocha de Freitas Junior.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10111062, Ivan de Jesus Santos / 10260282, Maria Helena Cosenzo / 10105817, Natalia Almeida de Freitas / 10228508, Paulo Sergio Soares Garcia.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SINOP – MT

10924429, Danilo Cabral Gaspar / 10425041, Francisco Gabriel Santos Melo / 10936508, Isael Broiano dos Santos / 10027601, Leonice Martins Stanoga da Silva / 10928431, Maria Eduarda Gabriel Sato dos Reis / 10802237, Rafaela Braun / 10966503, Wannessa Alves de Bastos.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10425041, Francisco Gabriel Santos Melo.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10916812, Alisson Correa Ribeiro / 10918523, Sueudes de Pontes Alexandre.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BELÉM – PA

10869785, Alessandra dos Santos Alves / 10901748, Artur da Silva Bastos / 10591999, Bianca Pinheiro de Sousa / 10283337, Caroline da Cunha Carreiro / 11131608, Cleidiane Hosana dos Santos Leal / 10809671, Clemilton da Silva Diniz / 10093041, Danilo Amaral Strauss Vieira / 11054478, Davison Klener Ramos e Silva / 11026898, Dhiego Riccelly Ribeiro Xavier / 10832806, Fabio Henrique Furtuna / 10706278, Gleciane da Silva da Silva / 10377665, Izaque Sobrinho Vieira / 10137646, Jean Lourenco Pereira Gaia / 10690352, Jhekson Leno Moreira Pantoja / 10116946, Jhonatas Wesley Santana dos Santos / 10270581, Jimmy Apollo de Melo Azevedo / 10621408, Liliane Fernandes Araujo / 10476761, Luan Cruz Borges / 10357480, Marcelo Tatsuya Ito Saito / 10210206, Maria Andresa de Sousa Fernandes / 10677517, Matheus Xavier Smielevski / 11026148, Rhenan Moscoso de Abreu / 10155913, Wesley Monteiro de Oliveira / 10316301, Wilza de Jesus de Sales / 10763399, Yasmin Nascimento Moita.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10842039, Ana Claudia Martins de Araujo Sena / 10221069, Carmem Vania Santos da Silva.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11071678, Daiane Cardoso dos Santos / 10745990, Elen Fabiane Monteiro de Amorim / 10832806, Fabio Henrique Furtuna / 10925779, Hilderlan Correa dos Santos / 10141358, Iago Sousa Leao / 10285327, Joao Francisco Nunes da Fonseca / 10808621, Jose Henrique Maia da Silva / 10152255, Leonilda Paula Goncalves.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MARABÁ – PA

10464545, Ana Rita Felix Sirqueira / 11309621, Celiana Leite de Sousa Pacheco Saad / 10206024, Danielle Vieira Barros / 10284322, Defferson Guibbyson dos Santos Alves / 10796961, Elizeu Ferreira Portela Neto / 11027687, Emerson Carlos Saraiva Santos / 10614733, Flavia Cruz da Costa / 10047877, Jessica Maria da Silva Matias / 10114679, Larissa dos Santos Sousa / 10004472, Marcos Vinicio Correa Pantoja.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10597393, Thiago Estevam Chacon Pinto.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11261429, Adonis Vieira da Silva / 10667463, Aline Aquino de Souza Freitas / 10784591, Cassio Araujo e Silva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SANTARÉM – PA

10020429, Denise Leite de Almeida / 10138782, Elem Cristina da Silva Martins / 11055006, Georges Antonio Maria Rodrigues Macedo / 10028763, Iago de Brito / 10777256, Juliana Bezerra Medeiros Viana / 10347326, Maria Liolina Ferreira de Lima / 10153217, Marjolin Mouzinho da Silva / 10126347, Rogerio Alexandre Martins Cunha.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10826225, Eloany Ferreira de Matos Pachoute.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10131683, Alvina Michelle Pimentel da Cunha / 10640785, Elizeu Santos de Andrade.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAMPINA GRANDE – PB

10686814, Ana Laura Piase / 10235209, Celton Porto Ramos / 10784017, Emanuelly Kenia de Azevedo Marques Medeiros / 10569419, Neusa de Araujo Rodrigues Neta.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10856836, Alex de Oliveira Pereira da Silva.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11088334, Audianne Alves de Lima.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JOÃO PESSOA – PB

10965804, Antonio Firmo da Silva Neto / 10136052, Flavio Laerty de Melo Farias Barros Soares / 10719794, Joao Luis de Andrade Holanda Filho / 10728173, Kelly Moreira Rodrigues / 10278517, Suelton Soares Santiago.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11411129, Jose Emilton Maciel Neto.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10058983, Damaris Henrique de Figueiredo.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CARUARU – PE

11064952, Antonio Carlos da Silva / 10021549, Brenda Mylena Jordao Pessoa Xavier / 10019660, Cinthia Fernanda Alves de Brito / 10115951, Denise Carla Bernardes Siqueira / 10294979, Edielson Freitas de Oliveira / 10577334, Guilherme Henrique Alves da Silva / 11186543, Hian Hamon Amorim Barbosa / 10086930, Jefferson Antonio Almeida Silva / 10102831, Wanderlli da Paixao Santos.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10513485, Carolina Azevedo de Brito.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10621147, Everton Jose Cavalcanti Figuereido / 11296538, Helio Silva Barros / 10102831, Wanderlli da Paixao Santos.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX GARANHUNS – PE

10592607, Jose Carlos da Costa / 10302455, Lays de Oliveira Baltazar / 10979653, Salomao Roberto Soares dos Santos Turcato / 10782372, Savani Mirelly Oliveira de Araujo.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10532559, Antonio Everton Gomes da Silva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PETROLINA – PE

10068607, Antonio Vieira da Silva / 10732719, Carlos Antonio Leal de Araujo / 10458728, Marilia de Carvalho Lima Bastos.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10253457, Claudiana Maria de Souza.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10996229, Cristiano de Sousa Silva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX RECIFE – PE

10254984, Anna Helena Oliveira Santana / 10018738, Ramon do Nascimento Barboza / 10745240, Romulo de Leiros Araujo / 10983014, Thiago Francisco Ferreira de Souza / 10204084, Walter Geraldo Nascimento Correia de Amorim Filho / 10620344, Wavison Matheus Pires Sobrinho.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10468133, Renato Jose Cavalcanti Camara.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10029092, Gilmar de Oliveira Estevao / 10413347, Raphaela Mikaelly Santos de Oliveira.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX TERESINA – PI

10718073, Ana Clara Araujo Leal / 10055419, Francisco Matheus Rodrigues Leal e Silva / 11006755, Lincol Luz de Carvalho / 10478248, Orestes de Oliveira Lira / 10895676, Sergio dos Santos Sousa / 10417910, Tiago Fernando Aragao Silva.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10694425, Mylene Miranda Costa.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10947427, Dayana Lais Oliveira dos Santos / 10058185, Helena Cristina Silva Lopes.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CASCAVEL – PR

10327113, Alexandre Mozart da Fonseca / 11254018, Beatriz Benicio Pizapio Wiltner / 11174609, Fabio Marcel Wosniak / 10838514, Igor Gomes Pierdona / 10022833, Mayra Branco.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11174609, Fabio Marcel Wosniak.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10086160, Helen Kathiusca da Silva / 10333904, Jamile Chaves Campelo Moraes.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CURITIBA – PR

10012773, Fernanda Marchesini Altheia / 10536689, Melania Conopka / 10151186, Rafael de Jesus Vieira / 10943058, Sergio Luis Santana Junior / 10755853, Wesley Borges Ferreira.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10668583, Ana Lourdes Panatta.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10264950, Marcos Paulo Ribas.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX LONDRINA – PR

11103340, Diego Roberto Dias / 10619746, Henrique Sella Kerst / 10233513, Karina Leite Pereira / 11099718, Ligia Pricilia Alves dos Santos.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11103340, Diego Roberto Dias.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11016827, Marcos Antonio Roman Varjao.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MARINGÁ – PR

10752831, Grazielli Rodrigues Carobeli / 10589521, Igor Botelho Duarte / 10607326, Jessica da Silva Bisikirkas.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10475913, Stefania Duarte Batista.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PONTA GROSSA – PR

10636280, Eduardo de Mattos Pawlak / 10245855, Fernanda Melo de Andrade / 10874163, Jeniffer Amanda Saffraider Smiguel / 10011658, Jocelene de Oliveira Souza / 10994422, Lucas Sabatoski.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10728586, Junior Cezar Ferreira.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10303997, Isabel Cristina Wierzba.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ

10338968, Andressa Brum da Silva / 10222712, Angela Maria Gomes Barbosa / 10744604, Bruna Benites Fantappie / 11065838, Ederson da Silva Vieira / 10479769, Gabriel Rodrigues Rocha / 10916399, Janaina Borges Cavalcanti Paiva / 10964357, Joyce dos Santos Sanches / 10432851, Juliana Pereira Passos / 10205831, Kayque Barbosa Ferreira / 10400854, Larissa Teixeira Caruso de Azeredo / 10620841, Laura Rangel Andraus Crispim / 10276881, Luana Emanuely Maciel Ribeiro / 10412126, Lucas Fernandes Chempe / 10870272, Marcia dos Santos Rapoza / 10155961, Saul Cordeiro Viana / 10163622, Sidney de Almeida Novato / 10141385, Thiago Viana Bissonho / 10048225, Tiago Fartes da Silva Moraes / 10436110, Vanderson Rufino de Freitas Dias.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10292162, Suzane Acioli Aschar.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10157500, Francine da Conceicao Souza / 10150859, Herivelton Tavares Soares / 10205831, Kayque Barbosa Ferreira / 10068889, Nadia Aparecida Henrique das Dores / 11042158, Rafael da Silva Moreira Sousa / 10163622, Sidney de Almeida Novato / 10958847, Tadeu dos Santos.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX DUQUE DE CAXIAS – RJ

10956816, Alexandro Carvalho de Siqueira / 10106095, Alvaro Vicente Costa Silva / 10575599, Amanda de Oliveira Ferreira / 10076763, Andreza Clementino de Paula / 10635029, Anna Paula Ferreira de Souza / 10727696, Ayrton Duarte do Monte / 10422637, Beatriz Melo de Carvalho / 10245308, Bruna da Cunha Pereira de Carvalho Teles / 10701872, Caroline Ribeiro Menezes dos Santos / 10039377, Cintia Bezerril das Flores Guimaraes / 11520637, Elder de Souza Nogueira / 10687368, Felipe Beliene Silveira Pio / 10975086, Fernando Macario dos Santos / 10540409, Guilherme Fontes Ferrari / 11097790, Gustavo Felipe Rocha / 10199518, Izabelle Freitas Fioravanti / 10728230, Lais Pereira Vimeney Rocha / 10000682, Luana Soares Silvestre Scardini / 10035002, Lucas Lima Dias / 10453575, Marco Antonio Albuquerque Lima / 10117254, Michel Alves da Silva Soares / 10121811, Pamela de Almeida Oliveira Schiavo / 10488999, Paulo Leonardo Coutinho Barbosa / 10365680, Rayanny Barros Esmeraldo Arrais / 10482204, Samuel Henrique de Sousa Maciel / 10469543, Sirlene Vieira da Costa / 10229545, Suelen de Mattos Monsor / 11064206, Suellen da Nobrega Coroa / 10214992, Tatiana Moreira Rosa Smarrito / 10745890, Thyago Vitoriano Souto.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10225697, Monica Pennaforte Dinelli / 10050216, Vergilio Jose Thomaz de Almeida Oliveira.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10635029, Anna Paula Ferreira de Souza / 10245308, Bruna da Cunha Pereira de Carvalho Teles / 10944599, Bruna de Oliveira Correa / 10975086, Fernando Macario dos Santos / 10074006, Glaycon Maia de Oliveira / 10054322, Leonardo Ribeiro de Andrade / 10064111, Lucius Menezes Villar / 10004640, Marlon Augusto Neves do Nascimento / 10980265, Paulo Roberto Reis dos Santos / 10229545, Suelen de Mattos Monsor / 10816542, Victor Hugo Goncalves de Almeida / 10593898, Victor Martins de Oliveira Machado.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX NITEROI – RJ

10084502, Amanda Jardim de Medeiros / 10152892, Anderson Teixeira Costa Junior / 10007135, Beatrice Rocha Carrilho / 10514187, Bruna Giannecchini / 10087089, Carolina Freixo Calazans Fiuza / 10229367, Charley Gomes Machado / 10142458, Cintia Santos Coutinho de Mattos / 10209283, Dagila Holanda Dias / 10390212, Daiane Cristina da Silva Moura / 11037084, Daniel Costa Bezerra Ramos / 10662611, Erick Madureira de Araujo / 10060140, Felipe Lopes de Carvalho / 10759462, Joao Pedro Prado Henriques / 10650724, Luiza Marinho de Barros Vianna / 11193377, Mariana Pereira da Costa / 10138563, Matheus Penaforte Berbert Sodre / 10695915, Michel Martins Suruagy / 10056748, Natha Carvalho de Oliveira / 10117133, Rhalf Magalhaes Braga / 10272567, Ryan Ribeiro Martins Pereira.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10365283, Edivam Gomes da Cruz Santos / 10853141, Vilma Ferreira da Silva de Souza.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10152892, Anderson Teixeira Costa Junior / 10816321, Emanuelle Ribeiro Martins / 10022822, Luciana Campos da Silva Cavalcante / 10109408, Luiz Felipe Barboza de Moraes / 10935649, Michelle de Jesus Rodrigues / 10003132, Pedro Vitor da Silva Monteiro / 10489381, Tayna Araujo Pinto.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PETRÓPOLIS – RJ

11012129, Adriano Max Martins Jorge / 10989375, Alessandro Pinhati Cabral / 11248573, Amanda Ferreira da Silva / 10633820, Antonio Carlos Oliveira Junior / 10140264, Claudinea Rodrigues / 10113505, George de Carvalho / 10343173, Giseli Carvalho da Costa Ferreira / 10143745, Giuliano Barros Silvestre / 10422619, Glaucio Freitas Ezequiel / 10986596, Graziela Dantas de Oliveira Almeida / 10639206, Iris Sales Rocha Neves / 10118111, Jonata Argolo de Matos / 10391109, Jose Carlos Carvalho da Silva / 10289812, Luiz Pereira da Silva Junior / 10050447, Magno Manoel Santos Pereira / 10891561, Paulo Luiz Pinto Junior / 10280157, Rafael Jose Pereira Paz / 10321649, Rebecca Coutinho Guedes da Rocha / 10397092, Shirley Marques Albuquerque Lemgruber / 10108162, Vanessa de Jesus Martins / 10331187, Vitoria do Nascimento Oliveira.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10904343, Brenno Barbosa de Araujo.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10031181, Adriano Coelho Simoes / 11012129, Adriano Max Martins Jorge / 10160408, Aline Martins Silva / 10234014, Danilo Miranda da Silva / 10128347, Ivan da Silva Dantas / 10118111, Jonata Argolo de Matos / 10835801, Rafaela Carvalho Nunes / 10547866, Vitor Garcia Lopes.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX RIO DE JANEIRO – RJ

10776882, Andrea da Silva Karam Gama / 10116089, Andreza Martorelli Mattos / 10184599, Anne Victoria Rocha Brasil de Oliveira / 10480192, Bruno da Vinha Romanelli Woczinski / 10346600, Bruno Sousa Lima / 10535360, Davidson Furtado Dias / 10357803, Dayane Lemos Silva / 10952281, Diego Bruno Silva de Souza / 10374554, Diego Tosta Peres / 10001797, Douglas Medeiros Silva / 10715333, Ednaldo Felipe de Santana / 10676595, Fernanda Correia da Silva / 10760766, Gabriela do Carmo Lima Dias / 10213217, Heloise Lago Ribeiro Neto / 10012200, Igor Siqueira Machado / 10308969, Luiz Felipe Alves Nogueira / 10487552, Marcos Jose Duarte de Almeida / 10475688, Marlene dos Santos Araujo / 10868686, Nathalia Hammes / 10256109, Pedro Reis Vilain / 10092149, Rafael Lucas Barbosa de Oliveira / 10807031, Rafael Lucena dos Santos / 10131267, Rodrigo Bahiense Rosa / 10183370, Sandoval Assis de Medeiros Junior / 10779729, Vicente Mayrink Paes / 10857202, Welington da Silva Oliveira / 10988452, Yuri Padilha Loureiro Guerra.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10083046, Marcos Aurelio da Silva / 10086418, Renata Ferreira da Silva Rebelo.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11087698, Alex Sandro dos Santos Monis / 10357803, Dayane Lemos Silva / 10781120, Debora Hellen Soares Telles / 10715333, Ednaldo Felipe de Santana / 11122717, Jeniffer Catarine da Silva de Almeida / 10025204, Joao Gabriel da Cruz Costa / 10570660, Joao Henrique da Silva Santos / 10799194, Marcos Dante dos Santos / 10062060, Robson Bernard Campos da Silva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VOLTA REDONDA – RJ

10960124, Ana Paula Pessanha de Freitas Bezerra / 10128883, Andreia Michels de Moraes / 10682766, Angelica Amorim Braga / 10747060, Barbara Delmonte Quirino / 10050926, Caio de Oliveira Almeida / 10562918, Daniela Dias Vercosa / 10038674, Debora Borges Queiroz / 10206035, Fabio Brasilino Antunes / 10972507, Fabio Geonnasi Rodigues / 10191605, Gilberto Ferreira Eugenio / 10096258, Isabelle Cordeiro Martins da Silva / 10078130, Jorge Luis Pires de Jesus / 11017051, Julio Cesar Barbosa Machado Junior / 10601641, Lidiane Coutinho Cabral / 10078092, Luciana Barros de Oliveira / 10982116, Luis Filipe Araujo Marques / 10709261, Luis Otavio Correia da Silva / 10034449, Marcus Vinicius Vale de Souza / 10045966, Matheus Henrique Vilarinho Ribeiro / 10126795, Naiche Rodrigues Vieira de Barros / 10421342, Peterson Douglas Jeronimo de Paula / 10009501, Rafael Elias de Oliveira Virissimo / 11073139, Raquel Beltrao Ximenes / 10243154, Raquel Pereira dos Santos Souza / 10908671, Viviane Aparecida Vieira Nogueira Braga.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11485701, Debora Cristina Silva de Oliveira / 10936053, Ezinaldo Mendes Teixeira.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10079213, Abner de Oliveira Silva / 10538519, Aline Santos da Purificacao / 10755726, Debora Vieira da Silva / 10987920, Elza Cristina Vieira Celestino / 10206035, Fabio Brasilino Antunes / 10735709, Hyanne da Silva Medeiros Elidio / 10078130, Jorge Luis Pires de Jesus / 10315868, Leonardo de Oliveira Eleoterio / 10045966, Matheus Henrique Vilarinho Ribeiro / 10421342, Peterson Douglas Jeronimo de Paula / 10080398, Wellington Rodrigues dos Santos.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MOSSORÓ – RN

10416537, Felipe Savio Gomes da Costa / 10493200, Gabriel Hermann dos Santos Lima / 10705850, Thiago Carvalho Caraca.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10070888, Railson Ramos de Souza.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX NATAL – RN

11034930, Aline Dayane Nunes da Silva / 10847557, Clesio Cesar de Oliveira Junior / 10985906, Giordano de Souza Araujo / 11387378, Girlian Antonio dos Santos / 10062518, Hoygenis Bezerra Dantas / 10762818, Karolina Duarte Mateus Varela / 11021656, Marcio Estevao Freitas Diogenes / 11189031, Pedro Paulo Costa Maia / 10243484, Rauan Hiago da Silva.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10927912, Edivanio Henrique Melo da Silva.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10593512, Ana Carolina da Silva Alexandre / 10205730, Leticia do Carmo Souza.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PORTO VELHO – RO

10063417, Alexsandra Padilha / 10207691, Alice Silva de Sousa / 10142285, Breno Rafaga Santana / 10920205, Bruna Nunes Galdino / 10764891, Francisco Viana da Silva Junior / 10764158, Gilberto Robert Junior Santos Dias / 10492493, Ingrid Thais de Oliveira / 10368864, Josias dos Santos / 10455533, Leandro da Silva Lima / 10641423, Matheus Luciano Gomes / 10115601, Matheus Rodrigues Torrente / 10940851, Sarah Naiara de Oliveira Gomes / 10384771, Tamyris Nunes Gomes / 10116729, Thaina Pinto Vieira / 10155377, Thiago Abu Samra Bonellar Dutra.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11543806, Valdirene Neumam Lino dos Santos.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11022941, Arlete de Sousa Cabral / 10920205, Bruna Nunes Galdino / 10127347, Gabriel Lucas Vieira Veiga / 11145247, Giselli Ferreira de Souza / 10368864, Josias dos Santos / 10280482, Mikaela Dieiniffer Pereira Rodrigues.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BOA VISTA – RR

10201941, Debora de Oliveira / 10865548, Fernanda Dutra de Oliveira / 10374453, Flaviana Garcez Nunes da Costa / 10556602, Laina Cristina Silva Pinto / 10851985, Micaella Fernandes Farias / 10532864, Pablo Henrique Santos Moreira / 10286440, Pamela Lizandra Dantas Jacinto / 11097625, Simone Soares de Santana Valenca / 10511963, Yana Maria Barbosa de Lima.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10021184, Raiza Dias de Souza.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10592528, Ana Paula Santos da Silva / 10201941, Debora de Oliveira / 10736815, Geisa de Souza Carneiro / 10556602, Laina Cristina Silva Pinto / 10010782, Massilena de Jesus Silva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAXIAS DO SUL – RS

10259324, Esdras Vinicius dos Santos / 11109004, Luiz Valenga Junior / 10315237, Samile Lais Kahl Mueller.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10315944, Jose Tiago Sebastiany.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CANOAS – RS

11008905, Ana Paula Fraga Rachi / 10525900, Karina Anastacia Pinto da Costa / 10553720, Sandra Mara Silveira da Silva / 10909883, Tais Silva de Almeida / 10595651, Zelomar Vargas Freitas.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10399078, Jair Franz Santos Barreto.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10526857, Bruno Coelho Rodrigues / 11139512, Nilton Jesus de Campos.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX IJUÍ – RS

10074299, Emanuelle Tobias Wojciechowski Nardao / 10597563, Matheus Silva de Souza.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX NOVO HAMBURGO – RS

10956921, Claudio Vaz Pinto Monteiro / 10896990, Jessica Aparecida Duarte Funck / 10388960, Joao Eduardo Martinelli Krein / 10861158, Lucas Garcia Padilha / 10180882, Moises Hommerding / 10007072, Rodrigo Kempf da Silva.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10264547, Andreia Oliveira dos Santos / 10971935, Debora Reis Conceicao.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PASSO FUNDO – RS

10376392, Eduardo Alexandre Albarello / 10138017, Janquiele Fernandes Comim / 10211345, Letierry Levandoski.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10676168, Leonildo Armenio Barlette Trenhago.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10013528, Andressa Holthausen.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PELOTAS – RS

10298969, Antoniela Aguiar de Aquino / 10790304, Leticia George Garcia Peres / 10250009, Lucieni Lopes Saraiva / 11034113, Vinny Castro Carvalho.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11001599, Paulo Cesar Rosa Braga.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PORTO ALEGRE – RS

10481954, Fernanda Lindner Tassoni / 10165754, Geovanna Paula Fernandes da Silva / 10351911, Juliana Beatriz Godoy Cortelini / 10944822, Lawrence Tahiad de Paula Alves.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10104082, Renato Damo.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10683238, Aline Lima do Nascimento Gomes.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SANTA MARIA – RS

10744596, Cibele da Costa Vicente / 10350626, Cristiane Silva do Carmo Lehnhard / 10554106, Felipe Salles Moro / 10576242, Luise Ferraz Goncalves / 10353511, Valquiria Malinowski.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10811002, Gabriela Malmann da Silva.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10873573, Evilas Madruga Machado.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX URUGUAIANA – RS

10527543, Diogo Vinicius Pinto Junior / 10623921, Francis Machado Goncalves Wagner / 10071878, Vinicius Macedo Pereira.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10993879, Larissa Silva dos Santos.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CHAPECÓ – SC

10272814, Karine Bender / 10058455, Leticia Darc Brocardo / 10043904, Thiago de Oliveira de Jesus.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10569414, Juliane Correa de Linhares.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10162052, Flavia Dias Santos.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CRICIÚMA – SC

10596202, Flavia Janisch / 10644627, Isadora dos Santos Barbosa Ferreira / 10017918, Juliana Bocianoski Felippe / 10537760, Marcal Massaferro de Andrade.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10785523, Tiago de Costa Goncalves.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10002288, Leticia Aline dos Santos Justi.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BLUMENAU – SC

10912085, Fernando Jose Fachini / 10621087, Joannes Ferrari / 10065943, Rafael dos Santos.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10134595, Jenifer Daniela Souza Mello.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10375809, Davi Antoniel Filipi Cardoso.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX FLORIANÓPOLIS – SC

10627300, Adriana Oliveira Peixinho de Carvalho / 10560972, Andre Luis Antunes Fernandes da Veiga / 10765253, Anna Paola Sodre Vieira / 10208324, Jalisson Rufino de Sousa / 10788567, Pedro Arthur Berthier de Almeida Tedesco.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11168394, Giovanna Volpato Simoes.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11154625, Vinicius Duarte Miguel.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JOINVILLE – SC

10427559, Ana Carla Kalatai / 10036987, Bruno Sousa de Alencar / 10048663, Gabriel Felipe Becker / 10044618, Karina Pilchbiski Lima.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10140067, Geovani Sardagna.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11023364, Maria Madalena Ribeiro Malicscki.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ARACAJU – SE

10771997, Edjan da Silva Oliveira / 10475261, Fernando Ferreira Alves / 11150996, Glaucia Teles de Sousa / 10387558, Victor Fernando Alves Carvalho.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10671988, Fabricio Cruz dos Anjos.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11068693, Douglas Vitoria dos Santos.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ABCD – SP

10785117, Gildemar Duarte Reis / 10707143, Paulo de Oliveira Motta Filho / 10644856, Rodrigo Medeiros.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11220226, Jorge Luiz Bernardo da Silva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ARAÇATUBA – SP

10030665, Fabio Henrique Gimenez Nagata / 10703670, Joao Lucas Barbosa Pretto / 10219147, Matheus Fagundes Massa / 10334126, Priscila Bennati Santana / 10923670, Valeria Cristina Sacco.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10093117, Stefani Pina de Souza.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX ARARAQUARA – SP

11018756, Aguida Katia Leal do Nascimento / 10447542, Alessandra Facirolli Diogo Martins / 10229320, Alex Sandro Guimaraes / 10377009, Diego de Camargo Alvarenga / 10416192, Isabely Beatriz Tiradentes da Silva / 11040093, Nadia Villa / 10870579, Rodrigo Kinderman Kenfe.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10755980, Gustavo Almeida Falco.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10312258, Givanildo dos Santos Novais / 10367980, Irene Maria Alarcia.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX BAURU – SP

10320494, Ary Batista Rocha Junior / 10495615, Daniel Jabur Lot Silva / 10393634, Franciele Cristina Ribeiro da Silva / 10737827, Thais Desan de Castro Martins.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11293635, Edilaine Cristina Ferreira.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10778066, Cristian Lee Silva Colombo.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX CAMPINAS – SP

10319776, Jhenne Kallen Santos Silva / 10813590, Maria do Carmo Martins Lima Lopes / 10569153, Patricia de Oliveira Marchezine / 11166356, Rayssa Moraes Sousa.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10676222, Cristina Aparecida Pinto.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10986333, Valdecy dos Santos.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX GUARULHOS – SP

10055677, Erika Taira Ue / 10572790, Jose Roberto dos Santos / 10253356, Leonardo Tosi de Mello / 10958207, Matheus Ferreira Jacintho / 10749470, Sheila Candida Felipe Martins.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10378185, Eduardo Ferreira da Silva.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10828663, Lucas dos Reis Santana Rodrigues.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX JUNDIAÍ – SP

10956875, Andre Luiz Batista Constantino / 10129355, Barbara Cerqueira Souza / 10879174, Erico Augusto Leiva / 11438945, Henrique Montenegro Belmiro de Souza / 10523955, Luis Felipe Morollo Franco de Almeida / 10682536, Thamara Ana Fernandes Silveira / 11146101, Thiago Faria Silva de Araujo.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10595185, Gessica Targa de Souza.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11084479, Gabriel da Silva Feitosa / 11173429, Marcelo de Andrade.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX MARÍLIA – SP

10734355, Bruno Cesar Batista / 10433766, Giseli Daiane Pereira Caires / 10560909, Renan Romera Mariano da Silva / 10842287, Renata Prado de Souza Santos / 10163538, Viviane da Silva Sousa.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10322278, Vania Azevedo da Silva.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11018912, Bruna Targino Cassimiro / 10929102, Carlos Eduardo da Silva / 10842287, Renata Prado de Souza Santos.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX OSASCO – SP

11021498, Alessandra Aparecida Pereira Rodrigues / 10536637, Carina Martins Jorqueira Pliger / 10363150, Lucas Vinicius Tenorio Goncalves / 10331567, Marcos Roberto Santiago / 10627322, Rodolfo Gomes de Paiva.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10603651, Rodrigo Leon Ramos Plati.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10026582, Magnolia de Jesus Xavier.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PIRACICABA – SP

10008826, Ana Carolina Vieira de Brito Dutra dos Santos / 10801514, Ana Claudia Ferreira Valdrighi Oliveira / 10697665, Diego Rosolem / 10830924, Henrique Carvalho Daibello / 11184874, Kathleen Rayane Felix Monteiro.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11206426, Lais Re Soares.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10482139, Pedro Miguel Marinho Oliveira da Silva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PRESIDENTE PRUDENTE – SP

10349065, Ana Caroline Manganaro / 10856872, Camilla Meilsmidth Goes Becegatto / 10932286, Eric Boni Fajardo / 10004260, Sidmar Maciel Neres dos Santos / 10492631, Valdecir Batista dos Santos.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10214947, Ricardo Alves de Oliveira.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11032093, Sandra Regina Pereira Neres.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX RIBEIRÃO PRETO – SP

10877606, Fernanda Ferreira Turcato / 10260371, Leonardo Abrao de Carvalho / 10061908, Lucas Alves Ribeiro / 10955892, Pedro Turrini Neto / 10491482, Stephanie Andrade Silva.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10872023, Cassia Sousa.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10298470, Fransergio Domingos dos Santos / 10814236, Lucas Jorge da Silva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SANTOS – SP

10013793, Cesar Curado dos Santos / 10202004, Deivid Souza de Andrade / 10772835, Jessica Striatto / 10823310, Marcel Gilberto Braga de Lima / 10435453, Rosana Pereira Marques / 10212084, Rosane Lacerda Neto / 10667553, Silas Aires Moraes.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10880902, Davi Jesus de Lirio.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10833830, Ivone Cristina Moreira Rosero / 10173755, Renato Bruno Soares Freitas.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP

10655812, Jeferson Donizetti Garcia / 10768778, Marilene de Oliveira Machado / 10620302, Paulo Hamilton Silva Junior / 10118207, Silvia Helena Maia / 10163286, Vanessa Bertani Costa Fortes.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10118207, Silvia Helena Maia.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10122944, Tatiane Cristina Barboza Terassi.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP

10180975, Claudomiro Rogerio Licinio / 10167427, Erica Luppi Tofoli da Silva / 10824532, Ivan Yokomachi / 10016904, Kaio Augusto Genari / 10751450, Osmar Silva Rodrigues / 10144387, Priscila Machado Perosa.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10231523, Weslen Henrique da Silva.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10091519, Isis Domingos Padua / 10092300, Vinicius Alves da Silva.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SÃO PAULO – SP

10349753, Ariela Ferreira da Silva Siqueira de Jesus / 10270625, Diego de Miranda Estevam dos Reis / 10396096, Helen Moura Moitinho / 10410092, Izabel Topalian / 10747555, Mariana Esteves Teixeira / 10562396, Victoria Baldow de Souza.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10873084, Lucianne Moreira Costa de Sousa / 10046404, Marcos Rodrigues Santos.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX SOROCABA – SP

10813804, Bruna Ramos Azevedo / 10094680, Carlos Alberto Machado / 10450355, Iramaia Curtolo de Loiola Lima / 10943667, Isabela Sewaybricker de Oliveira / 10720266, Karine Borges / 11026583, Tadayoshi Matsune.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10094680, Carlos Alberto Machado.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

11145640, Edmar Roberto de Souza / 10146596, Fernanda Williane Costa Bomfim.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX VALE DO PARAÍBA – SP

10960532, Daniela Ines Loreto Saraiva / 10840799, Fernanda Cristina Barduco / 10579502, Marcelo de Oliveira Filho / 10814408, Marysley Jeremias Braga / 10716585, Mateus Renno Nepomuceno Silva / 10787099, Patricia Elaine Moreira Gato / 10628856, Yasmin Ferreira de Brito.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10754928, Tamires Guimaraes Barros Chagas / 10485028, Terezinha Aparecida Pimenta.

TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / GEX PALMAS – TO

10620539, Alice Cardoso Vidal / 10021652, Andre Rocha Assis / 10677674, Andre Sousa Oliveira / 10550669, Bruno Marcelo Guimaraes Miranda / 10315579, Helen Cristina Almeida da Silva / 10182656, Jocilea Souza de Barros / 10250482, Leonardo Alves Machado / 10184207, Maria da Piedade Chaves de Andrade / 11175457, Michael Pereira de Sousa Cruz / 11100812, Rafael Joaquim Reveilleau.

Convocação dos candidatos com deficiência para a matrícula no curso de formação, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10340550, Leonardo Nunes das Neves.

Convocação dos candidatos negros para a matrícula no curso de formação dos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10110205, Alec Ribeiro Santos / 10067330, Byancca de Sousa Amorim Gama / 10250482, Leonardo Alves Machado / 10122550, Rafhael Amorim Barbosa.

3 DO CURSO DE FORMAÇÃO

3.1 O curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório, será regido pelas normas inerentes à categoria funcional, pelo Edital nº 1 – INSS, de 12 de setembro de 2022, e suas alterações, e por este edital.

3.2 O curso de formação terá a carga-horária de 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que serão desenvolvidas no turno diurno. As provas poderão ser aplicadas, inclusive, sábados, domingos e(ou) feriados.

3.3 O curso de formação será realizado nas cidades listadas no subitem 1.4 do edital de abertura, conforme a tabela de correspondência da Gerência Executiva do INSS prevista no Anexo III do edital de abertura, no período de 6 de março de 2023 a 5 de abril de 2023.

3.4 Será eliminado do concurso o candidato que:

a) deixar de efetuar a matrícula no curso de formação;

b) solicitar cancelamento de matrícula ou desligamento do curso de formação ou dele se afastar por qualquer motivo;

c) não obtiver frequência integral em todas as disciplinas, salvo o máximo de 25% de faltas justificadas dentro da legalidade prevista;

d) obtiver nota final no curso de formação inferior ao mínimo de pontos estabelecido neste edital;

e) não cumprir as atividades de avaliação do curso de formação;

f) não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares e(ou) regimentais.

3.4.1 Durante o curso de formação, o candidato regularmente matriculado no curso de formação fará jus, a título de auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe/padrão inicial do cargo e, no caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo, conforme disposto no § 1º do art. 14 na Lei 9.624, de 2 de abril de 1998.

3.5 O candidato, durante a permanência no curso de formação, arcará com suas despesas de estadia, locomoção, saúde e de alimentação. As despesas decorrentes da participação do curso de formação correrão por conta do candidato

3.6 DA MATRÍCULA

3.6.1 A matrícula no curso de formação será efetuada, exclusivamente, via Internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22, no período de 10 horas do dia 15 de fevereiro de 2023 e 16 horas do dia 16 de fevereiro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), os candidatos deverão enviar a imagem da documentação relacionada a seguir:

a) comprovação do requisito, por meio da apresentação de certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente ou declaração, expedida por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, de que o candidato terá condições de implementar o requisito de escolaridade até o último dia do curso de formação;

b) documento de identidade, conforme previsto no subitem 13.10 do edital de abertura;

c) título de eleitor com comprovante de votação na última eleição e(ou) justificativa de não-votação, em ambos os turnos, se for o caso;

d) CPF;

e) comprovante de quitação com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino.

3.6.2 Se, ao término do período de que trata o subitem 3.6.1 deste edital, houver candidato que não tenha efetivado a matrícula no curso de formação, será convocado, no dia 24 de fevereiro de 2023, outro candidato para a efetivação de matrícula, no período compreendido entre 10 horas do dia 25 de fevereiro de 2023 e 16 horas do dia 26 de fevereiro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico citado no subitem 3.6.1 deste edital, observando-se, rigorosamente, a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas.

3.6.3 DOS PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA

3.6.3.1 Após efetuar a matrícula, na forma do subitem 3.6.1 deste edital, o candidato deverá imprimir o comprovante de matrícula, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22, e entregá-lo pessoalmente, no dia 6 de março 2023, das 7 horas às 8 horas (horário oficial de Brasília/DF), por ocasião do credenciamento, no local de realização do curso de formação, apresentando documento de identidade original em bom estado de conservação.

3.6.3.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22, a partir do dia 3 de março de 2023, para verificar o seu local de realização do curso de formação, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar o curso no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.

3.6.3.2 O Cebraspe não se responsabilizará pela solicitação de matrícula via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.6.3.3 O candidato que não formalizar o pedido de efetivação de matrícula até as 16 horas (horário oficial de Brasília/DF) dos dias 16 de fevereiro (1ª convocação) e 26 de fevereiro de 2023 (2ª convocação), confirmando sua matrícula no curso de formação, será eliminado do certame.

3.6.3.4 Não serão aceitos requerimentos de matrícula extemporâneos, condicionais e(ou) que não atenderem a todos os requisitos do presente edital, bem como requerimentos de matrícula enviados via postal e(ou) via correio eletrônico.

3.6.3.5 Solicita-se ao candidato convocado que, por qualquer motivo, não for efetivar sua matrícula no curso de formação, que formalize, imediatamente, sua decisão ao Cebraspe por meio do e-mail [email protected] O candidato deverá enviar também a cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do documento de identidade.

3.6.4 DA FREQUÊNCIA NO CURSO DE FORMAÇÃO

3.6.4.1 O candidato deverá ter frequência integral em todas as disciplinas, salvo o máximo de 25% de faltas justificadas dentro da legalidade prevista.

3.6.4.1.1 Consideram-se faltas justificadas afastamentos por motivos médicos, por motivo de falecimento de parente de até 2º grau, licença gala, bem como as justificativas deferidas pela coordenação do curso.

3.6.4.1.2 O requerimento de justificativa das faltas deverá ser entregue ao coordenador administrativo e serão analisadas pelo Cebraspe.

3.6.4.2 A frequência às atividades do curso de formação é obrigatória e será aferida, diariamente, em cada turno, pela coordenação do curso de formação e, se necessário, mais de uma vez por turno.

3.6.4.3 O atraso e(ou) a saída antecipada, em cada turno, será considerado como falta no turno, estabelecido, como limite de tolerância, 15 minutos após o início das atividades e 15 minutos antes do fim das atividades.

3.6.4.3.1 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e a assinatura da frequência.

3.6.4.3.2 Não será permitido o uso de qualquer equipamento para gravação das aulas pelos candidatos.

3.6.4.4 A eventual eliminação do candidato, com base no subitem anterior, e a sua consequente reprovação no concurso, independem dos resultados obtidos durante a realização do curso de formação.

3.6.5 DA PROVA OBJETIVA DO CURSO DE FORMAÇÃO

3.6.5.1 Será aplicada uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 120 itens, que versarão sobre todos os conteúdos abordados no curso de formação.

3.6.5.2 A prova objetiva será do tipo certo/errado, sem apenação.

3.6.5.3 A prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Haverá, na folha de respostas, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO e o campo designado com o código E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO.

3.6.5.4 O candidato deverá marcar, para cada item, um, e somente um, dos dois campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas.

3.6.5.5 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.

3.6.5.6 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e(ou) com as instruções contidas na folha de respostas, tais como: marcação rasurada ou emendada e(ou) campo de marcação não preenchido integralmente.

3.6.5.7 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais na folha de respostas, em especial seu nome, seu número de inscrição e o número de seu documento de identidade.

3.6.5.8 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.

3.6.5.9 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal do Cebraspe devidamente treinado.

3.6.5.10 O candidato que, por qualquer motivo, não se submeter à avaliação prevista, receberá nota zero.

3.6.5.11 O candidato que utilizar e(ou) tentar utilizar meios fraudulentos para a realização da prova, em favor próprio ou de terceiros, será excluído da sala e receberá nota zero.

3.6.6 DA PROVA DISCURSIVA DO CURSO DE FORMAÇÃO

3.6.6.1 A prova discursiva valerá 30,00 pontos e consistirá de duas questões discursivas, a serem respondidas em até 15 linhas, sobre qualquer dos conteúdos abordados no curso de formação.

3.6.6.2 O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, o candidato será acompanhado por aplicador especializado do Cebraspe devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto – o qual será gravado em áudio -, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.

3.6.6.3 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova discursiva.

3.6.6.4 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho do caderno de provas é de preenchimento facultativo e não é válida para a avaliação da prova discursiva.

3.6.6.5 A folha de texto definitivo não será substituída por motivo de erro do candidato em seu preenchimento.

3.6.7 DO COMPARECIMENTO ÀS PROVAS

3.6.7.1 A prova objetiva e a prova discursiva serão aplicadas na data provável de 9 de abril de 2023, às 8 horas (horário oficial de Brasília/DF), para todos os candidatos.

3.6.7.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22, a partir do dia 4 de abril de 2023, para verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.

3.6.7.1.1.1 A prova objetiva e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 min.

3.6.7.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, e de documento de identidade original.

3.6.7.3 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para o seu início.

3.6.7.4 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento às provas implicará a atribuição de nota zero às respectivas provas.

3.6.7.5 Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em data, em horário e(ou) em local diferente dos estabelecidos.

3.6.7.6 Não será permitida a entrada de candidatos armados no ambiente de provas cujo atendimento especial não tenha sido deferido para esse fim.

3.6.7.7 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, qualquer recipiente, tais como garrafa de água e suco, que não seja fabricado com material transparente, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha.

3.6.7.8 No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as provas, não será permitido o uso pelo candidato de quaisquer dispositivos eletrônicos relacionados no subitem 3.6.7.7 deste edital.

3.6.7.9 Antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação, telefone celular desligado ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados relacionados no subitem 3.6.7.7 deste edital, sob pena de ser eliminado do concurso.

3.6.7.9.1 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira até o término das suas provas. A embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas.

3.6.7.10 O Cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.

3.6.7.11 O candidato só poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos 15 minutos anteriores ao horário previsto para o término.

3.6.7.12 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início das provas.

3.6.7.13 O Cebraspe manterá um marcador de tempo em cada sala de provas para fins de acompanhamento pelos candidatos.

3.6.7.14 Terão suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, durante a sua realização:

a) for surpreendido dando e(ou) recebendo auxílio para a execução das provas;

b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular e(ou) equipamento similar, dicionário, notas e(ou) impressos que não forem expressamente permitidos e(ou) que se comunicar com outro candidato;

c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos e(ou) outros objetos, tais como os listados no subitem 3.6.7.7 deste edital;

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes e(ou) com os demais candidatos;

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro meio que não os permitidos;

f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou a folha de texto definitivo;

i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou na folha de texto definitivo;

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;

k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer etapa do concurso público;

l) não permitir a coleta de sua assinatura;

m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente;

n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;

o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma durante a realização das provas;

p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;

q) recusar-se a transcrever o texto apresentado durante a aplicação das provas para posterior exame grafológico.

3.6.7.15 Nos casos de eventual falta de provas/materiais personalizados de aplicação de provas, em razão de falha de impressão ou de equívoco na distribuição de provas/materiais, o Cebraspe tem a prerrogativa para entregar ao candidato provas/materiais reservas não personalizados eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação.

3.6.7.16 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação destas e(ou) pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e(ou) aos critérios de avaliação e de classificação.

3.6.7.17 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público.

3.6.7.18 O descumprimento de quaisquer das instruções referentes aos procedimentos de segurança do concurso implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.

3.6.8 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

3.6.8.1 Todos os candidatos terão sua prova objetiva corrigida por meio de processamento eletrônico.

3.6.8.2 A nota em cada item da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova; 0,00, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo da prova, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E).

3.6.8.3 A nota na prova objetiva (NPO) será igual à soma das notas obtidas em cada um dos itens que a compõem.

3.6.8.4 Será aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver NPO ³ 48,00 pontos.

3.6.8.4.1 O candidato que não se enquadrar no subitem 3.6.8.4 deste edital não terá classificação alguma no concurso.

3.6.9 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA

3.6.9.1 As provas discursivas serão avaliadas quanto ao domínio do conteúdo dos temas abordados – demonstração de conhecimento técnico aplicado.

3.6.9.2 As questões da prova discursiva valerão 15,00 pontos cada, totalizando 30,00 pontos, sendo avaliadas conforme os seguintes critérios:

a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NC i ), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 15,00 pontos, onde i = 1, 2;

b) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar a extensão máxima de linhas estabelecida;

c) para cada questão, a nota no texto (NQ i ) será igual a NQ i = NC i ;

d) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NQ i < 0,00.

3.6.9.3 A nota na prova discursiva será igual a NPD = NQ 1 + NQ 2 .

3.6.9.4 Serão anuladas as provas discursivas do candidato que não devolver o documento de texto definitivo.

3.6.9.5 Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver NPD ³ 12,00 pontos.

3.6.9.5.1 O candidato que não se enquadrar no subitem 3.6.9.5 deste edital não terá classificação alguma no concurso.

3.7 DOS RECURSOS

3.7.1 CONTRA OS GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA

3.7.1.1 Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva do curso de formação serão divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22, a partir das 19 horas da data provável de 10 de abril de 2023 (horário oficial de Brasília/DF).

3.7.1.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva do curso de formação disporá das 10 horas do dia 11 de abril de 2023 às 18 horas do dia 12 de abril de 2023 (horário oficial de Brasília/DF) para fazê-lo, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22, e seguir as instruções ali contidas.

3.7.1.3 Os recursos deverão ser apresentados segundo as especificações constantes no Edital nº 1 – INSS, de 12 de setembro de 2022.

3.7.2 CONTRA O PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA DA PROVA DISCURSIVA

3.7.2.1 O padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22, a partir das 19 horas da data provável de 10 de abril de 2023 (horário oficial de Brasília/DF).

3.7.2.2 O candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva disporá das 10 horas do dia 11 de abril de 2023 às 18 horas do dia 12 de abril de 2023 (horário oficial de Brasília/DF) para fazê-lo, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22, e seguir as instruções ali contidas.

3.7.2.3 Se houver alteração, por força de impugnação, do padrão preliminar de resposta da prova discursiva, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

3.7.2.4 Após o julgamento dos recursos interpostos contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva, será definido o padrão definitivo e divulgado o resultado provisório na prova discursiva.

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 O edital de convocação para a matrícula no curso de formação – 2ª chamada será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22, na data provável de 24 de fevereiro de 2023.

GLAUCO ANDRE FONSECA WAMBURG