Quer aprender a arte do grafite? inscrição até 20 de fevereiro

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Acre (SEE), por meio do Departamento de Juventude e em parceria com a TRZ Crew Grafite e Arte, realizará uma oficina de grafite para moradores das comunidades do São Francisco e bairros adjacentes, como Vitória, Chico Mendes e Eldorado, em Rio Branco.

A oficina será ministrada no Centro Integrado de Esporte Comunitário (Ciec) do São Francisco e as inscrições, que se iniciaram no dia 9, estendem-se até a segunda-feira, 20. Serão ofertadas 25 vagas.

De acordo com o chefe do Departamento de Juventude da SEE, Davi Oliveira, dependendo da demanda, as inscrições da oficina, que terá a duração de uma semana, poderão ser prorrogadas.

Ainda de acordo com o chefe de departamento, a oficina será a primeira atividade a ser realizada no Ciec do São Francisco, que em breve será entregue e inaugurado pelo governo do Estado. “Aqui vamos prover o lazer, o esporte e a cultura para a toda a comunidade”, enfatizou.

A oficina terá três áreas de atuação: o grafite propriamente dito, a poesia e a comunicação alternativa. Também haverá a produção de conteúdos para as redes sociais e o Slam, que é um campeonato de poesia falada.

“Queremos fazer um agradecimento todo especial à Secretaria de Educação que acreditou nesse sonho de realizar a oficina, concretizando essa importante parceria e contribuindo com o desenvolvimento social e cultural da periferia da nossa cidade”, destacou Oliveira.