Na última segunda-feira, 13, a Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu um homem de 29 anos, apelidado no mundo do crime de “Neném”, que é considerado uma das lideranças de uma organização criminosa, que atua na Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com as investigações, o preso mantinha posição de liderança sobre os demais faccionados da Cidade do Povo, agindo, sobremaneira, na arrecadação do tráfico de drogas, bem como nas ordens de execução de crimes contra a vida de membros rivais.

A autoridade policial, que coordena a DHPP ordenou que seus agentes dessem cumprimento a ordem judicial e retirassem de circulação o líder criminoso, que é investigado em outros crimes na especializada.

“Contra o acusado pesa um mandado de prisão por uma tentativa de homicídio em que ele participou diretamente e há outras investigações nas quais ele é apontando como mandante e arquiteto de crimes contra a vida, no contexto que envolve a guerra entre as facções criminosas”, explicou o delegado titular da (DHPP), Alcino Ferreira de Sousa.

