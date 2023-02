Os casos de sucesso da educação profissionalizante do Acre

Ações de governo envolvendo promoção da educação profissionalizante atingem resultados positivos nos últimos anos por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e seus centros de Educação Profissional e Tecnológica (Cepts). A autarquia, que tem por missão capacitar pessoas para o trabalho, descortina histórias de sucesso.

Carlos Pessoa, com apenas 18 anos, já tem uma profissão. Há 2 meses concluiu o Curso Técnico em Processos Fotográficos na Usina de Artes João Donato, da Rede Ieptec, e desde então tem uma renda atuando como fotógrafo. “Através do curso, consegui trabalhar em um estúdio, comprar meu equipamento e realizar trabalhos de minha autoria”.

No setor hoteleiro também há profissionais que “nasceram” no Ieptec, como é o caso da guia de turismo Neyla Meireles, 56 anos, que concluiu o Curso Técnico em Guia de Turismo em 2020, pelo Cept Gastronomia e Hospitalidade, e já ingressou no mercado de trabalho: “Escolhi esse curso pois sou graduada em Turismo e a certificação de guia me ajudou bastante. Hoje sou uma guia certificada pelo Ministério do Turismo”.

O Cept Campos Pereira também contabiliza casos de sucesso. Lourdes Maria Góes, 20, concluiu o Curso Técnico em Marketing em janeiro deste ano e já está trabalhando. “Através do curso, me capacitei e adquiri meu certificado e isso foi de grande ajuda. Hoje trabalho na Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo”.

“São muitos casos de sucesso que o Ieptec possui nesses quase 18 anos de atuação no Acre, e muitos mais ainda estão por surgir. A previsão é de certificarmos mais de 800 pessoas ainda no primeiro trimestre deste ano”, disse o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley.