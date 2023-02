O 1° Encontro Regional dos Prefeitos do Purus-Envira, realizado em Sena Madureira, foi tema do discurso feito pelo deputado Gilberto Lira (União) durante sessão desta terça-feira (14). O parlamentar também falou sobre a demora no atendimento de denúncias através do número 190.

“Participei do encontro de prefeitos, onde foram tratados diversos assuntos que envolvem os municípios do Acre. Os gestores se deparam com muitas dificuldades e a saúde foi um dos pontos tratados, a fim de melhorarmos a área”, disse.

O parlamentar também apresentou um requerimento solicitando a presença do secretário e Justiça, José Américo, para tratar sobre a demora no atendimento de denúncias através do 190. “A espera em receber respostas quando são feitas as denúncias é muito grande. Esse tempo perdido é precioso e pode prejudicar as investigações”.

Ele finalizou seu discurso falando sobre a situação da BR-364 e pedindo aos demais deputados que juntos, formem uma frente parlamentar para discutir com urgência sobre o fato.