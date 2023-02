DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 27/IFAL, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS DE TÍTULO E DIDÁTICA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO

O Reitor do Instituto Federal de Alagoas – IFAL, no uso de suas atribuições, torna público a realização do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para Contratação de Professor Substituto de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para atender à necessidade temporária do Campus MARAGOGI, sob o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei nº 8.745, de 09/12/93, publicada no DOU de 10/12/1993, alterada pela Lei nº 9.849, de 26 de outubro de 1999, publicada no DOU de 27/10/1999, e demais alterações posteriores, para as áreas de conhecimento, conforme disposto no quadro do subitem 2.3., mediante normas estabelecidas neste Edital.

OFERTA EMPREGO/REGIME DE TRABALHO ÁREA DO PROCESSO SELETIVO EFETIVA/O VINCULADA/O PERÍODO DE AFASTAMENTO DO EFETIVO VINCULADO HABILITAÇÃO EXIGIDA NA POSSE VAGAS A/C PcD Negra/o Total Disponível 1 Professor Substituto EBTT/ 40h Matemática 1317XXX 01/03/2023 a 28/02/2026 Graduação em Matemática. 1 CI 0 – 1 CI 2 Informática Básica 1502XXX 01/07/2021 A 28/02/2025 Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação em Sistemas de Informação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Tecnologia da Informação; Graduação em Gestão de Tecnologia da Informação; Graduação em Informática; ou Graduação em Engenharia de Computação; ou Graduação em Computação; ou Graduação em Engenharia de Software. 1 CI 0 – 1 CI 3 Química 1812XXX 30/03/2022 a ………. Graduação em Química. 1 CI 0 – 1 CI TOTAL DE VAGAS OFERTADAS 3 0 – 3

1 Vagas de acordo com a Portaria Interministerial Nº 74 de 9 de abril de 2018 – DOU Nº 85 de 4 de maio de 2018.

2 A/C – Vagas para Ampla Concorrência.

3 PcD – Vagas para Pessoas com Deficiência.

4 Negra/o – Vagas para Negras/os.

5 Entende-se Graduação como Curso de Bacharelado ou de Licenciatura ou de Tecnologia.

6 CR – Cadastro de Reserva

7 CI – Contratação Imediada

As inscrições serão realizadas no período de 17/02/2023 a 22/02/2023, até às 23:59 horas (horário de Alagoas), exclusivamente por meio do endereço eletrônico.

O cronograma previsto neste Edital está discriminado no Anexo III do Edital, podendo sofrer alterações a qualquer tempo, a critério do Campus ou da COMPEC/IFAL, ou diante de eventuais imprevistos, de ordem pública.

O Processo Seletivo Simplificado terá validade por um período de 6 (seis) meses, contados a partir da publicação do Edital de Homologação no Diário Oficial da União, não sendo possível haver aproveitamento de candidatas/os aprovadas/os deste edital, para vagas que venham a surgir em qualquer outro Campus do IFAL.

O interessado deverá consultar o inteiro teor do Edital disponível no endereço http://concurso.ifal.edu.br.

CARLOS GUEDES DE LACERDA