Clodoaldo: situação de BR no Acre leva temor a comerciantes

Em seu primeiro discurso na Tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) o deputado Clodoaldo Rodrigues (Republicanos), agradeceu pelos votos recebidos. Ele também chamou atenção para a situação da BR-364, que piorou devido ao período de chuvas.

“Primeiramente quero registrar meu agradecimento às pessoas que acreditaram em mim, oferecendo essa oportunidade de representá-los. Tenho dois mandatos como vereador em Cruzeiro do Sul, onde também já estive por quatro meses à frente da prefeitura. Para mim, nunca teve distinção de pessoas ou horário para trabalhar. Graças a Deus eu deixei uma boa impressão por onde passei”, disse.

O parlamentar também destacou as visitas que tem feito ao interior do Estado, nos hospitais de Cruzeiro do Sul; solicitou melhorias no Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e falou sobre a viagem que vai fazer no próximo final de semana aos municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, onde vai conversar com a população para saber das necessidades enfrentadas nas cidades.

Ele finalizou seu discurso falando sobre a BR-364, que se encontra em uma situação delicada por conta das chuvas e, por conta disso, está sendo criado um movimento pela Associação Comercial no Juruá em busca de resoluções.