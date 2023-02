Carnaval na Arena: mais de 100 postos de trabalho em Rio Branco

Na contagem regressiva para o início do Carnaval da Família, no Arena da Floresta, em Rio Branco, o único barulho no espaço de 50 mil metros quadrados preparado para a folia é de martelos, retroescavadeiras, rastelos, roçadeiras, serras e operadores que preparam a estrutura destinada a receber, em média, 40 mil pessoas por dia.

Camarotes, palcos para os artistas, tendas institucionais, espaço de economia solidária, praça de alimentação, estacionamento, portais de acesso, estrutura de som, painéis de led, montagem de alegorias e trailers, segundo o secretário de Ciência, Indústria, Comércio, Empreendedorismo e Turismo do Acre, Assurbanipal Mesquita, esse conjunto de serviços transforma o ambiente de festa e diversão também em gerador de oportunidades.

“Tem muita gente se preparando para pular o Carnaval, mas, tem muitos aproveitando o momento para gerar renda. Aqui temos carpinteiros, serralheiros, pedreiros, eletricistas, operadores de som, uma força-tarefa contratada para entregar o cenário em perfeitas condições. Essa relação aquece a economia”, destaca Mesquita.

O trabalho é intenso, em meio ao calor, à chuva, ao barulho de dez a 12 horas seguidas, dia após dia. Para o carpinteiro Raimundo Souza, morador da Cidade Nova, é gratificante. “Ainda tenho fôlego para voltar e trazer a mulher e as crianças para a diversão”, diz.

Mais de cem postos de trabalho diretos estão sendo gerados somente na preparação da estrutura no Arena da Floresta. Assurbanipal Mesquita lembra que, “quando esses profissionais saírem de cena, outros serviços passarão a ser oferecidos, com outra gama de oportunidades de trabalho”.

Serviços públicos

Outros serviços ligados à limpeza e à iluminação do local estão sendo realizados pelo Município de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI). A Secretaria de Estado Justiça e Segurança Pública também trabalha na instalação do circuito eletrônico que monitora o acesso à folia.