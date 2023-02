Carnaval Cultural vai gerar oportunidades em Cruzeiro do Sul

“É o momento de ganhar uma renda a mais”. Com essas palavras, o autônomo Vital de Farias expressa que, além da folia, o Carnaval de Cruzeiro do Sul é uma oportunidade da realização de sonhos para trabalhadores que atuam no empreendedorismo local. “O dinheiro das vendas vai me ajudar na compra de um terreno, onde vou começar a construir a casa própria”, destaca.

Elisson Antão é um dos trabalhadores que levantam a estrutura da festa carnavalesca, que será realizada a partir da próxima sexta-feira, 17 , e se estende até terça, 21, na Praça Orleir Cameli, região central da segunda cidade mais populosa do Acre.

A melhoria no orçamento familiar é motivo de alegria para o cruzeirense, que define o Carnaval como momento de bênção. “Vou usar o dinheiro para comprar material de aula, alimento para casa e honrar outros compromissos”, informa.

Ao todo, o megaevento realizado pela prefeitura, em parceria com o governo do Estado, vai gerar diretamente cerca de 140 novos postos de trabalho.

“Estamos trabalhando para que este seja o maior Carnaval já realizado na cidade. Além da atividade festiva e de confraternização da população, vamos gerar emprego e renda, com um grande movimento da economia local”, ratificou Alcir Costa, gestor local da Secretaria de Estado da Indústria, da Ciência, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur).

Após dois anos sem realizar edição em decorrência da pandemia de covid-19, o Carnaval de Cruzeiro do Sul, que homenageia Magid Almeida, pioneiro na realização do evento na região, está de volta com a promessa de levar muito entretenimento e divulgar amplamente a cultura regional. Cerca de 70 artistas locais farão alegria do público estimado em 15 mil pessoas por dia.

Programação

Sexta-feira, 17 – início do evento com aulão de saúde no Carnaval e feira carnavalesca do empreendedor.

Sábado, 18 – feira carnavalesca do empreendedor, baile e concurso de blocos carnavalescos.

Domingo, 19 – feira carnavalesca do empreendedor, baile infantil, concurso de melhor fantasia infantil e adulto e baile carnavalesco.

Segunda-feira, 20 – feira carnavalesca do empreendedor, baile e desfile das campeãs da realeza.

Na terça-feira, 21 – baile infantil, feira e baile carnavalesco encerram o evento.