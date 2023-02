Assessoria de Comunicação da PMAC —

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), prendeu um homem e apreendeu duas armas de fogo, neste domingo, 12, no bairro Chico Paulo, em Senador Guiomard.

A ocorrência foi iniciada no final da noite de sábado, 11, quando a guarnição realizava o patrulhamento no bairro Chico Paulo e avistou um homem, que tentou se evadir por um terreno baldio, ao ver a viatura.

Enquanto faziam o acompanhamento, os policiais viram o indivíduo se desfazer de algo. Detido o suspeito e feitas as buscas, constataram que o objeto largado era uma espingarda calibre .22, de fabricação artesanal.

O homem informou ainda que possuía outra arma em sua residência, o que foi confirmado após buscas no local. A espingarda calibre .32, sem numeração, foi encontrada em seu quarto.

As armas e o homem preso foram encaminhados á delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos legais.