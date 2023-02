Um total de 246 vagas temporárias estão sendo autorizadas em Feijó. São 139 vagas efetivas e 107 temporárias nas áreas de cuidador infantil e nutricionista e assistente social.

O edital está publicado na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial do Estado do Acre.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO

LEI N° 1034 de 07 de fevereiro de 2023.

“Autoriza a contratação temporária de pessoal para atender à necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação,

nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Feijó – Acre, usando de suas atribuições que lhes conferida por lei, faz saber que a câmara de vereadores aprovou e, ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar contratação, em caráter temporário, para atender à necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º – A contratação de que trata a presente Lei se dará para os cargos de NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, MEDIADOR

ESCOLAR, CUIDADOR INFANTIL, PSICOPEDAGOGO, PROFESSOR DE EJA I e ENSINO FUNDAMENTAL I previsto na Lei Municipal nº 750 de

14 de novembro de 2017 e alterações;

§ 1º O quantitativo de vagas, a remuneração, a carga horária semanal e os requisitos mínimos de formação, para cada função temporária, encontram-se consignados no Anexo I.

§ 2º Os profissionais contratados poderão ter exercício em quaisquer das unidades onde houver vagas, de acordo com a lotação orientada pela Secretaria Municipal de Educação, respeitando a escolha do candidato vinculada ao anexo I.

Art. 3º – A vigência do concurso público temporário será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogada por igual período.

Art. 4º – O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será efetuado por meio de concurso público temporário, sujeito a ampla

divulgação, com observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Parágrafo único. Os critérios adotados para a seleção dos candidatos deverão ser objetivos e previamente fixados no edital de abertura do concurso público temporário.

Art. 5º- O regime jurídico das contratações efetuadas por meio da presente Lei será o Estatutário.

Art. 6º- Os contratos decorrentes da presente Lei serão de natureza administrativa, ficando assegurados ao contratado os seguintes direitos:

I – remuneração nos conforme Anexo I desta Lei;

II – jornada de trabalho, repouso semanal remunerado, e gratificação natalina proporcional;

III – férias integrais e proporcionais;

IV – inscrição no Regime Geral de Previdência Social.

Art. 7º- Aplicam-se ao pessoal contratado os mesmos deveres, proibições e responsabilidades vigentes na legislação.

Art. 8º- Ao Município fica resguardado o direito de rescindir os contratos autorizados por esta Lei antes do término final, em caso de nomeação de

candidato aprovado em Concurso Público Efetivo para o respectivo cargo.

Art. 9º- As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta de dotações orçamentárias específicas.

Art. 10º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Feijó-AC, 07 de fevereiro de 2023.

Kiefer Roberto Cavalcante Lima

Prefeito de Feijó

ANEXO I –LEI MUNICIPAL Nº1034/2023

QUANTITATIVO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO

ORD CARGOFUNÇÃO CARGA

HORÁRIA REMUNERAÇÃO URBANORURAL REQUISITOS VAGAS CADASTRO DE

RESERVA

Cuidador Infantil 20h 1 SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE

URBANO Certificado de ensino médio completo e

curso de qualificação profissional para

exercer a profissão de Cuidador Infantil.

20 20

RURAL 10 10

Mediador Escolar 20h R$ 1.922,66

URBANO Certificado de conclusão ou diploma de nível

médio em magistério, devidamente registrado ou formação superior em pedagogia.

28 28

RURAL 2 2

Professor EJA I 20h R$ 1.922,66

URBANO Certificado de conclusão ou diploma de nível

médio em magistério devidamente registrado

ou formação superior em pedagogia.

10 10

RURAL 5 5

Professor Fundamental

I Zona Rural 30h R$ 2.884,00 RURAL

Certificado de conclusão ou diploma de nível

médio em magistério devidamente registrado

ou formação superior em pedagogia.

60 20

Nutricionista 40h R$ 3.134,01 URBANO

Certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado de curso de graduação

em Nutrição, reconhecido pelo Ministério

da Educação, com registro regular no Conselho Federal de Nutricionista – CFN.

1 3

Psicólogo 40h R$ 3.134,01 URBANO

Certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado de curso de graduação

em Psicologia, reconhecido pelo Ministério

da Educação, com registro regular no Conselho Federal de Psicologia – CFN.

1 3

Psicopedagogo 30h R$ 2.884,22 URBANO

Certificado de Nível Superior de graduação

ou pós-graduação em Psicopedagogia devidamente registrado e aprovado pelo MEC.

1 3

Assistente Social 40h R$ 3.134,01 URBANO

Certificado de conclusão ou diploma em

curso superior em Serviço Social, devidamente registrado e aprovado pelo MEC.

Feijó – AC, 07 de fevereiro de 2023.

KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA

Prefeito de Feijó