Em convênio com universidade, Acre quer consolidar mercado de extratos e óleos amazônicos

A Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) recebeu, na manhã da quarta-feira, 8, representantes da Universidade Federal do Acre (Ufac) e da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapac), para discutir acerca de um edital da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (Funep), que tem como objetivo a construção de centros de pesquisa multiusuários.

O projeto tem verba entre R$5 e R$25 milhões destinada à aquisição de equipamentos de médio e grande porte, para que projetos que deem retorno social sejam colocados em prática pelas instituições.

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufac, Margarida Carvalho, falou sobre como será a participação da Funtac, assim como do Instituto Federal do Acre (Ifac).

“A estrutura utilizada já existe. Vai ser a Utal, Unidade de Tecnologia de Alimentos, onde os pesquisadores da Funtac e do Ifac poderão trabalhar conosco nesse projeto e participar da estruturação desse centro, já que a fundação já tem equipe qualificada para usar essa estrutura”, explica a pró-reitora.

Dixon Afonso, um dos pesquisadores da Funtac, também participou da reunião e explicou sobre a atuação da entidade no projeto. “Temos um espaço especializado em produtos naturais, como extratos e óleos, que podem vir a ser comercializados de diversas maneiras, seja como matéria- prima ou como produto propriamente dito. Com essa estruturação nós criaremos uma ligação maior com o setor produtivo”, esclareceu o pesquisador.

Margarida ainda salientou a importância dessa parceria entre todas as instituições. “Quando trazemos esses pesquisadores altamente qualificados para perto de nós, eles contribuem muito, e por isso damos as mãos para essas instituições, para que possamos realizar projetos que deem um retorno econômico para o estado”, destacou a gestora.