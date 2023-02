Hoje, 12 de fevereiro, às 22h, a TV Justiça apresenta o documentário “120 anos do Tratado de Petrópolis”.

O tratado foi responsável pela anexação do Acre ao território brasileiro. A produção mostra como foi feita essa negociação e traz a riqueza e as curiosidades da história do Acre. O documentário também resgata a memória de Chico Mendes por meio de sua filha, que conta um pouco da trajetória dessa importante liderança do estado.

Reapresentações: 15/2, às 7h30 e às 18h; 16/2, às 20h30; e 17/2, às 22h30.

Os interprogramas e especiais da TV justiça estão voltados para a prestação de serviços e a promoção da cultura, da cidadania e da preservação do meio ambiente.

A história do Acre, último território anexado ao Brasil, passa por uma série de negociações internacionais. A mais importante delas foi a assinatura do Tratado de Petrópolis, em 1903. Acordo que foi estabelecido entre o governo brasileiro e o governo boliviano, dando a posse da área ao nosso país. O documentário “120 anos do Tratado de Petrópolis” mostra como foi feita essa negociação e traz a riqueza e as curiosidades da história do Acre.

Antes de ser anexado ao Brasil, o território era conhecido como “Terras Não Descobertas”. Recebeu o nome Acre por conta do rio que tem o mesmo nome. Além da disputa internacional, o Acre foi alvo de uma batalha interna. Após ser anexado ao Brasil, seria elevado à condição de estado ou passaria a fazer parte do Amazonas? Venceu a primeira opção, mas a disputa deu origem a uma expressão popular bastante conhecida dos brasileiros: bom à beça. E não é possível falar em Acre sem falar em Chico Mendes. A filha do seringueiro conta um pouco da trajetória dessa importante liderança do estado.