O ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, morreu neste domingo (12) em São Paulo, onde fazia tratamento de saúde.

Natural de Eirunepé, no Amazonas, Amazonino Mendes atuou como prefeito de Manaus e governador do Amazonas. Foi um político de grande influência e contribuiu muito para o desenvolvimento de seu Estado.

Em nota, o governador Gladson Cameli lamentou o falecimento de Amazonino: “que neste momento de dor, os sentimentos de fé e solidariedade sejam fontes de consolo à família enlutada”, disse Gladson.

