Aprenda uma profissão com quem entende do ramo em Rio Branco

Quer aprender uma boa profissão em Rio Branco? faça o curso de fotografia em com o jornalsita Marcos Vicentti.

Formação de turmas para dias 4 e 5 de março.

100% Presencial.

“Aprenda do zero e na prática os pilares da fotografia e crie fotos espetaculares.

Você irá aprender tudo o que precisa para se tornar um profissional da fotografia e conseguir fazer fotos seja com sua câmera ou com seu celular”, diz Vicentti.

Pois bem: Chegou a hora de você investir no seu sonho e poder trabalhar fazendo o que ama, com ensaios, moda, fotojornalismo,fotos em assessoria e eventos.

Saiba mais:

Whatsapp 68 992214836.

Relacionado