Polícia Ambiental realizou 1.370 ações contra desmate no Acre

Durante a reunião do Grupo Operacional de Comando e Controle do Estado do Acre, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), realizada na terça-feira, 7, o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), da Polícia Militar do Acre (PMAC), divulgou os dados estatísticos referentes ao ano de 2022. Um dos focos da apresentação era o combate ao desmatamento em todo o Estado do Acre.

Um trabalho operacional alinhado aos avanços tecnológicos, com uso de softwares modernos, que auxiliam no processo de georreferenciamento de imagens de satélite, aeronaves remotamente pilotadas (drones) e também a implantação, desde 2018, do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), em virtude de acordo de cooperação, assinado com Ministério Público do Acre (MPAC) e Poder Judiciário.

Com 1.370 atendimentos referentes aos crimes de desmatamento, as equipes policiais realizaram o flagrante de 101 pessoas; apreensão de 696 metros cúbicos de madeira; apreensão de 47 motosserras; 17 veículos/maquinários, maioria tratores; confeccão de 71 TCOs, crimes de menor potencial ofensivo, com pena máxima de dois anos; além de 312 visitas comunitárias a população das regiões rurais do Estado do Acre.

O tenente-coronel Kleison Albuquerque, comandante do BPA, destacou a importância das operações integradas, além do uso da tecnologia. “A Polícia Militar é a maior força do Estado empregada na defesa do Meio Ambiente. Atuamos em operações integradas, com órgãos federais e estaduais. Além disso, hoje conseguimos pegar o desmatamento em andamento, e assim prender os autores em flagrante, devido as imagens de satélite, além de possibilitar o emprego do policiamento de forma mais eficaz”, explicou o oficial.

Durante a reunião de planejamento e apresentação dos dados, os órgãos ambientais aproveitaram para alinhar suas atuações de forma integrada referente ao ano de 2023.