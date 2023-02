Escola de Música do Acre inicia rematrícula nesta segunda (13)

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) informa que nesta segunda-feira, 13, começa o período de rematrícula na Escola de Música do Acre (Emac).

A reinscrição é destinada aos estudantes da rede regular de ensino e membros da comunidade que concluíram o ano letivo de 2022 na referida unidade de ensino musical, em Rio Branco.

O ato de rematrícula ocorrerá de modo presencial nos horários de 8h às 11h e das 14h às 17h. O trâmite seguirá durante toda a semana e será encerrado na sexta-feira, 17.

“Como trata-se de uma reinscrição, alunos e seus responsáveis precisam apenas apresentar uma declaração que comprove que o estudante já está matriculado numa escola de ensino regular”, informa a técnica administrativa da Emac, Vângela Oliveira.

Para os alunos que são membros da comunidade, o procedimento é o comparecimento na Escola de Música do Acre e declarar o interesse em seguir no novo ano letivo.

“O percurso formativo da nossa instituição irá garantir aos estudantes uma certificação técnica, além de proporcionar diversas experiências práticas, participações em concertos, apresentações temáticas como exemplo a cantata natalina, entre outras atividades”, destaca o coordenador-geral da Emac, Afonso Portela.

A Escola de Música do Acre está localizada na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã II, nas intermediações do Parque Tucumã. Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas, entre em contato pelo número telefônico: (68) 3229-4918.