aerophobias concept. plane shakes during turbulence flying air hole. Blur image commercial plane moving fast downwards. Fear of flying. collapse slump, depression, downfall, debacle, subsidence, trip.

aerophobias concept. plane shakes during turbulence flying air hole. Blur image commercial plane moving fast downwards. Fear of flying. collapse slump, depression, downfall, debacle, subsidence, trip.

Em dez anos, a Aeronáutica registrou oito acidentes com aviões particulares no Acre, um deles com vítima fatal. Somando todos os segmentos da aviação, há 10 registros.

Não há registros de acidentes com helicópteros.

Uma ocorrência ainda em pista foi registrada no período no Acre.

Quer saber mais sobre acidentes aéreos no Brasil? Acesse o portal do Cenipa: https://www2.fab.mil.br/cenipa/