Concursos Norte: editais publicados no Acre e outros Estados

O ano de 20223 está só começando para quem deseja ingressar na carreira pública. E no que depender dos concursos públicos, as notícias são muito boas.

Diversos editais estão previstos para 2023 apenas para a região Norte do país, com vagas para carreiras na área da saúde, administração, fiscal, educação e muito mais. As oportunidades contemplam candidatos com nível médio ou superior.

Confira a seguir os editais já confirmados e os que ainda devem ser lançados em 2023:

Concursos Acre

Polícia Civil (PC AC)

Quem deseja conquistar uma vaga na Polícia Civil do Acre já pode começar a se preparar. Desde 2021, quando o anúncio do concurso feito pelo governador, Gladson Cameli, as expectativas são grandes.

Ao que tudo indica, o certame deve ser realizado em 2023, visto que desde o ano de 2017 não são feitas seleções de ingresso para a Polícia Civil do Estado, evidenciando a necessidade de novas contratações.

Contudo, não é certo ainda o número de vagas, nem mesmo os cargos que serão oferecidos. Mas os salários devem passar da casa dos R$ 9 mil.

Polícia Penal

A banca para o concurso da Polícia Penal do Acre já foi definida. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) estará a frente do certame.

O governador Gladson Cameli anunciou o concurso em outubro do ano passado com perspectiva para o provimento de 260 vagas.

TRE AC

Outro concurso aguardado para o ano de 2023 é o do Tribunal Regional Eleitoral do Acre que deve ser lançado juntamente com o edital unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao todo, devem ser preenchidas seis vagas para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário em diferentes áreas.

MP AC

O Ministério Público do Acre (MP AC) também deve ter concurso público em 2023. De acordo com o Procurador Geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, o certame já está incluído na previsão orçamentária deste ano.

Desde 2013, o MP AC não realiza concurso público.

Prefeitura de Rio Branco

O concurso para Prefeitura de Rio Branco já está com a comissão já foi formada. Por isso, a expectativa é que o edital seja lançado ainda no ano de 2023.

Contudo, não foram informados os cargos e o número de vagas para a administração municipal.

