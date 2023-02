Anúncio de reformas cria nova rotina no aeroporto de Rio Branco

A Concessionária de Aeroportos da Amazônia, operada pela empresa Vinci Airports, é responsável pelo funcionamento dos aeroportos de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul. Com o objetivo de falar sobre intervenções na parte operacional e nos terminais aeroportuários, os representantes da empresa fizeram uma visita institucional ao gabinete da Casa Civil, e o titular da pasta, Jonathan Donadoni, representou o governador Gladson Cameli na conversa.

De acordo com a CEO da concessionária, Karen Strougo, serão realizadas diversas reformas ao longo de 2023 e 2024, que visam proporcionar ao público conforto e também adequar as construções civis às medidas de segurança que são requisitadas pela lei.

“Viemos fazer essa reunião com o governo para informar sobre o cronograma e também fazer um convite para o lançamento da pedra fundamental da obra, que vai ocorrer ainda este ano”, explicou.

O secretário da Casa Civil, representando o governador, colocou o Executivo à disposição para eventuais conversas e tratativas que possam beneficiar os acreanos.

A visita foi importante para entender como vai funcionar a logística com as reformas. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“No que for necessário da parte do Estado, podem contar conosco. O Acre precisa muito dessas operações aéreas por conta de algumas dificuldades com a nossa malha viária. É interesse do governo do Acre investir e auxiliar na melhoria da segurança e na qualidade dos serviços aéreos ofertados”, frisou Donadoni.

Durante as obras, que vão interditar parcialmente alguns terminais de voos, a Vinci Airports explicou que as operações aéreas vão ser realocadas, sem ocasionar congestionamentos ou problemas no serviço.