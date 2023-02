m dezembro de 2022, o volume de vendas do comércio varejista no Acre caiu 0,1% frente a novembro, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista variou 4,4% frente a dezembro de 2021, acumulando alta de 1,9% em 2022.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas variou 0,4% frente ao mês anterior, e 9,2% frente a dezembro de 2021 e acumulou 0,6% em 2022.

Relacionado