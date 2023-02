A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo prorrogou para 14 de fevereiro as inscrições para o preenchimento de vagas para as contratações temporárias para as diversas vagas ofertadas no concurso público em andamento.

Eis o edital: https://drive.google.com/file/d/1aeeDjvULWgaShZb5a0vFM-ozzZxGv4Sf/view

Com a prorrogação, abre-se nova possibilidade de um maior número de pessoas participarem do certame. Leia o edital e veja as oportunidades, que vão de nível básico a superior.