Na quarta-feira passada, dia 8 de fevereiro, foi realizado o Seminário Sobre Empregabilidade para Pessoas com Deficiência, em parceria a Comissão Nacional de Direito do Trabalho da Associação Brasileira de Advogados e a Faculdade UNIABA, juntamente com a Associação Família Azul, o Programa de Extensão “AUTISMOS: do lado de dentro do Espectro”, a Comissão da Pessoa com Deficiência e Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, ambas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre.

A palestra visou promover um momento de reflexão e aprendizado com dois juristas com deficiência que abordaram sobre as cotas no Brasil, o capacitismo, suas experiências e os desafios para plena inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.

O capacitismo, a legislação e experiências pessoais

O primeiro palestrante, Hisaac Oliveira, é advogado, pessoa com deficiência visual, servidor público na Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Discorrer sobre o tema: “Cotas no Brasil e pessoas com deficiência: o capacitismo, a legislação e experiências pessoais” para abordar a importância dos sistemas de políticas públicas que contribuam para que pessoas com deficiência tenham mais oportunidades de empregabilidade e igualdade, no meio profissional e social.

‘’A principal barreira que é vista nos conceitos do Art. da LBI é a barreira atitudinal. Ela pode ser por falta de conhecimento, ter preconceito ou discriminação com as pessoas com deficiência. Mesmo conhecendo as nossas capacidades e as habilidades, essas pessoas não aceitam que estejamos no mesmo posto, ou em um posto mais elevado que elas. Nós precisamos de oportunidade e de dignidade. A deficiência traz algumas barreiras, mas elas são superadas quando superamos a barreira discriminatória’’, destaca o palestrante Hisaac Oliveira.

A pessoa autista: experiências, desafios e boas práticas

O segundo palestrante, Felipe Lopes, é uma pessoa autista, advogado, mestre em Administração Pública pela UNB, presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual. Abordou a temática sobre a pessoa autista, suas experiências, desafios e boas práticas mostrando que a diversidade está inserida na sociedade, e que as empresas devem se adequar ao atendimento diversificado para oportunizar pessoas com espectro autista. Com o objetivo de adequar o ambiente de trabalho, a partir da necessidade de cada um, para gerar resultados positivos.

“Estamos falando de inclusão, no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, mas pode gerar uma falsa ilusão de ser um gasto para a empresa. Porém, na realidade, a empresa está se beneficiando por obter diversidade em seu quadro funcional. Quando há indivíduos diversos/plurais, o atendimento ao público facilita por também ser plural. A empresa passa a ter uma representação, uma identidade com o próprio consumidor”, enfatiza o palestrante Felipe Lopes.

A Ma. Rauana Batalha, que é pessoa autista e mãe de autista. Ma. Rauana é Coordenadora do Programa de Extensão “AUTISMOS: do lado de dentro do Espectro”, mediou o evento.

A inclusão laboral da pessoa com deficiência é tema de suma importância, dentro da social. Os palestrantes Hisaac Oliveira e Felipe Lopes mostraram pautas que foram sobre a visão biopsicossocial da deficiência, experiências de vida deles, e desafios da inclusão no mercado de trabalho que quebram paradigmas recorrentes, dentro da sociedade.