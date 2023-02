Hoje (10/2) tem sorteio de 4.730 vagas em creches de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme) realizará, nesta sexta-feira (10) o sorteio de 4.730 vagas de creches municipais, que abrange educação infantil, de 6 meses a 3 anos e 11 meses.

De acordo com a gerente do Departamento da Rede de Gestão Escolar, as inscrições se davam apenas a partir de 2 anos de idade. Este ano, a partir de 1 ano e sete meses o município oferece vagas no Centro de Educação Infantil (CEI) com estrutura que comporta crianças nessa faixa etária.

As demais unidades continuam atendendo a partir de 2 anos de idade. Ela afirma ainda que praticamente todas as regionais da cidade possuem creche municipal.

As inscrições foram encerradas dia 07 de fevereiro. Todos os dados foram sistematizados por unidade educativa. O sorteio acontecerá de forma simultânea para todas as unidades.

“Nós tivemos um total de 5.009 crianças inscritas nas nossas unidades. Não serão em todas, mas àquelas unidades onde a procura foi maior do que o quantitativo de vagas existentes é necessário que aconteça o sorteio”, explicou Gervânia Mota, gerente do Departamento da Rede de Gestão Escolar.

Ao todo são 13 Centros de Educação Infantil e 13 unidades educativas, totalizando 26 creches. Um dos projetos da prefeitura para os próximos anos é a construção de mais 4 unidades.

“Nós temos projeções consolidadas para que se construa ainda em 2023 duas unidades educativas de creche e 2024 mais duas. Fora toda a estrutura que já estamos oferecendo desde 2021, estruturando àquelas que precisavam de uma logística mais específica assim como ampliações e melhoramento do que nós já tínhamos”, enfatizou Gervânia.