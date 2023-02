As inscrições para os cursos superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac) seguem até o dia 22 de fevereiro. Estão sendo ofertadas 560 vagas, para os campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. A seleção dos novos alunos será realizada com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No momento da inscrição, o candidato deverá informar as notas obtidas em alguma edição do Enem, que tenha realizado entre os anos de 2010 a 2022.

Acesse o edital e se inscreva

https://selecoes.ifac.edu.br/

Pela primeira vez, todos os campi do Ifac contam com opções de cursos superiores para a comunidade. Confira abaixo as vagas ofertadas em cada unidade da instituição:

Campus Baixada do Sol: Tecnologia em Gestão do Agronegócio (40 vagas – vespertino)

Campus Cruzeiro do Sul: Licenciatura em Física (40 vagas – vespertino); Licenciatura em Matemática (40 vagas – noturno); Tecnologia em Agroecologia (40 vagas vespertino); Tecnologia em Processos Escolares (40 vagas – noturno);

Campus Rio Branco: Licenciatura em Ciências Biológicas (40 vagas – vespertino); Licenciatura em Matemática (40 vagas – matutino); Bacharelado em Administração (40 vagas – vespertino); Tecnologia em Sistemas para Internet (40 vagas – vespertino);

Campus Sena Madureira: Licenciatura em Física (40 vagas – noturno); Bacharelado em Zootecnia (40 vagas – integral)

Campus Tarauacá: Tecnologia em Gestão do Agronegócio (40 vagas – noturno)

Campus Xapuri: Licenciatura em Ciências Biológicas (40 vagas – noturno); Tecnologia em Gestão Ambiental (40 vagas – noturno).

Conforme cronograma, as aulas estão previstas para serem iniciadas em março.

Acompanhe todas as fases do Processo Seletivo: https://editais.ifac.edu.br/quero-estudar-no-ifac/edital/667/arquivos/