A Prefeitura de Tarauacá, por meio da Secretaria de Promoção Social, tornou público nesta quinta-feira, 09, abertura do Processo Seletivo Simplificado , visando à contratação de profissionais de nível médio e superior por tempo determinado pelo prazo de 12 meses, prorrogado por igual período.

É de exclusiva responsabilidade do candidato ao certame, acompanhar as publicações dos atos relativos ao presente Processo Seletivo Simplificado, bem como de eventuais retificações que, se houver, serão por atos escritos e divulgados no Diário Oficial do Estado do Acre, e no site oficial do município, www.tarauaca.ac.gov.br.

A jornada de trabalho para a função de Assistente Social (1+ cadastro de reserva) é de 30 horas semanais, com vencimento de R$ 2.000,00 mensais.

A jornada de trabalho para as funções de Orientador Social (04+ cadastro de reserva), Oficineiro (1+ cadastro de reserva), Visitador Social (1+ cadastro de reserva) e Operador de Sistema (1+ cadastro de reserva), visitador (5+ cadastro de reserva), Operador de Sistema do CADÚNICO (4+ cadastro de reserva) é de 40 horas semanais, com vencimentos de R$1.320,00 mensais.

A fonte de recursos para a contratação do profissional provém de recursos do Governo Federal para cada programa, repassado à Prefeitura de Tarauacá. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas gratuitamente no período de 13 a 15 de fevereiro de 2023, no horário compreendido entre às 08h00min às 13h00min, na Sede da Prefeitura Municipal de Tarauacá, situada à Rua Cel. Juvêncio de Menezes, 267 – Centro – Tarauacá-AC.