Obras do novo linhão de energia avançam e governo do Acre prevê 1o trecho inaugurado em maio

Uma importante novidade para os municípios do interior do Acre, Tarauacá e Feijó, é a chegada de duas novas linhas e subestações de energia. O primeiro trecho vai ser entregue em maio, 22 meses antes do prazo previsto.

A iniciativa faz parte de um projeto do Ministério de Minas e Energias para implementar 673 quilômetros de linha de transmissão entre Rio Branco, Tarauacá, Bujari, Manoel Urbano, Feijó, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. O prazo da entrega final da obra está previsto para 2025.

“Esse é um projeto importante para incluir os municípios do interior no sistema interligado de energia. Além disso, vai ter um impacto positivo no desenvolvimento dessas cidades com a geração de emprego e renda”, declarou o governador Gladson Cameli.

De acordo com o diretor técnico e comercial da empresa de transmissão elétrica Energisa Acre, Ricardo Xavier, durante a construção das obras da Distribuidora foram gerados mais de 200 empregos indiretos em todas as fases da construção.

O projeto conta também com investimentos da empresa Transmissora Acre, que vai junto com a Energisa fornecer energia no estado.

“Essas novas linhas vão possibilitar o desligamento das usinas termelétricas que funcionavam nessas cidades. Teremos praticamente zero impacto ambiental na transmissão elétrica agora que vamos integrar esses municípios no sistema interligado”, frisou o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem.