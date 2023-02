O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), lançou em seu canal do Youtube e no seu Instagram uma série especial sobre Manejo Integrado do Fogo, a principal estratégia utilizada pelo ICMBio para prevenir incêndios florestais nas unidades de conservação. A série terá a duração de cinco capítulos e se estende ao longo da semana.

O fogo é bom ou ruim? Depende. É o que vamos explicar na série apresentada pelo coordenador de Manejo Integrado do Fogo (CMIF). Nem sempre fogo no mato é prejudicial à natureza, existem situações onde o fogo é um elemento necessário e natural para a renovação da flora e da fauna, interferindo na floração e reprodução destes.

O ICMBio também apresenta como o fogo pode ser usado a nosso favor. Uma destas formas é pelas queimas prescritas, uma das ferramentas que integram o Manejo Integrado do Fogo e que serve para fragmentar a paisagem, de forma a favorecer que o fogo não atinja, de maneira uniforme, todo um território e não deixe rotas de fuga e fontes de alimentos para os animais, por exemplo.

“Acompanhe pelo Instagram e pelo Youtube do ICMBio”, pede o órgão.