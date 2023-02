Centro de Línguas abre inscrições para o 1º semestre de 2023

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Centro de Estudo de Línguas (CEL), torna público o edital de processo de matrícula para o primeiro semestre de 2023. Prioritariamente, as vagas são destinadas aos alunos a partir do sexto ano do ensino fundamental da rede pública de ensino, mas também estarão abertas vagas para a comunidade em geral.

As inscrições iniciam a partir de segunda-feira, dia 13, e os alunos interessados podem acessar o link do Centro de Línguas

O aluno também poderá ligar para o número (68) 98112-4440 (whatsapp), para obter mais informações acerca das matrículas. As línguas oferecidas aos alunos e à comunidade são inglês, francês, espanhol e italiano.

Para os alunos da rede pública o horário de inscrição inicia às 8h do dia 13 de fevereiro e se encerra às 17h do dia 14 de fevereiro. Já as matrículas para a comunidade estarão disponíveis das 8h do dia 16 de fevereiro até as 12h do dia 17 de fevereiro de 2023.

As vagas serão preenchidas por ordem de acesso e de envio dos dados da pré-matrícula. Quando uma determinada turma atingir o número máximo de alunos o sistema de gerenciamento fará o encerramento de oferta de vagas naquela turma, não sendo mais possível ao interessado ter acesso à turma fechada.

Já a confirmação da pré-matrícula acontecerá de maneira presencial no próprio Centro de Línguas e mediante a entrega da documentação, conforme o edital de matrícula. Entre os documentos necessários estão o CPF, a declaração escolar (se aluno da rede pública), e se da comunidade, declaração de conclusão do ensino médio.