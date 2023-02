1ª votação na Aleac sugere 1 deputado de oposição e 3 independentes

A primeira votação de 2023 na Assembleia Legislativa do Acre deixou claro que há um deputado reconhecidamente de oposição ao Palácio Rio Branco e outros três independentes.

Foram votados dois requerimentos, um pedindo informações sobre contratos temporários na Sesacre e outro convocando o secretário da Casa Civil, Jonatham Donadoni, a dar explicações sobre sua esposa ocupar cargo comissionado e ser dona de empresa. Este foi rejeitado mas o primeiro, de autoria de Edvaldo Magalhães, foi aprovado.

Edvaldo Magalhães faz oposição ao governador Gladson Cameli desde o mandato passado e Antônia Sales (MDB), Emerson Jarude (MDB) e Fagner Calegário, que votaram pela convocação de Donadoni, devem atuar como independentes, sempre com críticas àquilo que considerarem errados no governo.

Na votação, 21 se manifestaram contra a convocação do secretário, dando uma ideia que a base aliada será grande.

