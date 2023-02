Programa do STJ sobre município do Acre ganha prêmio do MP

Produzido pela Coordenadoria de TV e Rádio (CRTV) da Secretaria de Comunicação Social do STJ, Último Recurso é exibido na TV Justiça e no canal do tribunal no YouTube. Cada edição conta dramas pessoais vivenciados por personagens de processos julgados na corte. O programa também ganhou o primeiro lugar, na categoria Mídia Audiovisual, no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2022.

“O Último Recurso de uma população ilhada”, episódio que representou a comunicação social do STJ em Rio Branco, mostrou a situação dos moradores de Cruzeiro do Sul, município do Acre na fronteira com o Peru, que frequentemente ficavam isolados, na época das chuvas, devido ao cancelamento dos voos da única companhia aérea que operava no local.

Clique na imagem para assistir ao episódio premiado:

Em julgamento de ação civil pública, a Segunda Turma do tribunal entendeu que os cancelamentos sem justificativa violavam dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, e assegurou aos habitantes do município o direito de ir e vir e o abastecimento de alimentos, remédios e outros produtos essenciais.

Impacto transformador na vida de milhões

O coordenador da CRTV, Eduardo Moura, afirmou que “o prêmio dá ampla publicidade a uma importante decisão do STJ que partiu de uma ação civil pública do Ministério Público do Acre. A sociedade precisa conhecer esse e tantos outros exemplos notáveis do impacto transformador que o esforço conjunto das instituições judiciais produz no dia a dia de milhões de pessoas”.

A diretora do programa, Danielle Lombardi, considerou que o prêmio consagra o trabalho árduo de uma equipe dedicada a aproximar o cidadão da Justiça. “Durante a produção do programa, tivemos a oportunidade de conhecer e chamar atenção para realidades pouco discutidas em nosso país de dimensão continental. Estamos acostumados a cobrir as decisões do STJ, mas destacar como esses julgamentos transformam a vida de todos nós, ouvindo os protagonistas dessas ações, é dar voz à cidadania”, declarou.

Com o tema “Cidadania transformada em notícia”, o prêmio do Ministério Público do Acre é um reconhecimento à função social da mídia e ao seu papel como formadora de opinião. Nesta edição, foram contemplados vencedores em cinco categorias.

Conheça mais sobre o Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Acre.