Pais devem ficar atentos aos prazos em creches de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), informa aos pais ou responsáveis que inscreveram seus filhos para concorrer as vagas em creches da rede municipal de ensino, que o sorteio será realizado de forma presencial, no dia 10 de fevereiro de 2023, simultaneamente, às 9h, nas dependências de cada instituição educativa à qual foi inscrita.

De acordo com Edital Nº 01/2023, em seu Art. 8º, o sorteio será realizado em sessão pública com a presença de representantes do Conselho Escolar da unidade educativa, bem como a participação da comunidade interessada. A unidade educativa que não dispor do Conselho Escolar, um representante da Seme se fará presente no ato do sorteio.

No Art. 9º deixa bem explícito que havendo irmãos inscritos na mesma instituição, caso um seja sorteado, o outro automaticamente, também terá direito a uma vaga.

Os pais ou responsáveis das crianças sorteadas serão convocados para efetivação das matrículas, na instituição, no período de 13 a 17 de fevereiro de 2023, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A prefeitura, pede muita atenção. Caso a família não efetive a matrícula no prazo previsto a criança perderá o direito à vaga.

A vaga em aberto deverá ser preenchida obedecendo a ordem de classificação da Demanda Manifesta, conforme o artigo 14 do referido edital.

Os documentos necessários para efetivação da matrícula são:

02 (duas) fotos 3 x 4;

Cópia da Certidão de Nascimento;

Declaração de Vacinação em dias (DVD);

Cópia do comprovante de endereço, com CEP;

Cópia do NIS da criança (se houver);

Cópia do Cartão do SUS;