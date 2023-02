Em pronunciamento na sessão desta quarta-feira (8), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Adailton Cruz (PSB), falou da necessidade de investimentos por parte do governo do Estado no setor de Saúde.

“A saúde precisa ser prioridade de todo governo. É um setor que precisa ser cuidado diariamente. Nossos hospitais precisam estar devidamente estruturados para atender a população. Com um setor precário, nós não vamos conseguir proporcionar uma saúde de qualidade às famílias acreanas “, disse.

O parlamentar disse, ainda, que os trabalhadores em saúde precisam ser mais valorizados. “De hoje em diante, vamos lutar por uma saúde forte, valorizada e respeitada. E isso envolve os nossos trabalhadores. Não podemos mais permitir, por exemplo, que um trabalhador passe mais de 12h dentro de uma UTI, ou no setor de emergência. Isso para ganhar R$ 40, é desumano. Nós precisamos reformular com urgência o Plano de Carreira desses trabalhadores”, complementou.