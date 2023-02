Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), e realizada nos principais supermercados da cidade, indica que o valor da cesta básica teve um aumento de 4,91% em relação ao mês de janeiro, acumulando neste ano 6,8%. Desde novembro de 2022 até fevereiro de 2023, o custo da cesta básica em Rio Branco acumulou 10,14% nesses quatro meses.

Os itens que mais contribuíram para o aumento foram: banana (27,23%), batata (25,04%), arroz (15,46%) e biscoitos (10,50%). A carne continua como o item que mais impacta na cesta básica, com um aumento de 5,28% de janeiro para fevereiro.

Apesar de todos os itens que compõem a cesta básica em Rio Branco terem tido aumentos, exceções foram o café em pó (que reduziu 16,09%), tomate (7,58%) e pão francês (6,74%). Fatores relacionados à produção, como a intensidade de chuvas, época de plantio e colheita, e o custo dos insumos agrícolas influenciam na estabilidade dos preços.

Segundo o assessor da presidência Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), Egídio Garó, este percentual elevado é preocupante. “Considerando que a cesta básica é destinada a sustentar famílias com renda mensal de até 2 mil reais e composta por três adultos ou dois adultos e duas crianças esse aumento constante do custo da cesta básica tem comprometido a renda familiar, que em janeiro representou 30,98% da renda e, em fevereiro, subiu para 32,51%”, enfatizou.

O comprometimento da renda familiar com a cesta básica impede que outros itens de consumo, como roupas e calçados, sejam comprados.

Há expectativas de que, dependendo das políticas econômicas adotadas no país, o custo da cesta básica possa se estabilizar nos próximos períodos. No momento, a tendência é de aumento, o que indica elevação dos preços no futuro.