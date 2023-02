Voto do Acre apoia acesso de Estados da Bolívia e Equador na GCF

O combate ao desmatamento das florestas tropicais, redução da emissão de carbono na atmosfera e alternativas sustentáveis para o desenvolvimento socioeconômico das populações locais serão os principais temas debatidos durante a 13ª Reunião Anual da Força-Tarefa de Governadores para o Clima e Floresta (GCF), que ocorre na cidade de Mérida, no México, até a próxima sexta-feira, 10.

Como parte da programação do evento internacional, secretários e autoridades do meio ambiente do Brasil, Colômbia, Costa do Marfim, Equador, Estados Unidos, Indonésia, México e Peru, países membros da GCF, estiveram reunidos nesta terça, 7, para apresentar os avanços alcançados desde a implementação do Plano de Ação de Manaus, em março do ano passado.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas e presidente do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal, Julie Messias, medidas precisam ser implementadas para proteger as florestas e assegurar o desenvolvimento sustentável da região.

“O nosso único propósito é desenvolver ações que mitiguem os impactos, garantam saúde aos nossos ecossistemas e biomas de floresta tropical. Nesta oportunidade, fizemos uma avaliação e explanação sobre nossas iniciativas dentro do Plano de Ação de Manaus, que é baseado no desenvolvimento econômico e social dos amazônidas”, pontuou.

A gestora da pasta ambiental disse ainda que o plano é baseado no desenvolvimento da bioeconomia, com uma visão de dar escala para a produção e também desenvolver social e economicamente as pessoas que estão na Região Amazônica.

Julie Messias reforçou que o Acre é pioneiro no sistema de incentivos aos serviços ambientais e falou sobre os investimentos que serão realizados nos próximos anos.

“Atuamos dentro do sistema de meio ambiente com uma visão estratégica do desenvolvimento das nossas cadeias produtivas. Vamos focar nesses próximos anos no desenvolvimento da borracha, castanha, dos nossos óleos, dos produtos não madeireiros, como uma forma de garantir esse tão sonhado desenvolvimento econômico da população por meio daquilo que faz parte da sua vocação e da sua tradicionalidade”, complementou.

Em relação ao Acre, Julie Messias reforçou que o Estado vai buscar avançar na consolidação das diferentes cadeias produtivas de origem não madeireira, considerando o conhecimento tradicional agregado aos processos de produção, mas buscando mecanismos eficientes para dar escala.

Acre apoia entrada de novos membros no GCF

O encontro também oficializou a entrada de novos membros efetivos ao grupo. Por unanimidade, os departamentos bolivianos de Santa Cruz, Pando e Tarija, e a província de Morona Santiago, no Equador, passam a integrar o GCF. Estes três últimos contaram com o apoio direto do Acre.

“Gostaria de agradecer toda a ajuda que o Acre nos deu para entrarmos no grupo. Somos vizinhos e fazemos parte da mesma equipe. Temos mais de 90% do nosso território preservado e queremos dar nossa contribuição para revertermos essa questão das mudanças climáticas enfrentadas pelo nosso planeta”, declarou Regis Richter, governador de Pando.

Com presença confirmada na reunião, o governador Gladson Cameli lidera a comitiva acreana. O chefe de Estado participará de um painel, nesta quarta-feira, 8, que terá como tema: Perspectivas de liderança sobre clima, florestas, comunidades e governança.

Sobre o plano

O Plano de Ação de Manaus é uma carta que foi elaborada durante a 12ª Força-Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas – GCF Task Force, realizada no Amazonas, em 2022. O documento reúne compromissos e metas assumidos pelos membros do grupo com a finalidade de reduzir emissões e beneficiar as populações e o clima.

GCF

A Força-Tarefa é composta por 43 estados, departamentos e províncias, de 10 diferentes países. Juntos, eles detêm cerca de um terço das florestas tropicais do mundo. O encontro é considerado a maior aliança subnacional de meio ambiente.