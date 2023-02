Saúde do trabalhador: dois cursos com inscrições até 16/2

O Ministério da Saúde abriu matrícula para duas capacitações em saúde do trabalhador: o “Curso Básico em Saúde do Trabalhador” e o “Curso de Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhador (ISST) para o Mapeamento de Riscos Ocupacionais”. Ambos serão ofertados em modalidade livre de qualificação profissional, no formato de Ensino a Distância (EaD). Interessados devem realizar inscrição pelo site ColaboraDSAST até 16 de fevereiro.

Propostos por meio do Programa de Educação Permanente em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Pepsatt), os dois cursos são compostos por conteúdo teórico, atividades avaliativas, reflexões teórico-práticas, vídeo-animações e questionário avaliativo. O público-alvo são técnicos, profissionais, gestores e membros do controle social que atuam em todas as esferas do Sistema Único de Saúde (SUS) e em outras áreas interessadas.

As capacitações têm como objetivo estimular o pensamento crítico para ação em saúde e instrumentalizar atitudes e técnicas que promovam a integração da Saúde do Trabalhador com os demais setores da assistência e da vigilância, considerando os princípios norteadores do SUS.

Os cursos

Com carga horária total de 80 horas, o “Curso Básico em Saúde do Trabalhador” tem por objetivo introduzir temas e conceitos essenciais sobre a saúde do trabalhador para qualificação das práticas profissionais de técnicos e gestores que atuam no SUS e que ainda não possuem uma aproximação com o tema. A duração é de até 4 meses.

O “Curso de Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhador (ISST) para o Mapeamento de Riscos Ocupacionais” tem o objetivo de descrever as etapas para a operacionalização das ações de ISST em instituições públicas e privadas, visando a promoção de ambientes e processos de trabalho saudáveis e sustentáveis aos trabalhadores e trabalhadoras.

Pepsatt

O Programa de Educação Permanente em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Pepsatt) consiste em uma estratégia para ofertar e promover iniciativas educacionais para a formação de profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), ancorada na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) e na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.

Serão ofertadas 14 mil vagas anuais distribuídas em sete cursos de educação a distância, auto instrucionais, de qualificação profissional, visando a preparação dos profissionais do SUS para o desenvolvimento de ações nos territórios.

Com o Pepsatt, os profissionais poderão aprender sobre vigilância e assistência à saúde do trabalhador, educação, comunicação e promoção da saúde, planejamento e gestão, articulação intra e intersetorial e outros temas essenciais para o desenvolvimento de suas ações na área.