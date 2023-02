Reajustado em 5,97%, IPTU 2023 começa a ser distribuído pelos Correios em Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco anunciou na manhã desta segunda-feira (6), o lançamento do carnê de IPTU 2023. De acordo com o secretário municipal de Finanças, Wilson Leite, os correios entregarão os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano a partir da segunda quinzena de fevereiro, porém, no site da prefeitura é possível realizar a busca pelo documento de forma on-line.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, justifica a importância em manter o imposto em dia.

“O recurso do IPTU é fundamental para todas as prefeituras. Quando aumentamos de 10 equipes de limpeza da cidade para 23 equipes esse dinheiro sai de onde? Do IPTU! Quando tapamos os buracos, a sinalização que a gente vai fazer na cidade, também é recurso que sai do IPTU, quando você paga o IPTU direitinho a gente limpa a cidade, organiza tudo, a tua propriedade também vai valorizar.”

Wilson Leite explica que anualmente as gestões são obrigadas a fazer uma correção monetária, que se dá pelo INPC acumulado dos últimos 12 meses. O percentual de reajuste exercício 2023 foi de 5,97%. A prefeitura comunica que em caso de percentual acima de 5,97%, procure a gestão municipal. Pois um levantamento aerofotogramétrico foi realizado em toda a cidade e mostrou aumento de prédios ou terrenos, o que ocasiona aumento no imposto.

Para facilitar a forma de pagamento, a prefeitura oferta até 20% de desconto no IPTU para quem está em dia com os exercícios anteriores, devendo realizar o pagamento até 31 de março.

“Se a pessoa possui débitos de exercícios anteriores você pode parcelar, e esse desconto não é possível. Agora, se você está em dia, mas está um pouco apertado para pagar o IPTU cota única, também é permitido esse parcelamento já com esse desconto de 10%. Sobre débitos de exercícios anteriores, de 2022 para trás, a gente tem uma modalidade de parcelamento em até 36x, então são débitos que já estão em dívida ativa, que o contribuinte pode procurar a prefeitura e estamos à disposição para negociar”, explicou o secretário Wilson.