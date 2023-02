Estado certifica 120 servidores em cursos na área de tecnologia

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), certificou nesta terça-feira, 7, no auditório da Biblioteca Pública, em Rio Branco, 120 servidores, de diversos órgãos do Estado, em cursos de capacitação.

Investindo na política de valorização dos servidores, foram ofertados, gratuitamente, os cursos de CorelDraw e Photoshop, Administração de Redes e Virtualização de Servidores, com o objetivo de atualizar os profissionais que atuam na área de tecnologia do Estado.

Os servidores estarão com as certificações em dia para atuar em suas secretarias. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Segundo o sargento e analista de tecnologia da informação do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), Jardel Loureiro, os cursos vieram em um bom momento, tanto para a corporação quanto para o Estado de um modo geral, que precisava dar uma nivelada nos setores de tecnologia.

“Os cursos abrangeram todas as mudanças em plataformas, e isso nos traz uma capacitação em nível mundial, pois foram utilizadas as mesmas ferramentas de grandes empresas de tecnologia”, declarou Jardel, que concluiu os cursos de Virtualização de Servidores e Administração de Redes.

O secretário de Administração em exercício, Guilherme Duarte, lembrou que o Estado tem o dever de manter os servidores capacitados para atender melhor a população e anunciou investimentos.

“Pretendemos oferecer futuramente bolsas integrais de graduação, para quem só possui ensino médio, e bolsas parciais de mestrado e doutorado, para os que possuem nível superior, dando mais oportunidades a eles”, declarou Guilherme.