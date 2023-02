Os resultados das vendas de veículos seminovos e usados em janeiro de 2023 foram considerados bons, quando comparados ao mesmo período de 2022. Segundo o relatório divulgado pela FENAUTO, o resultado foi 26,1% maior do que o mesmo mês do ano passado.

No primeiro mês do ano (normalmente considerado um período mais fraco para o comércio), as vendas ficaram negativas em -19,3% (1.061.651 veículos), em comparação a dezembro de 2022 (1.316.246 unidades).

Ainda segundo o relatório da FENAUTO, os resultados dos índices de confiança do consumidor refletem um certo “estado de expectativa” com relação ao cenário econômico a se descortinar neste ano.

O presidente da entidade, Enilson Sales, afirma que a entidade “está adotando uma análise mais cautelosa para os próximos resultados, já que prevemos uma acomodação do mercado nos primeiros meses do ano. Cabe ressaltar que o comportamento do mercado de seminovos e usados poderá variar de acordo com as medidas a serem adotadas pelo novo governo para a economia.”

Sobre a FENAUTO

A FENAUTO – Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores é a entidade representativa do Setor de Revendas de Automóveis Seminovos e Usados, reunindo 27 Associações Regionais por todo o país, que, por sua vez, congregam cerca de 48.000 revendedores de veículos seminovos e usados, com foco na evolução comercial e desenvolvimento de melhores práticas.