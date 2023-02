O que o Acre leva para a 13ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Floresta?

A cidade de Mérida, capital do estado de Yucatán, no México, sediará, entre os dias 7 e 10 de fevereiro, a 13ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Floresta (GCF): Saúde do Planeta, Saúde para Todos. Com presença confirmada no evento, a comitiva acreana será liderada pelo governador Gladson Cameli.

O Acre é referência mundial na defesa e proteção do meio ambiente. O chefe de Estado acredita que, por meio de tecnologias inovadoras, é possível aliar o desenvolvimento socioeconômico da região e, ao mesmo tempo, manter a floresta em pé.

“Fomos abençoados pela natureza e temos a floresta mais rica do mundo em nosso território. Não aceitaremos que ele seja destruída e o nosso grande desafio é implementar soluções para que o nosso povo tenha uma vida digna. Com o avanço da tecnologia e políticas públicas sustentáveis, sabemos que isso é possível”, afirmou.

Gladson Cameli também participará de um dos painéis que terá como tema: Perspectivas de liderança sobre clima, florestas, comunidades e governança.

“Está será uma excelente ocasião para debatermos sobre este assunto. A proteção ambiental e as mudanças climáticas estão no centro das discussões mundiais. Precisamos encontrar soluções viáveis que não agridam o nosso planeta e garantam a existência das próximas gerações”, argumentou.

O encontro anual reúne autoridades de vários países na busca por alternativas para proteger as florestas tropicais, reduzir as emissões causadas pelos desmatamentos ilegais e promover modelos de desenvolvimento para as comunidades locais. Na oportunidade, será dada continuidade nos trabalhos do Plano de Ação de Manaus para uma nova economia florestal, adotado por todos os membros do GCF em março de 2022, na capital do Amazonas.