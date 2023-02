Inscrição para vender comida no Carnaval começa hoje, 6/2

O governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI) abrem vagas para os interessados em comercializar alimentos no Carnaval da Família.

As inscrições ocorrem no período de 6 a 8 de fevereiro, na sede da Seicetur, no setor de Empreendedorismo. As vagas serão preenchidas por meio de sorteio, que ocorrerá no dia 10 de fevereiro, às 10h, no Quadrilhódromo do Arena da Floresta.

A festa de Carnaval começa dia 17, com a escolha da Realeza, e se estende até a quarta-feira de cinzas. Dois bailes especiais serão promovidos: um baile infantil, animado pelo Sandoval e Banda (no domingo), e um baile da melhor idade (segunda), animado pela Banda do Senadinho.