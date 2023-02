Confirmado: servidores de Assis Brasil terão reajuste salarial de 6%

O prefeito Jerry Correia, anunciou neste mês de fevereiro, o reajuste de 5,79% sob os salários dos servidores do quadro efetivo da Prefeitura de Assis Brasil. Em 2022 o reajuste foi de 33%, repondo perdas e garantindo ganho real aos servidores que estavam com seus salários congelados há mais de uma década.

Ao lado do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Neudo Lopes e do Secretário de Administração, Edmilson Pereira Júnior, levamos essa boa notícia aos nossos servidores públicos.

Estamos fazendo justiça à categoria que passou mais de uma década com os salários congelados. Garantimos reajuste em 2022 e agora em 2023 pagaremos a folha de fevereiro com aumento real nos vencimentos de nossos funcionários, frisa o prefeito Jerry Correia.

Também lembramos que nossos professores da rede municipal já receberam os salários de janeiro com o reajuste do Piso Nacional de quase 15%, garantindo o cumprimento da lei e a valorização do magistério.