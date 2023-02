Prefeitura vai atrás de interessados em expandir 5G em Rio Branco falando em isenção e sem burocracia

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), recebeu em novembro de 2022 um reconhecimento nacional pelo “Movimento Antene-se”, por ser considerada a capital a ter a terceira melhor legislação do país no que se refere a oportunizar a cobertura 5G no município.

De acordo com Valdenir Junior, secretário interino da SDTI, a lei foi formulada por um grupo de trabalho composto pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), órgãos de controle e jurídicos para desburocratizar a promoção do serviço.

O objetivo é despertar o interesse de empresas de telefonia para que implantem novas antenas na capital e assim oferecer um melhor sinal de internet tanto para os munícipes, quanto para o desempenho de serviços que dependem da ferramenta.

“Temos hoje um formulário em que as empresas que querem instalar antena 5G podem, de qualquer lugar do Brasil, fazer esse processo totalmente online e sem custo. Nossa legislação prevê que nesses primeiros anos não existe nenhum custo para as empresas, e elas podem fazer esse processo que é bem simples.”

De acordo com o secretário, nosso sinal ainda é muito baixo. Com esse sistema agora 100% funcional e sem custo, nos primeiros anos fica fácil para as empresas instalarem antenas 5G e ofertarem uma internet mais rápida, estável e com maior alcance tornando assim, Rio Branco, um município inteligente com sinal de internet de alta qualidade.

“Então de uma forma muito fácil as empresas podem se cadastrar, ter totalmente o serviço sem burocracia, onde conseguem facilmente instalar suas antenas e dessa forma o nosso município recebe um sinal de qualidade de internet 5G para todos os rio-branquenses”, enfatizou Valdenir.

Para se inscrever as empresas devem acessar http://portalcidadao.riobranco.ac.gov.br/requerimento-licenciamento-etr/