Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena pelo 11º concurso seguido e o prêmio acumulado vai a R$ 160 milhões no próximo sorteio que será realizado na quarta-feira (8).

Os números sorteados no sábado (4) foram 19 – 22 – 37 – 44 – 51 – 56. A Caixa Econômica Federal ainda não registrou ganhadores do prêmio principal da Mega-Sena em 2023.

