A partir desta segunda-feira, 6 de fevereiro, estarão abertas as inscrições para o preenchimento de vagas para as contratações temporárias na Prefeitura de Marechal Thaumaturgo. As vagas são para cadastro de reserva.

Os selecionados irão trabalhar como professor, agente administrativo, nutricionista, piscológo, médico, assistente social, digitador, agente comunitário de saúde, gari, roçador, agente de endemias e em outras funções de nível fundamental, médio e superior. São cerca de 110 vagas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet em link próprio, no site oficial da Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo (www.marechalthaumaturgo.ac.gov.br), com início às 8h até 23h59 do dia 10 de fevereiro.

Veja o edital https://drive.google.com/file/d/1aeeDjvULWgaShZb5a0vFM-ozzZxGv4Sf/view