No início da tarde dessa sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, por volta das 14:00, durante patrulhamento na BR 364 no município de Rio Branco, a PRF abordou um veículo que transportava em sua carroceria aproximadamente 4,40m³ de madeira serrada em tábuas.Foi perguntando ao motorista do veículo a procedência da madeira e se ele portava a documentação necessária para esse tipo de atividade, mas logo ficou constatado que estava ocorrendo carregamento de madeira nativa sem qualquer documento pertinente à carga.

Foi caracterizada infração penal prevista no artigo 46 da lei ambiental (9.605/98) e a ocorrência foi encaminhada ao IBAMA.