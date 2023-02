A Câmara Municipal de Rio Branco reiniciou na quinta-feira, 2 de fevereiro, em Sessão Solene, os trabalhos legislativos do ano de 2023, com a posse da nova mesa diretora (biênio 2023/2024). A solenidade ocorreu no auditório da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e contou com a presença do prefeito Tião Bocalom que fez a leitura governamental.

Na oportunidade, o presidente do parlamento, o vereador Raimundo Neném destacou as expectativas para o próximo biênio. “São as melhores possíveis. Conseguimos licitar a verba de mídia, vamos concluir a primeira etapa da obra da sede da Câmara e trabalhar junto com o Executivo em busca de melhorias para nossa Rio Branco e nosso povo”, disse ao destacar ainda o trabalho em parceria com o Executivo municipal.

“A nossa Câmara Municipal é parceira daquilo que é de fato uma ajuda para a nossa gente. Temos uma relação de muito respeito, e isso vai, certamente, ser mantido. Defendemos aqui o interesse da nossa população. Essa é a regra é a prioridade de todos os vereadores: trabalhar pela nossa população. Vamos seguir lutando pelo nosso povo, pela nossa gente. Será um ano de muito trabalho, mas também de muitas vitórias. Deus está no controle”, falou.

A vice-presidente da Casa, vereadora Lene Petecão (PSD) reforçou o compromisso da Casa com as demandas da população rio-branquense. A parlamentar também irá buscar o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres.

“Como mulher e como presidente da Comissão de Mulheres, vamos ficar atentos sobre políticas públicas voltadas a nós. Temos acompanhado alguns eventos, mulheres sendo discriminadas no parlamento. Qualquer prática de discriminação nós iremos combater”, falou.

O primeiro-secretário da Mesa Diretora, vereador Fábio Araújo, na ocasião, frisou que “o parlamento municipal buscará cada vez mais estar perto da população, ouvindo demandas, debatendo em plenário e na Prefeitura de Rio Branco”. E acrescentou: “temos um objetivo que é buscar melhorias a nossa cidade e na qualidade de vida da nossa população”.

Citando a palavra gratidão, o segundo-secretário da Mesa Diretora, vereador Hildegard Pascoal iniciou o discurso pontuando que o mandato está à disposição do povo. “O sentimento é de gratidão a Deus por ter a oportunidade de através de o mandato buscar ajudar a nossa população. O Ano passado foi de muitas lutas e debates, e esse ano não será diferente. Vamos colher coisas boas para nossa cidade”.

Por fim, o vereador Arnaldo Barros, suplente da Mesa Diretora, destacou a parceria do poderes Executivo e Legislativo. “Juntos faremos muito pela população de Rio Branco”.

Leitura da Mensagem Governamental

Durante a Leitura da Mensagem Governamental, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom pontuou como positiva os dois primeiros anos de gestão. Entre as ações de sua gestão, ele destacou a realização de mutirões de limpeza, recapeamento de ruas, revitalização em calçadas, instalação de câmeras de segurança, distribuição de fardamento escolar, contratação de novos profissionais da área da Saúde, combate a Dengue, dentre outros.

Ao citar novos investimentos, Bocalom reforçou que a Prefeitura prepara um pacote de obras com cerca de 90 projetos, que equivale a R$ 1 bilhão de investimentos na capital acreana.

“São muitas obras que vamos realizar para melhorar a vida da população de Rio Branco. Queremos construir até 2024 cerca de mil casas com madeiras que seriam queimadas. Além disso, vamos doar terrenos e a população poderá fazer seus financiamentos pela Caixa Econômica Federal”.

E acrescentou: “até o ano que vem vamos construir o viaduto da Uninorte. Ainda na área de educação, vamos construir quatro creches que vão ofertar cerca de 1,2 mil vagas. Temos ainda um importante projeto que é a Casa de Passagem com 100 vagas para quem precisa a Rio Branco para tratamento de Saúde e não tem onde ficar”, finalizou o prefeito.